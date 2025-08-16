Нинова: Управляващите напълно обезумяха. Защо Президентът им прости?

Правителството и депутатите напълно обезумяха. Лишиха 18 000 майки от получаване на майчинство за отглеждане на дете до 2 г. С промените в КСО, от месец юли, жени, регистрирани като земеделски производители, не могат да получават майчинство. Те трябва да избират, или да прекратят работата си по земеделските програми и да платят тежки финансови санкции, или няма да получават обезщетение за отглеждане на дете. Особено тежко това се отразява на онези, които се занимават с биопроизводство и работят по програмата "Млад фермер". Това пише в своя позиция Корнелия Нинова и допълва:
Производство на българско месо, мляко, плодове и зеленчуци е един от най- важните въпроси за решаване. Не може да ядем 80% вносни продукти при възможностите, които имаме за собствено , чисто, родно производство. Особено актуален въпрос е био храната, защото тя е гаранция за здраве и дълголетие. Друг супер приоритетен въпрос е борбата с демографската криза. Управляващите убиха с един куршум и двете. Не знам колко трябва да си некомпетентен или злонамерен, за да приемеш такъв закон. Поради собствена глупост или поради чужд интерес доубиваш селското стопанство и гониш младите.
Може ли народът ти да се топи, да го храниш с боклуци и в същото време да удариш младите хора, които са решили да се отдадат на работа в селското стопанство и да раждат деца?! В правителството има 30 леви партии, начело с БСП. Явно са фикуси. 5 сламени министри в пет саксии, които заедно с партньорите си ГЕРБ, ИТН и ДПС Ново Начало сложиха край на всякаква социална политика. Опряха да пестят от 780 лв. майчинство за младите майки фермери, докато обръчите им от фирми крадат милиони от обществени поръчки.
И тук идва закономерно въпросът: Защо Президентът си затваря очите за това? Защо няма вето върху този закон. Той е изключително активен по каквито се сетите теми, но по най-чувствителната - за младите хора на България и храната на българите, мълчи. Защо, господин президент? Положението може да се промени. Ако аз трябва да решавам, веднага ще прекъсна ваканцията на депутатите и на извънредно заседание ще предложа отмяна на този текст. Само така може да се върне справедливостта.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
08:17 16.08.2025
2 кури
Коментиран от #4
08:18 16.08.2025
3 Майора
08:26 16.08.2025
4 Ай стига вече едно и също
До коментар #2 от "кури":Латерна, когато Барселона гейт,когато Булгартабак, когато КТБ,когатоБГА БАЛКАН И т.н.
Коментиран от #16
08:26 16.08.2025
5 Артилерист
Коментиран от #17
08:30 16.08.2025
6 За всички останали, бахур
08:32 16.08.2025
7 надарена кака
Коментиран от #10
08:33 16.08.2025
8 глоги
08:35 16.08.2025
9 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #25
08:36 16.08.2025
10 Къде
До коментар #7 от "надарена кака":си надарена, како?
08:37 16.08.2025
11 123
Коментиран от #20
08:39 16.08.2025
12 Сталин
08:40 16.08.2025
13 БКП загуби
Сега сме територия, част от Еврогария.
Чехия, Унгария, Румъния, Полша си живеят без бъдещото цифрово евро, което ще въведат поетапно от септември за еврочленки. Особено след блокирането на еврото към банките в Гърция, нормалните държави се усетиха какво предстои за народите им. Сега възрастните хора в Еврогария са в стрес от двойните цени, а не ми се мисли какъв ад ще е за тях онлайн банкирането. Близо 2 милиона възрастни, 33% от населението.
08:42 16.08.2025
14 Решетников
Коментиран от #26
08:42 16.08.2025
15 Всеки ден ли
08:42 16.08.2025
16 еми точно
До коментар #4 от "Ай стига вече едно и също":и тия дето си изброил тая е подписвала да ги разпродават за ръждиви копейки!
08:43 16.08.2025
17 Вярваш
До коментар #5 от "Артилерист":ли си, че е подписвала такива документи? Ако имаше такива отдавна щяха да ги покажат а тя заяви, че ще съди всеки който твърди това без да го докаже.
08:46 16.08.2025
18 айлайклолипоп
08:47 16.08.2025
19 лоза
08:52 16.08.2025
20 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #11 от "123":ТАЗИ НА СНИМКАТА ВЕЧЕ Е НИКОЙ ................ НИКОЙ НЕ Я БРЪСНЕ ЗА ЛУЛА ТУТУН , ТЯ ПАРТИЯ МИ ПРАВИ ....................., ФАКТ !
08:53 16.08.2025
21 Оракула от Делфи
за влизане в монетарната Евро- система! Това е част от Евро -схемата ,която никой не ни обясни!
Който кредит , явно вече е ,"опоскан като топла баничка" , и сега трябва някой да го връща ,
това няма нищо общо с реформа в субсидийте на ЕО!!
В България явно парите в хазната са лична собственост на двама души , и те могат да ги харчат както им отърва???
Все едно да откраднем едни детски добавки и европейски субсидий и с тях да изплатим държавния дълг,
кой е този "гениалел финансист" та направи тази "икономическа глупост"????
Да , субсидийте на фермерите са " бич божйи" за всяка една държава , защото не е нормално да плащаш за
някаква фермерска "супер олигархия " с държавната издръжка на децата!!
В случая и парите за децата и субсидийте на фермерите липсват и са залог за държавна кредитна корупция !!!
08:53 16.08.2025
22 Пипи
08:55 16.08.2025
23 Н.Колев
СТИГА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ И КРАЙ С СОЦ.ПОМОЩИ А ЗА МАЙКИТЕ ДО 2 ГОДОНИ ПОМПЩИ ЗА ОДГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ Е НОРМАЛНО ТЕ КАКВО ИСКАТ ДЪРЖАВАТА ДА ИМ ГЛЕДА ДЕЦАТА ДО ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИ !???
ТАЯ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ДО КАЦАТА С МЕДА ПОЛИТИКАТА СА ЛЕСНИ И МНОГО ПАРИ.ЩО НЕ ПОЧНЕ БИСНЕС НЕШО ДА СТАНЕ РАБОТОДАТЕЛ НАЛИ Е МНОГО МОЖЕЩА!? КАКВО Е ТОВА ИМЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ!? НА КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ПОКОРИ И КАК ДА Е ПОКОРНА!? КАКВО СТАВА С БРОЙКАТА ДЕПУТАТИ ? И РЕФЕРЕНДУМИТЕ? ПРАВАТ СИ МАЙ КАКВОТО СИ ИСКАТ МНОГО НЕ ГИ ВАЛНУВА МАЙ НАРОДА.
08:55 16.08.2025
24 ХАХАХА😂
08:55 16.08.2025
25 55 от Козлодуй
До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кейси , и ти не блестиш с ум . Пишеш по методичката и броил копейките .
08:57 16.08.2025
27 крушовската биволица
09:00 16.08.2025
29 Ивелина Станкова
09:02 16.08.2025
