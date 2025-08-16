Новини
Нинова: Управляващите напълно обезумяха. Защо Президентът им прости?

16 Август, 2025 08:16 1 626 30

В правителството има 30 леви партии, начело с БСП. Явно са фикуси, смята тя

Правителството и депутатите напълно обезумяха. Лишиха 18 000 майки от получаване на майчинство за отглеждане на дете до 2 г. С промените в КСО, от месец юли, жени, регистрирани като земеделски производители, не могат да получават майчинство. Те трябва да избират, или да прекратят работата си по земеделските програми и да платят тежки финансови санкции, или няма да получават обезщетение за отглеждане на дете. Особено тежко това се отразява на онези, които се занимават с биопроизводство и работят по програмата "Млад фермер". Това пише в своя позиция Корнелия Нинова и допълва:

Производство на българско месо, мляко, плодове и зеленчуци е един от най- важните въпроси за решаване. Не може да ядем 80% вносни продукти при възможностите, които имаме за собствено , чисто, родно производство. Особено актуален въпрос е био храната, защото тя е гаранция за здраве и дълголетие. Друг супер приоритетен въпрос е борбата с демографската криза. Управляващите убиха с един куршум и двете. Не знам колко трябва да си некомпетентен или злонамерен, за да приемеш такъв закон. Поради собствена глупост или поради чужд интерес доубиваш селското стопанство и гониш младите.

Може ли народът ти да се топи, да го храниш с боклуци и в същото време да удариш младите хора, които са решили да се отдадат на работа в селското стопанство и да раждат деца?! В правителството има 30 леви партии, начело с БСП. Явно са фикуси. 5 сламени министри в пет саксии, които заедно с партньорите си ГЕРБ, ИТН и ДПС Ново Начало сложиха край на всякаква социална политика. Опряха да пестят от 780 лв. майчинство за младите майки фермери, докато обръчите им от фирми крадат милиони от обществени поръчки.

И тук идва закономерно въпросът: Защо Президентът си затваря очите за това? Защо няма вето върху този закон. Той е изключително активен по каквито се сетите теми, но по най-чувствителната - за младите хора на България и храната на българите, мълчи. Защо, господин президент? Положението може да се промени. Ако аз трябва да решавам, веднага ще прекъсна ваканцията на депутатите и на извънредно заседание ще предложа отмяна на този текст. Само така може да се върне справедливостта.“


България
  • 1 1488

    15 3 Отговор
    праситу защити електората си като обви в собствената си лои мангаула дето брутално уби 7 българи в центъра на българската столицата

    08:17 16.08.2025

  • 2 кури

    10 18 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    Коментиран от #4

    08:18 16.08.2025

  • 3 Майора

    19 4 Отговор
    С кога ще има закон всички незаконно забогатели от приватизацията да върнат парите , Корнелке?

    08:26 16.08.2025

  • 4 Ай стига вече едно и също

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "кури":

    Латерна, когато Барселона гейт,когато Булгартабак, когато КТБ,когатоБГА БАЛКАН И т.н.

    Коментиран от #16

    08:26 16.08.2025

  • 5 Артилерист

    10 13 Отговор
    Нинова в случая е права, но истинските социалисти никога няма да й простят, че като вицепремиер на просто Киро е подписвала документите за изпращане на оръжия и боеприпаси за войната срещу Русия в Украйна.

    Коментиран от #17

    08:30 16.08.2025

  • 6 За всички останали, бахур

    14 0 Отговор
    На дупедатите не им се свиди единствено да си отпускат пари за заплатите

    08:32 16.08.2025

  • 7 надарена кака

    2 6 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #10

    08:33 16.08.2025

  • 8 глоги

    2 2 Отговор
    жени, регистрирани като земеделски производителКи,

    08:35 16.08.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ПРЕZИДЕНТА ПРОЩАВА НА................... УПРАВЛЯВАЩИТЕ (ЗАЩОТО СА СИЛНИ) .................,... ПРЕZИДЕНТА ТЕ ИЗРИТА КАТО МРЪСНО КОТЕ , ЗАЩОТО СИ ..................... ПРОZTA CЕЛЯНКА И ТЪПА НА ГАЛОШ .............,...... ФАКТ !

    Коментиран от #25

    08:36 16.08.2025

  • 10 Къде

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "надарена кака":

    си надарена, како?

    08:37 16.08.2025

  • 11 123

    7 3 Отговор
    Тая винаги се прави на опозиция. Но и тя е в играта. Това и е ролята.

    Коментиран от #20

    08:39 16.08.2025

  • 12 Сталин

    8 0 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    08:40 16.08.2025

  • 13 БКП загуби

    4 0 Отговор
    избирателите си, още при шествията за неутралитет на тогавашна България, и подрепата на БКП, ДПС НН, ГЕРБ, СДС, ДБ и ПП за унищожаването на Лева, без референдум. Няма смисъл от политически партии, тъй като политиката и финансите вече се управляват от ЕС и ЕЦБ. Ще говори за: "Ляво с десни средства, и дясно с леви средства".
    Сега сме територия, част от Еврогария.
    Чехия, Унгария, Румъния, Полша си живеят без бъдещото цифрово евро, което ще въведат поетапно от септември за еврочленки. Особено след блокирането на еврото към банките в Гърция, нормалните държави се усетиха какво предстои за народите им. Сега възрастните хора в Еврогария са в стрес от двойните цени, а не ми се мисли какъв ад ще е за тях онлайн банкирането. Близо 2 милиона възрастни, 33% от населението.

    08:42 16.08.2025

  • 14 Решетников

    4 5 Отговор
    Тая биволица кога ще я изгонят от новата формация .ха ха ха

    Коментиран от #26

    08:42 16.08.2025

  • 15 Всеки ден ли

    3 6 Отговор
    Стига с тази граблива птица.

    08:42 16.08.2025

  • 16 еми точно

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ай стига вече едно и също":

    и тия дето си изброил тая е подписвала да ги разпродават за ръждиви копейки!

    08:43 16.08.2025

  • 17 Вярваш

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    ли си, че е подписвала такива документи? Ако имаше такива отдавна щяха да ги покажат а тя заяви, че ще съди всеки който твърди това без да го докаже.

    08:46 16.08.2025

  • 18 айлайклолипоп

    3 4 Отговор
    Какичка Корни отдавна не харесва Президента. Иска тя да е Президентка на България.Някой денъ.

    08:47 16.08.2025

  • 19 лоза

    3 3 Отговор
    Корнелия Нинова-млада фермерка. Сигурно така ще да е. Партизани в гората.

    08:52 16.08.2025

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "123":

    ТАЗИ НА СНИМКАТА ВЕЧЕ Е НИКОЙ ................ НИКОЙ НЕ Я БРЪСНЕ ЗА ЛУЛА ТУТУН , ТЯ ПАРТИЯ МИ ПРАВИ ....................., ФАКТ !

    08:53 16.08.2025

  • 21 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор
    Лишиха децата от право на задължителни държавни добавки, за сметка на кредит от 6 милиарда евро ,
    за влизане в монетарната Евро- система! Това е част от Евро -схемата ,която никой не ни обясни!
    Който кредит , явно вече е ,"опоскан като топла баничка" , и сега трябва някой да го връща ,
    това няма нищо общо с реформа в субсидийте на ЕО!!
    В България явно парите в хазната са лична собственост на двама души , и те могат да ги харчат както им отърва???
    Все едно да откраднем едни детски добавки и европейски субсидий и с тях да изплатим държавния дълг,
    кой е този "гениалел финансист" та направи тази "икономическа глупост"????
    Да , субсидийте на фермерите са " бич божйи" за всяка една държава , защото не е нормално да плащаш за
    някаква фермерска "супер олигархия " с държавната издръжка на децата!!
    В случая и парите за децата и субсидийте на фермерите липсват и са залог за държавна кредитна корупция !!!

    08:53 16.08.2025

  • 22 Пипи

    3 0 Отговор
    Колко е умилително, kpaдци да говорят за справедливост.

    08:55 16.08.2025

  • 23 Н.Колев

    0 0 Отговор
    НЕ САМО МАЙКИТЕ ТЕ ЛИШАВАТ И ИНВАЛИДИТЕ ОТ СОЦ.ПОМОЩИ АКО РАБОТИШ НЕЩО ЛОГИЧНО Е. ПРАВИЛНО
    СТИГА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ И КРАЙ С СОЦ.ПОМОЩИ А ЗА МАЙКИТЕ ДО 2 ГОДОНИ ПОМПЩИ ЗА ОДГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ Е НОРМАЛНО ТЕ КАКВО ИСКАТ ДЪРЖАВАТА ДА ИМ ГЛЕДА ДЕЦАТА ДО ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИ !???
    ТАЯ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ДО КАЦАТА С МЕДА ПОЛИТИКАТА СА ЛЕСНИ И МНОГО ПАРИ.ЩО НЕ ПОЧНЕ БИСНЕС НЕШО ДА СТАНЕ РАБОТОДАТЕЛ НАЛИ Е МНОГО МОЖЕЩА!? КАКВО Е ТОВА ИМЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ!? НА КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ПОКОРИ И КАК ДА Е ПОКОРНА!? КАКВО СТАВА С БРОЙКАТА ДЕПУТАТИ ? И РЕФЕРЕНДУМИТЕ? ПРАВАТ СИ МАЙ КАКВОТО СИ ИСКАТ МНОГО НЕ ГИ ВАЛНУВА МАЙ НАРОДА.

    08:55 16.08.2025

  • 24 ХАХАХА😂

    2 2 Отговор
    Спец по ажиотажа е Биволицата. Лева крава, десен зоб🤑🤣🤮

    08:55 16.08.2025

  • 25 55 от Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси , и ти не блестиш с ум . Пишеш по методичката и броил копейките .

    08:57 16.08.2025

  • 27 крушовската биволица

    1 1 Отговор
    на суджук

    09:00 16.08.2025

  • 29 Ивелина Станкова

    0 1 Отговор
    Надарена е с глас,може да пее отлично. А и в гръдната обиколка също. Познавам я отблизо.

    09:02 16.08.2025

