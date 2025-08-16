Бащата на Сияна: Инцидентът с автобуса не се различава от този, в който загина детето ми

В петък, в малките часове на нощта, 21-годишен шофьор се заби със спортната си кола, която в последствие стана ясно, че не е негова, в автобус на столичния градски транспорт. Загина един мъж на 65 години, има и тежко ранени.
По тази тема с пътищата ни и с пътното хулиганство говориха пред бТВ психологът Росен Йорданов и Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна.
„За да имаме такъв водач, който може да си позволи да кара със 170 км/ч в населено място, да натрупа 6 глоби за 2 седмици, това значи, че първо е невъзпитан, второ, за мен е необразован. Такива хора ражда системата, която от години се съсредоточава в какво ли не, но не и в правилното възпитани на водачите, в правилната квалификация“, каза Николай Попов.
И беше категоричен – необходима е ревизия на цялата система, отвъд законодателните промени.
„Какви законодателни промени, какво може да спре такъв човек, като той дори не може да прочете закона, нито го познава“, обясни още Попов.
И направи паралел между този инцидент и личната му трагедия, при която загина дъщеря му.
„Това, да управляваш автомобил в населено място с такава скорост, е същото като да управляваш камион в пороен дъжд с 83 км/ч“, каза той.
„Липсата на средно образование, купени книжки и липсата на контрол формират такива шофьори. В чужбина българите се държат по-различно – спазват правилата. Проблемът не е само в личността, а и в средата, която излъчва възможност за нарушаване на закона“, уточни още той.
Шест фиша за само две седмици с шофьорска книжка. Какво формира един такъв шофьор? Формира го семейството му и обществото, пояснява психологът Росен Йорданов.
„Важно е да се отбележи, че когато човек бъде поставен в среда, която излъчва потенциал за контрол и дисциплина, той започва да се съобразява. Липсата на такива социални и институционални контролни механизми води до рисково поведение“, обясни психологът.
Друг ключов фактор е личната, субективна трактовка на ситуацията.
„В България хората често проявяват леко провинциален подход – веднага започват да нарушават правилата. В чужбина същите хора са по-въздържани, защото средата налага спазването на закона“, каза Йорданов.
