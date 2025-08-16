Новини
Бащата на Сияна: Инцидентът с автобуса не се различава от този, в който загина детето ми

16 Август, 2025 11:00 1 007 35

  • николай попов-
  • росен йорданов-
  • катастрофа-
  • автобус

Да управляваш автомобил в населено място с такава скорост е същото като да управляваш камион в проливен дъжд с 83 км/ч, каза Николай Попов

Бащата на Сияна: Инцидентът с автобуса не се различава от този, в който загина детето ми - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В петък, в малките часове на нощта, 21-годишен шофьор се заби със спортната си кола, която в последствие стана ясно, че не е негова, в автобус на столичния градски транспорт. Загина един мъж на 65 години, има и тежко ранени.

По тази тема с пътищата ни и с пътното хулиганство говориха пред бТВ психологът Росен Йорданов и Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна.

„За да имаме такъв водач, който може да си позволи да кара със 170 км/ч в населено място, да натрупа 6 глоби за 2 седмици, това значи, че първо е невъзпитан, второ, за мен е необразован. Такива хора ражда системата, която от години се съсредоточава в какво ли не, но не и в правилното възпитани на водачите, в правилната квалификация“, каза Николай Попов.

И беше категоричен – необходима е ревизия на цялата система, отвъд законодателните промени.

„Какви законодателни промени, какво може да спре такъв човек, като той дори не може да прочете закона, нито го познава“, обясни още Попов.

И направи паралел между този инцидент и личната му трагедия, при която загина дъщеря му.

„Това, да управляваш автомобил в населено място с такава скорост, е същото като да управляваш камион в пороен дъжд с 83 км/ч“, каза той.

„Липсата на средно образование, купени книжки и липсата на контрол формират такива шофьори. В чужбина българите се държат по-различно – спазват правилата. Проблемът не е само в личността, а и в средата, която излъчва възможност за нарушаване на закона“, уточни още той.

Шест фиша за само две седмици с шофьорска книжка. Какво формира един такъв шофьор? Формира го семейството му и обществото, пояснява психологът Росен Йорданов.

„Важно е да се отбележи, че когато човек бъде поставен в среда, която излъчва потенциал за контрол и дисциплина, той започва да се съобразява. Липсата на такива социални и институционални контролни механизми води до рисково поведение“, обясни психологът.

Друг ключов фактор е личната, субективна трактовка на ситуацията.

„В България хората често проявяват леко провинциален подход – веднага започват да нарушават правилата. В чужбина същите хора са по-въздържани, защото средата налага спазването на закона“, каза Йорданов.


Оценка 2.6 от 14 гласа.
Оценка 2.6 от 14 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трап

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР":

    Амин

    11:05 16.08.2025

  • 3 до БАЩАТА на Сияна

    18 2 Отговор
    различава се -единият си е КАМИКАДЗЕ а при камионджията без да го защитавам има ЗАПЛАТА за изминати ТОНКИЛОМЕТРИ ПРИ ЛОШИ(меко казано) ПЪТНИ УСЛОВИЯ

    Коментиран от #11, #25

    11:06 16.08.2025

  • 4 глупости

    23 2 Отговор
    с колко трябва да се движи камион в дъжд ? сигурно зимата изобщо трябва да спрем камионите

    11:08 16.08.2025

  • 5 тоя съвсем изплиска легена

    16 0 Отговор
    абсолютно еднакви са да все са на между селски път все са между кола и камион движещи се един срещу друг и все с възрастни шофьори само дето има смъртен случай им е общото …

    Коментиран от #10

    11:09 16.08.2025

  • 6 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    17 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕ.......
    Ма закъде без теб бре, Николайчоооо......

    Знаех си, ако щете вярвайте - че тоя ще направи АБСОЛЮТЕН паралел м/у катастрофата край Телиш и тази от вчера през нощта.
    Само дето бая се забави: Чак днес и то в 11:00 от Факти му публикуваха поредната смрадлива полюция!!!

    11:09 16.08.2025

  • 7 Пич зачочваш

    20 1 Отговор
    много, много да прекаляваш! Нищо общо няма софийската кретения с телишката трагедия -разбираш ли??? На път от първи клас, част от европейската с/ма от транзитни пътища, 83 км/ч е скорост в рамките на нормалното. С изключение на сложна, зимна пътна обстановка. Време е да разберем какво е накарало шофьора на камиона да прекали със спирачните устройства на камиона?! Нещо го е провокирало, но от висотата на шуробаджанащината се прикрива. Най-лесното решение на случаят е да го "обезглавим". Но т.нар. "дядо"... Дядката нещо е сгафил, но мълчи/те...!

    Коментиран от #28

    11:10 16.08.2025

  • 8 Опааа

    23 0 Отговор
    Тоя започна да прекалява с тъпите си изказвания!!

    11:13 16.08.2025

  • 9 ...

    14 0 Отговор
    Назначете експерта в PR отдела вече,по често дава мнения от който и да е друг

    11:14 16.08.2025

  • 10 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "тоя съвсем изплиска легена":

    "5 тоя съвсем изплиска легена
    20ОТГОВОР
    абсолютно еднакви са да все са на между селски път все са между кола и камион движещи се един срещу друг и все с възрастни шофьори само дето има смъртен случай им е общото …
    11:09 16.08.2025"

    Разбирам напълно сарказма ти!
    Само бих добавил, че единственото общо м/у двата случая е, че ги коментира такъв ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕЧИСТОПЛЪТЕН в морално отношение човек като посредствения герберопитек Николай Попов.

    11:14 16.08.2025

  • 11 Всъщност

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "до БАЩАТА на Сияна":

    Така е в Борисово-Пеевската окрадена и разградена от двете Мазни животни държава. Кражбите им от пътища, здравеопазване, образование и от какво ли не, води до жертви и мъка на обикновените хора.

    11:15 16.08.2025

  • 12 Прокурор

    13 0 Отговор
    Най-опасни са носителите на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ" като убиецът на Милен Цветков, Шуменския Жечко, Лясковския сиганин убил Ферарио Спасов, несебърския келеш, разградския също, този факултетски сиганин и т.н. и т. н............

    11:17 16.08.2025

  • 13 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    5 1 Отговор
    хиляди богаташки сeмeйстваа, yppoдлливиттee и чaaветтa и цялата жaллка ppogа ще претърпят инциденти и ще ги намерят paзлложенни до такава степен, че ще ги събират с лоnaтти!

    11:19 16.08.2025

  • 14 А за

    19 1 Отговор
    полицейския син , причинил такава огромна трагедия - мълчи ! Между другото това в София няма абсолютно нищо общо и не може да се прави каквото и да било сравнение със случая на детето му !

    11:20 16.08.2025

  • 15 НАЧАЛНИК,

    18 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАШ
    ОНОВА qoпеле с АТВ ДЕТО
    ПРАТИ ДЕСЕТ ЧОВЕКА В БОЛНИЦА...А🚽

    11:24 16.08.2025

  • 16 този вече голям досадник

    17 0 Отговор
    стана и пътен експерт ,ако беше толкова наясно да беше обяснил и на тъста си какво да прави при проливен дъжд

    11:25 16.08.2025

  • 17 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ЗНАЧИ ПРИЗНАВАШ, ЧЕ БАЩА ТИ С ЛЕКАТА КОЛА Е ВИНОВЕН!

    11:28 16.08.2025

  • 18 Чорбара

    13 0 Отговор
    Спрете с тоя нахал накрая.

    11:28 16.08.2025

  • 19 какъв му е коментара за

    11 0 Отговор
    полицейския син който помете и праи в кома и в болница 6 човека ,или този потенциален убиец е от неговата черга и няма желание да го коментира ,или според него няма никаква вина че е газил хората по тротоара с атв то

    11:29 16.08.2025

  • 20 боклук

    9 0 Отговор
    Има общо и то е, че и този е нагъл като тебе! Вярно, трагедия и то голяма трагедия, отиде си това хубаво дете! Но, тук не се допуска вариант в който водача на камиона да не е чак напълно виновен и от самото начало, след намесата на някои фактори е бил задържан и обявен за злодей! Предварително осъден! Другият въобще се изключва да има някаква вина! Трудно е да се сравни камиона, който все пак вади хляб човека, с това камикадзе забило мепесето вътре в автобуса!

    11:30 16.08.2025

  • 21 коко

    12 0 Отговор
    На мястото на бащата на загиналото дете бих скърбил за него и не бих се старал да се правя на изгряваща звезда ... Като подигравка с паметта на детето изглежда.

    Коментиран от #30

    11:32 16.08.2025

  • 22 Има общо

    6 0 Отговор
    Автобусът е бил с незаконна сина лампа.

    11:34 16.08.2025

  • 23 Дупничанин

    10 0 Отговор
    Сопри, се, бе, наглец! Имай страх от бога! Гербесък долен!

    11:48 16.08.2025

  • 24 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    11 0 Отговор
    Прав е Николайчооо.....
    Общото м/у двата случая е, че и Виктор Илиев вчера, 15.08., и Георги Ламбев (тъст му) на 31.03. са карали с изключително несъобразена скорост.
    Само дето в катастрофата, причинена от тъста му Георги Ламбев, виновен се опитват да изкарат невинния шофьор на тира - ЧЕ ДАЖЕ И В ОТВРАТИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА СЛЕДСТВ. АРЕСТ УСПЯ ДА ГО НАБУТА ГЕРБЕРОПИТЕКА НИКОЛАЙ ПОПОВ, докато в този случай виновника Виктор Илиев ще си дочака края на делото вкъщи, на свобода!!!

    ГЕРБ (ГражданЬе за Европейско Развитие на Боко 🎃)

    11:52 16.08.2025

  • 25 Нещо не се връзва

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "до БАЩАТА на Сияна":

    Как стана така, че парите измиват всяка мерзост и престъпление?
    За пари всичко може? Срещу пари всичко е позволено?

    Коментиран от #34

    11:54 16.08.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    "Бащата на Сияна" стана медийна звиздЪ и той! На всяко гърне меродия!
    Между двата случая няма нищо общо. Ако камиона се е движел с 83 си е в позволеното - 3 км е в рамките на статистическата грешка и толеранса на скоростомера. Тоест виновен е пътя - а като виден функционер на управляващата 15 години хунта той е последния, който да се оплаква от липсата на пътища!
    Не е лошо да се кротне, и да мисли за собствената си вина - детето е било без колан и с крака качени на седалката. Макар и да не е карал той, това си е манталитет. Да си пие горчивия хап! Моля!

    11:58 16.08.2025

  • 27 Айде стига де,

    8 0 Отговор
    моите съболезнования на бащата,но се бърка там където не му е работа!Абсолютно нищо общо няма между инцидента с тира и колата в автобуса!При тира е нещастен случай,а тука е умишлено престъпление!!!

    12:01 16.08.2025

  • 28 Един

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич зачочваш":

    В първите коментари за катастрофата се казваше, че дядото е спрял неправилно... после тая информация изчезна и се покри. В първите коментари се казваше и че шофьора на камиона не е карал с превишена скорост - сега се потвърждава. А първата експертиза казва, че детето е било без колан и за това е пострадало толкова...

    Коментиран от #35

    12:02 16.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "коко":

    Какво очакваш от едно първеню с яки връзки, самочувствие без покритие и най-вероятно крадени партийни пари... Жалко е за детето, но колкото и да не съм вярващ...изглежда то изкупува нечии грехове!

    12:08 16.08.2025

  • 31 коко

    8 0 Отговор
    "Бащата на Сияна"- това нова медийна звезда ли е,ще прави ли партия? Бог да го прости детето но изглежда некрасиво да си на дежурния коментатор...

    12:10 16.08.2025

  • 32 Тоя безименния

    5 0 Отговор
    Става все по- противен! Ама така е, като сменяш памперса на Боко и Шишоко!

    12:13 16.08.2025

  • 33 Стига

    6 0 Отговор
    Дали не се различава? Хайде, стига! Къде е майката на Сиана - само този татко хайпва от страшната трагедия. Да се сърди на Чоко за магистралите.

    12:15 16.08.2025

  • 34 НЕ МОГА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нещо не се връзва":

    ДА ТЕ РАЗБЕРА КАКВО НЕ ХАРЕСА В КОМЕНТАРА----ЩЕ ПРОБВАМ ПАК ---КЕЛЕШ С МОЩНА КОЛА И ПРАЗНА ГЛАВА срещу БАЧКАТОР НА ЗАПЛАТА ЗАВИСЕЩ ОТ САМИЯТ ПРЕВОЗ. ПОВТАРЯМ ТОВА НЕ ГО ОПРАВДАВА ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НЕ ПРЕЦЕНИЛ СИТУАЦИЯТА НО ЩЕ ОПЕРЕ ПИШКИРА

    12:29 16.08.2025

  • 35 След първото

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Един":

    обследване на произшествието шофьорът на камиона по преценка на вещите лица и разследващите беше освободен. Задействаха се обаче разни баби/лели/снахи/батювци -ГЕРБ, големи общински, партийни и охранително-правни велможи- ГЕРБ и беше задържан повторно. Никъде нищо не се изкоментира на какво основание?! И действие 1 или 2 по задържането е правилно? "Демократична" жунгла или взаимоотношения феодал- крепостни?! Кое е по -политкоректно

    12:31 16.08.2025

