И Брезник на протест заради безводието

Пореден протест заради водната криза се проведе в Брезник. От ноември миналата година градът е на режим поради драстичния спад на нивото на язовир "Красава", а от миналия месец - заради наличието на манган във водата, е ограничено ползването ѝ за пиене и приготвяне на храна.

Хората недоволстват както заради празния язовир, така и заради качеството на водата, съобщава БНР.

"Абсолютно тежко положение. В България има стотици, хиляди сигурно места вече с проблем, но само община Брезник пие токсична вода. Ние сме с частично бедствено положение, защото ако обявим истинско бедствено положение, вероятно има органи, да речем прокуратурата или други, които ще се заинтересуват защо тая община е в бедствено положение. А ние - частично, всичко ни е готово. Малко над 750 грама от снабдената вода в община Брезник е на човек на ден. Това е за пиене, готвене и някои други неща", каза д-р Валери Величков.

Организаторът на протеста Стела Панова добави:

"Единствената цел протестите е чиста питейна вода. А какво трябва да се направи? Има едни умни глави, които трябва да го решат и да го направят".

Сред протестиращите хора имаше и жители на околните села, които също бедстват заради безводието:

"На нас водопроводът ни е с едни етернитови тръби, които постоянно аварират. Има знайни аварии, които се поправят, има и незнайни, където водата изтича", каза Бистра Борисова от село Слаковци.

Гражданите настояват за реални действия и заплашват, че ако това не стане ще има и пътни блокади.