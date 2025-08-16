Новини
И Брезник на протест заради безводието

И Брезник на протест заради безводието

16 Август, 2025 14:00 399 5

  • брезник-
  • протест-
  • безводие

От ноември миналата година там е въведен режим, а от миналия месец е ограничено ползването на водата за пиене и приготвяне на храна заради наличието на манган

И Брезник на протест заради безводието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пореден протест заради водната криза се проведе в Брезник. От ноември миналата година градът е на режим поради драстичния спад на нивото на язовир "Красава", а от миналия месец - заради наличието на манган във водата, е ограничено ползването ѝ за пиене и приготвяне на храна.

Хората недоволстват както заради празния язовир, така и заради качеството на водата, съобщава БНР.

"Абсолютно тежко положение. В България има стотици, хиляди сигурно места вече с проблем, но само община Брезник пие токсична вода. Ние сме с частично бедствено положение, защото ако обявим истинско бедствено положение, вероятно има органи, да речем прокуратурата или други, които ще се заинтересуват защо тая община е в бедствено положение. А ние - частично, всичко ни е готово. Малко над 750 грама от снабдената вода в община Брезник е на човек на ден. Това е за пиене, готвене и някои други неща", каза д-р Валери Величков.

Организаторът на протеста Стела Панова добави:

"Единствената цел протестите е чиста питейна вода. А какво трябва да се направи? Има едни умни глави, които трябва да го решат и да го направят".

Сред протестиращите хора имаше и жители на околните села, които също бедстват заради безводието:

"На нас водопроводът ни е с едни етернитови тръби, които постоянно аварират. Има знайни аварии, които се поправят, има и незнайни, където водата изтича", каза Бистра Борисова от село Слаковци.

Гражданите настояват за реални действия и заплашват, че ако това не стане ще има и пътни блокади.


  • 1 1488

    2 2 Отговор
    праситу защити електората си като обви в собствената си лои мангаула дето брутално уби 7 българи в центъра на българската столицата

    14:02 16.08.2025

  • 2 мърсула

    2 1 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    14:02 16.08.2025

  • 3 Клара

    1 1 Отговор
    На Кольо краставицата от кир клеяса ! Кога ме кеца на къро , кутката ми корозира !

    Коментиран от #5

    14:05 16.08.2025

  • 4 Факт

    1 1 Отговор
    Пари за Украйна има, но за горяща и безводна България няма.

    14:22 16.08.2025

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Клара":

    В Брезник са толкова бедни и е толкова скучно , че се чукат от скука и беднотия ....нема какво друго да се прави там !!!

    14:27 16.08.2025

