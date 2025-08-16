Новини
Деца са предизвикали пожара в село Селиминово

Деца са предизвикали пожара в село Селиминово

16 Август, 2025 15:30 634 7

Силният вятър е причина да се разпространи огънят твърде бързо

Деца са предизвикали пожара в село Селиминово - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово вчера следобед. Изгорели са стопански постройки, спасени са домовете на хората. Пожарът е потушен.

Огънят е тръгнал от източния край на селото и заради силния вятър се е разпространил много бързо, каза пред БНР кметът Тодор Тодоров. Той посочи и причината за възникването му:

"Човешка небрежност. Човек. Деца, но не ги знаем кои са."

Пожарът е обхванал дворът на Атанаска. Изгорял е бусът, с който ходят за билки, продукция, която е оставена за сушене и помещение с люцерна за животните.

"Тука изгоря един бус. Един билюк стока ни изгоря. Дървата изгоряха горе. Един билюк щети. Не знам сега кой ще поеме щетите?", разказва Атанаска.

Къщата на Петьо пък е спасена по една случайност:

"Дворът целия е изгорял на къщата, ама къщата успяхме да я спасим, защото имаше садени зеленчуци и изорано, и заради това".

При пожара няма пострадали. Пожарникари и горски служители правят обход на района на пожара, за да не възникне отново.


България
  • 1 Анонимен

    9 0 Отговор
    Посочил че е човек или деца но не ги знаел кои са ?

    15:44 16.08.2025

  • 2 така по детски

    4 6 Отговор
    ще изгорим и с еврото (ама зимъска).

    15:45 16.08.2025

  • 3 Софийски селянин,

    10 0 Отговор
    От източната страна на баира е циганската махала с копторите на команчите..
    Пожара огъня е тръгнал от там,чаветата са го запалили..
    Но вместо да се запалят техните колиби изгорели са постройките на хората в близост до тях,заради югоизточният вятър...

    Коментиран от #6

    15:50 16.08.2025

  • 4 Е па надали е Прометей

    6 0 Отговор
    Изклесяците вече щъкат и като паразити унищожават всичко до самоунищожението си.

    15:53 16.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софийски селянин,":

    Жалко че не са изгорели команчите между другото едно време пееха една песничка. циганката вика изгоря детето циганина вика дърпай магарето дете друго ще направим магаре не можем чат лата бей😁

    15:57 16.08.2025

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    Циганин и Форд зимаска не палят, само летоска.

    16:02 16.08.2025

