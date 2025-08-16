Деца са предизвикали пожара в село Селиминово

Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово вчера следобед. Изгорели са стопански постройки, спасени са домовете на хората. Пожарът е потушен.

Огънят е тръгнал от източния край на селото и заради силния вятър се е разпространил много бързо, каза пред БНР кметът Тодор Тодоров. Той посочи и причината за възникването му:

"Човешка небрежност. Човек. Деца, но не ги знаем кои са."

Пожарът е обхванал дворът на Атанаска. Изгорял е бусът, с който ходят за билки, продукция, която е оставена за сушене и помещение с люцерна за животните.

"Тука изгоря един бус. Един билюк стока ни изгоря. Дървата изгоряха горе. Един билюк щети. Не знам сега кой ще поеме щетите?", разказва Атанаска.

Къщата на Петьо пък е спасена по една случайност:

"Дворът целия е изгорял на къщата, ама къщата успяхме да я спасим, защото имаше садени зеленчуци и изорано, и заради това".

При пожара няма пострадали. Пожарникари и горски служители правят обход на района на пожара, за да не възникне отново.