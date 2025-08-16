Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница

Катастрофа на пътя Благоевград - Дупница, при разклона за с. Слатино. Движението се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
При маневра на мотоциклет в него се е ударил движещия се зад него, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. Всички участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение. По първоначални данни няма сериозно пострадали.
От АПИ предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шумналия
Коментиран от #6
16:43 16.08.2025
2 Честито
16:47 16.08.2025
3 Механик
Ингилизооо, ингилизо! Гола с и вода, Ингилизо. Какви са тия мотоциклети с по двама пътници? С кош ли са били или са били разтегателни???
Коментиран от #7
17:01 16.08.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #8, #9
17:11 16.08.2025
5 Пампаец
17:33 16.08.2025
6 Питам
До коментар #1 от "Шумналия":Матурите на шуменските каскадьори пострадаха ли ?
17:34 16.08.2025
7 Пампаец
До коментар #3 от "Механик":Ама , че си глупаФ ! БилЕ са с ремарке !!! ;-)))))))) Пък иначе отдавна е ясно , че в България се купуват не само шофьорски книжки , но и журналистически китапи. Заплащането е в пари и в натура . Също и назвачаването на работа ... :-))))))
17:37 16.08.2025
8 Питам
До коментар #4 от "ООрана държава":Ами като ги забранят мотореткаджиите , от къде органи за присаждане ?
17:39 16.08.2025
9 ДЕДО ВИ ЛИБЕН
До коментар #4 от "ООрана държава":що да ги забраним органи са нужни
17:53 16.08.2025