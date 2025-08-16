Новини
България »
Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница

16 Август, 2025 16:40 838 9

  • мотоциклети-
  • дупница-
  • слатино-
  • катастрофа

Има пострадали

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа на пътя Благоевград - Дупница, при разклона за с. Слатино. Движението се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

При маневра на мотоциклет в него се е ударил движещия се зад него, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. Всички участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение. По първоначални данни няма сериозно пострадали.

От АПИ предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шумналия

    7 0 Отговор
    Преди 2 седмици край Шумен имаше същия инцидент! Приятели навивали масура и се кефели взаимно до като задния удари предния ЗА КЕФ! КЕФ ЦЕНА НЯМА, но жалко за пострадалите от "кефа"!

    Коментиран от #6

    16:43 16.08.2025

  • 2 Честито

    8 0 Отговор
    Това вече си е майсторлък а ва и убит а цити

    16:47 16.08.2025

  • 3 Механик

    7 0 Отговор
    "...като са били с по двама пътници"??????
    Ингилизооо, ингилизо! Гола с и вода, Ингилизо. Какви са тия мотоциклети с по двама пътници? С кош ли са били или са били разтегателни???

    Коментиран от #7

    17:01 16.08.2025

  • 4 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковци?

    Коментиран от #8, #9

    17:11 16.08.2025

  • 5 Пампаец

    1 0 Отговор
    Пазете мАтАристите ! ! ! Те са ваши донори ! ! !

    17:33 16.08.2025

  • 6 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шумналия":

    Матурите на шуменските каскадьори пострадаха ли ?

    17:34 16.08.2025

  • 7 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Ама , че си глупаФ ! БилЕ са с ремарке !!! ;-)))))))) Пък иначе отдавна е ясно , че в България се купуват не само шофьорски книжки , но и журналистически китапи. Заплащането е в пари и в натура . Също и назвачаването на работа ... :-))))))

    17:37 16.08.2025

  • 8 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Ами като ги забранят мотореткаджиите , от къде органи за присаждане ?

    17:39 16.08.2025

  • 9 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    що да ги забраним органи са нужни

    17:53 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове