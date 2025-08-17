Прокуратурата ще поиска постоянен арест за шофьора от смъртоносното забиване на лека кола в автобус

Очаква се днес прокуратурата да поиска мярка постоянен арест за обвиняемия за катастрофата от ранните часове на петък в София, при която автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт и отне един човешки живот, предаде БНР.
Лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента, за който задържан за 72 часа и с повдигнато обвинение е 21-годишен шофьор с книжка от две седмици. Шофьорът, както и част от пострадалите при удара общо 6 души остават в болница. Състоянието на някои от тях е тежко.
Вчера в София беше задържан и 17-годишен младеж, след като катастрофира в Студентския град пиян и дрогиран. Той се е ударил в друг автомобил със своя, който е управлявал и без шофьорска книжка.
Под домашен арест с проследяваща гривна беше пуснато вчера от съда в Несебър и 18-годишното момче, което с АТВ рани тежко двама възрастни и три деца в Слънчев бряг. То е с повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. В ход е и проверка в полицията в Бургас за това дали има се прикриват факти за инцидента.
17 Август, 2025 07:55, обновена 17 Август, 2025 08:00 416 4
При безумния инцидент загина лекар от Сирия
