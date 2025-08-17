Новини
България »
Румен Радев отговари на критиките: Властта режисира скандали

Румен Радев отговари на критиките: Властта режисира скандали

17 Август, 2025 14:00 1 714 77

  • румен радев-
  • държавни имоти-
  • аляска

Президентът направи и първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп -Путин

Румен Радев отговари на критиките: Властта режисира скандали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първи официален коментар от страната ни след срещата между Тръмп и Путин в Аляска направи държавният ни глава. Според президента Румен Радев срещата възстановява диалога и надеждата за мир. Държавният глава отговори и на критиките по свой адрес от последните дни.

Освен надежда за мир чрез диалог, Румен Радев прогнозира и метаморфоза у българските политици и световните лидери, които по думите му са опитвали да налагат мир чрез сила. Държавният глава не подмина и политическите страсти и критиките за синхрон между него, „Продължаваме Промяната-Демократина България” и „ДПС-Ново начало”. Според Радев „властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност."

Първият коментар на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп дойде от местността „Петрова нива”.

„Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила, без да си дават никаква сметка за реалностите. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до повече разрушения в Украйна и още жертви и загуба на територии”, посочи Радев.

Той отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в петък коментира, че нарушеният диалог между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2 пречи на работата на управляващите, като даде пример с назначенията на посланици, главен секретар на МВР и председател на ДАНС.

„Наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира”, заяви българският президент.

Въпросът с взаимодействието между Министерския съвет и Президентството на тема назначения лаконично коментира и председателят на парламента Наталия Киселова.

„Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и това през годините с променлив резултат показва, че когато има политическо противопоставяне, от това страдат и правомощията”, смята Киселова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с големия

    21 30 Отговор
    Тръмп е единственият президент в историята на Америка, който може да бъде манипулиран толкова лесно, колкото седемгодишно дете със забавяне в развитието. Дайте му бонбонче и той ще си свали и гащите.

    „Владимир съвсем наскоро каза: „Никога не съм виждал някой да прави толкова много и толкова бързо“. Той каза: „Ако вие бяхте президент, война нямаше да има"

    14:01 17.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    31 42 Отговор
    Това е моят президент! Гордея се с него!

    Коментиран от #15, #19, #33

    14:03 17.08.2025

  • 4 разбира се

    3 3 Отговор
    Патисон се прави на Хари Труман.
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги"

    14:04 17.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 21 Отговор
    Всички се занимават с Украйна а не забелязват Новият Световен ред който замислят Путин и Тръмп.Голям удар за Турция, Китай и ЕС.

    Коментиран от #48

    14:04 17.08.2025

  • 6 Бай Данчо

    16 9 Отговор
    Колко и странно да звучи Радев и Пеефски пътуват в лодката на Тръмп! Докато Боко се съобразява с русокосете соросоиди- Урсулите!

    14:07 17.08.2025

  • 7 Аз съм веган

    22 30 Отговор
    Мунчо пак не разбрал. Говори като пияна жена с мачока си.

    Коментиран от #10

    14:07 17.08.2025

  • 8 🌈🌈🌈

    16 7 Отговор
    Мафиотска държава, крадлив народ.

    Коментиран от #28

    14:08 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Кажи ми ти какво разбра от Срещата?

    14:08 17.08.2025

  • 11 Елитът на Еврогария

    10 17 Отговор
    без Референдум ни води към светло еврогарско бъдеще без светлина, топлина и вода, трябва да пестим ток и вода в името на цифровото бъдеще. Територията и Европа загиват, законите не защитават европейците, писани са от лобисти. Води се се биотехнопсихо историческа война срещу човечеството. Много сме!

    Коментиран от #13

    14:12 17.08.2025

  • 12 мунчо

    21 10 Отговор
    боташ КОГА???

    Коментиран от #17

    14:13 17.08.2025

  • 13 много сте ?

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Елитът на Еврогария":

    Коронката ще промени това

    14:13 17.08.2025

  • 14 Град Симитли

    16 14 Отговор
    Не ви е Плевнелиев - - да му биете чимбери пред целия свят!
    Преседна ви и още ще ви пресяда!

    Коментиран от #18

    14:15 17.08.2025

  • 15 оня с коня

    18 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Още малко остава да се гордееш с тоя Президент,защото следващия вече чука на Вратата.А като се има в предвид Кои Партии ще го избират,АЗ ще се гордея с него а ти ще го мразиш.

    Коментиран от #22

    14:16 17.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо":

    Боташ, Турски поток и Северен поток минават под общото управление на САЩ и Русия.

    Коментиран от #20, #36

    14:16 17.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И аз съм на същото мнение

    15 13 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А само как ни срамеше пред света простата и крадлива герберска Тиква Борисов?! Просто нямам думи за тази безгранична герберастка простотия, която тази Тиква има.

    14:17 17.08.2025

  • 20 всеки ден

    16 9 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    по един нов милионер от джоба на българина заради мунчовия боташ...

    Коментиран от #30

    14:17 17.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха ха ха

    13 9 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Мутри, няма да имате президент! Един чехльо стига!

    Коментиран от #25

    14:20 17.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    6 5 Отговор
    Мир чрез сила е илюзия!

    14:22 17.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Град Симитли

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "ахтунг":

    Щом си падаш по мъже--заповядай! :))

    Коментиран от #29

    14:23 17.08.2025

  • 27 Радев направи

    10 10 Отговор
    Щото МОЖЕ. А ВАШ ТУУУУЛУПКО ЩО СЕ КРИЕ. ЗА ТЪПИ СЪВЕТИ ОБИДИ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ВИНА НА ДРУГИ НА ПЪРВИЯ РЕД. СЕГА МЪЛЧИ И ГЛЕДА КЪТ НА...О ДЕТЕ МАЙКА СИ. ПА И ДРУГИТЕ РЪБЕСКУ ОТ правителството ТИШЕНУВАТ.

    14:23 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ахтунг

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Град Симитли":

    да ти докарам 10 мигранта?

    14:25 17.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 койдазнай

    11 9 Отговор
    Доброто управление на ДПС ГЕРБ занули шансовете за "президентска партия". За това руменчо е толкова изнервен!

    14:29 17.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тракия

    10 4 Отговор
    Абе хора ,мили сънародници ,роднини съграждани ,скъпи приятели Вие не разбрахте ли ,че нито Тракия е магистрала ,нито Пеевски и Борисов политици ,нито Радев алтернатива
    До като не излезнем всички на Тракия с колите си и не стоим там до оставка и до падане на правителство и Президент ,разпускане на Парламент !!! Няма да има спиране

    Коментиран от #73

    14:29 17.08.2025

  • 36 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Напразни са ти надеждите

    14:30 17.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Синя София

    14 7 Отговор
    Българският президент иска мир чрез капитулация в Украйна,и той путиниста стана тръмпист,все руски агенти

    14:32 17.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Неподписан

    11 5 Отговор
    Бедна България - малко е летял от фуражката оплешивял

    Коментиран от #52

    14:34 17.08.2025

  • 43 тука има - тука нема...

    7 8 Отговор
    Какво повече да очакваме от човек повтарящ като папагал реториката на Путин?

    "...световните лидери ... са опитвали да налагат мир чрез сила."

    Добре, че е Путин да налага война с предварителна молба или преговори и одобрение от противника.

    14:36 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Който се оправдава

    2 1 Отговор
    Се обвинява!

    14:43 17.08.2025

  • 46 Факт

    9 8 Отговор
    Президентът Радев очевидно е в паника и играе вабанк. Какъв обаче ще бъде отговорът на българското Народно събрание?
    Според мен би трябвало да започне процедура за отстраняването на президента. Зная, че повечето коментатори не смятат това за правилно. Главно защото е ясно, че няма достатъчно гласове за импийчването на Радев. Или защото би могло да превърне президента в мъченик. Да,няма, но при една евентуална процедура за отстраняването на Радев ще излязат на светло множество факти за действията на президента за дестабилизирането на България, за БОТАШ или най-голямата корупционна афера, която ощетява нашия народ с над един милион лева на ден, за отношенията на Радев с босове на организираната престъпност и оръжейни търговци, обвинени за износ на специална продукция за Русия. И още, и още...И да не забравяме, че свидетелите ще дават показания пред НС под клетва.
    И след края на президетския мандат ще бъде невъзможно за прокуратурата да не започне разследване на действията на Румен Радев.
    Защото аз се надявам не просто да чета статии в различни сайтове, а да се стигне до съдебна присъда. Един бивш президент не може да бъде съден за политически думи и позиции, но това не важи за криминални действия.
    Отново, съзнавам, че тази моя позиция не е популярна. Но така мисля и така пиша.
    Възможно е да греша. Не съм всезнайко.

    Коментиран от #51

    14:44 17.08.2025

  • 47 Промяна

    8 4 Отговор
    Мир чрез сила налага Путин Радев ти какви ги редиш пак Кой нахлу на чужда територия Путин Кой избива Кой руши Кой убива денонощно граждани сгради семейства Радев Путин е агресор международен престъпник ти Радев какво говориш

    Коментиран от #60, #77

    14:47 17.08.2025

  • 48 Който спи робува

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Световния ред е от 10 години. САЩ, Великобритания, ЕС и Израел са от едната страна, а от другата Русия, Китай и Индия.

    14:48 17.08.2025

  • 49 гост

    6 3 Отговор
    Тоя е тъп кат ъгал

    Коментиран от #50

    14:49 17.08.2025

  • 50 Мунчо

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "гост":

    А Бойко, Феномена, Киро, Чалгаря и Флинстон мълчат. Чакат инструкции от Урсулът, който още е в шок.

    14:51 17.08.2025

  • 51 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    До 46 Много правилно истинско описателно си изложил събитията и решенията свързани с Радев Гешев искаше да разследва Радев и президенството и вижте какво стана Радев Божков шарлатани юмруци овладяха държавата и се започна разрухата ни Много власт и то президенството се оказа извън българските закони и това президенство и хората там дали съзнават че това президенство е българско

    14:51 17.08.2025

  • 52 Пий си аповете

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Неподписан":

    А ти от какво си опростял, а Борисов от какво

    14:52 17.08.2025

  • 53 Промяна

    5 2 Отговор
    Радев защо искаш държавата ни да няма редовно правителство

    Коментиран от #56, #67

    14:54 17.08.2025

  • 54 световните "лидери"

    2 2 Отговор
    Първо не са лидери а пооомияри а относно това че са се опитвали да налагат мир чрез сила, резултата го виждаме. А относно пък Радев той се оказа такава жалка мишка, че като чуе само думичката Израел и губи и образ и звук

    14:55 17.08.2025

  • 55 Само да добавя

    4 5 Отговор
    Президентът е мъдър човек. Жалко, че не можем да го изберем за трети път. Който не го чува, губи.

    14:56 17.08.2025

  • 56 Феодализъм

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Това не е правителство, а сбирщина от крадци.

    14:57 17.08.2025

  • 57 БЪЛГАРИН

    4 2 Отговор
    Фатмак за русопу---ка никога няма да гласувам.

    14:58 17.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Огнян Стефанов

    5 0 Отговор
    Навсякъде този (Румен Радев) отправя съвети към украинците да приемат всички условия на Путин и да спрат да защитават родината си от агресора. Това му е стара позиция, който така и не дръзва да промълви, че именно кремълският диктатор трябва да спре да убива и опожарява. Не пропуска също да критикува сегашната власт. Не че няма за какво да бъде критикувана. Но без да посочи и едно алтернативно решение.

    14:59 17.08.2025

  • 60 Смешник

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Явно не си запознат с историята на конфликта Войната е предизвика Запада основно САЩ чез организиране на фашиския преврат в Киев и впоследствие потъпкване на правата на рускоезичното население от създадените нациски бригади

    Коментиран от #65

    14:59 17.08.2025

  • 61 Каун

    3 0 Отговор
    В Славяново растат много пъпеши, но тиквите са повече.

    Коментиран от #71

    15:01 17.08.2025

  • 62 диалог между институциите ?

    1 1 Отговор
    А има ли институции? А заседанията на МС легитимнили са въобще? А стенограми от заседанията им има ли? А в конституционният съд дали са нормални? А Външно министерство съгласува ли изявленията си с МС? А премиерчето дЖилезку от чие точно име се изказва?.....

    15:02 17.08.2025

  • 63 ИМПИЙЧМЪНТ !

    6 2 Отговор
    Най - простият, алчен и злобен президент!

    15:02 17.08.2025

  • 64 Аз лично като чуя "лидери"

    1 0 Отговор
    Винаги подсъзнателно го възприемам като "лайййняри" па не знам за вас колеги.

    15:05 17.08.2025

  • 65 И кво стана

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Смешник":

    тези, които путлер нахлу в суверенна държава да спасява и освобождава избягаха от него в България?!

    15:05 17.08.2025

  • 66 Контра на безделника Радев

    5 0 Отговор
    "Кортежът на Радев, включващ трима мотополицаи, една полицейска кола с включена сирена, седем автомобила на НСО, в това число бронирания му мерцедес и 1 мотополицай зад кортежа, предизвика основателна вълна от възмущение. Като човек, който от дълги години се занимава с политика, не си спомням никой от предходните президенти да е пътувал с повече от две коли, в краен случай с трето превозно средство за екипа от администрацията, който го придружава за конкретното събитие.", заяви лидерът на СДС Румен Христов. И още. "А аз се питам от кого и от какво се пази този човек? Няма кой да му посегне, защото той е вече с единия крак извън президентството и все по-малко хора го смятат за значим фактор. Вярно е, че Радев нанесе достатъчно вреди на България с договора с "Боташ", с назначените от него служебни правителства, когато той имаше еднолична власт, с навеждането му на Изток, но едва ли някой ще му организира атентат за това! Така че, грандоманският кортеж е по-скоро избиване на комплекси, отколкото проява на страх!", пише Христов в профила си във Фейсбук.

    Коментиран от #69

    15:05 17.08.2025

  • 67 Отговор :

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Много обича ТОЙ да краде , а други да носят отговорност - Боташ.

    15:07 17.08.2025

  • 68 Синя София

    1 0 Отговор
    Всички сте от едно котило, президент, председател на народното събрание,тиквата всички са от БКП, БСП,и резултата се вижда пълзяща диктатура начело с феномена Шиши,ура да живее БКП/БСП..

    15:08 17.08.2025

  • 69 Това

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Контра на безделника Радев":

    го поставиш за енти път, тролейбусе. Броят и вида на охраната я определя НСО, а не охраняваният. Твоят Пиши с колко охрана се движи и то без да е президент? А?

    Коментиран от #76

    15:10 17.08.2025

  • 70 ххх

    5 0 Отговор
    Нищоправец пенсия и заплата влачи..

    15:11 17.08.2025

  • 71 Е, ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Каун":

    от там, ти знаеш. А дини има ли?

    15:15 17.08.2025

  • 72 само питам

    3 0 Отговор
    скандалитенигили направи оня с вдигнатия юмрук и оне които раздели населението на БЪЛГАРИЯ на демократи и путинисти

    15:15 17.08.2025

  • 73 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тракия":

    Ама няма Ора ,само мижи.турки кефещи се на сатрапа Радев.чакащи да ги оправя

    15:23 17.08.2025

  • 74 А50

    0 0 Отговор
    35 години един скандал замазва друг скандал. Явно наща политическа престъпна група идеално се вписа в европеиските ценности

    15:23 17.08.2025

  • 75 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    Слава на Украйна! Смърт на руските окупатори убийци на фашиста Путлер.

    15:24 17.08.2025

  • 76 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Това":

    НСО нищо не определя защото е подчинена на Радев А това с този огромен кортеж си беше излагация но юмрукът иска да се показва ОЩЕ малко и излиза да видим тогава

    15:24 17.08.2025

  • 77 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Ми то е ясно от първия ден на войната в Украйна - Радев е съюзник на Военнопрестъпника Путлер.Ще ги съдят в Хага и двамата един ден !!!

    15:25 17.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове