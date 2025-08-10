Обрат в Охрид: Все още търсят изчезналия българин

Охридската полиция коригира първоначално разпространена информация за намирането на тялото на изчезналбългарин в Охридското езеро.
Първоначално органите на реда съобщиха, че вчера е открито тяло, което е било идентифицирано като това на 52-годишния български гражданин. Днес обаче говорителят на районното управление на Министерството на вътрешните работи в Охрид, Стефан Димовски, заяви, че това съобщение не е вярно и издирвателните действия продължават, предаде БГНЕС.
Мъжът е в неизвестност от 9 август, когато е извършвал гмуркане на дълбочина 89 метра край село Търпейца. Инцидентът е станал около 14:15 часа българско време.
В издирването са включени екипи на полицията, Червения кръст и водолази, които претърсват района.
„Все още се води като изчезнал. През деня ще бъдат предприети определени дейности с цел намирането му“, посочи Димовски.
Операцията по издирването продължава и към момента няма потвърждение за откриване на мъжа.
