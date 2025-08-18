Калин Стоянов предлага да отпадне функцията на НСО да осигурява с транспорт администрацията на президента

Народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов предлага промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това е записано в законопроект, публикуван на парламентарния сайт.
В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО. „Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания“, посочва Стоянов мотивите към проекта. Стоянов отбелязва още, че подобна уредба в закона не е предвидена за администрацията на Народно събрание или на Министерския съвет.
Служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на Президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените лица в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен, посочва Стоянов.
По-рано във "Фейсбук" Калин Стоянов коментира относно случая с кортежа на президента Румен Радев във Варна на 10 август. Стоянов твърди, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Стоянов пише също, че във въпросния чл.14 е записано, че цялата администрация на президента има право да използва автомобилите и шофьорите на НСО.
Стоянов допълва, че по този начин представителите на президентската администрация се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт - членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации. Стоянов пише още, че "с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, от ДПС-Ново начало предлагат този член да отпадне от закона".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иво
17:43 18.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... КОГАТО ДРОНА ПОСЕТИ ШИШИ В ТОАЛЕТНАТА
НА БУНКЕРА
..... КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ ГО ПАЗЯТ 2 ИЛИ 100 ГАВАЗИ ?
17:43 18.08.2025
3 дедо
17:44 18.08.2025
4 Мафия ни управлява
17:44 18.08.2025
5 123
17:44 18.08.2025
6 Защо
17:45 18.08.2025
7 Професионален птедател
Коментиран от #23
17:46 18.08.2025
8 Тунтун
17:46 18.08.2025
9 Какво да говорим
17:46 18.08.2025
10 К.К
Коментиран от #18
17:47 18.08.2025
11 пешо
Коментиран от #24
17:47 18.08.2025
12 Мдаа
17:50 18.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шиши
17:50 18.08.2025
15 УрСульо
Или поне му дайте карта за цялата градска мрежа и БДЖ
17:50 18.08.2025
16 Един
Нека всички се радват на народната любов! Радев има шанс да не яде много бой... ама Шиши дали ще се отърве? Буци дали ще мине метър?! Хайде давайте да закрием НСО - на нас не ни трябва!
17:50 18.08.2025
17 Вуцидей
Извън сградата на Народното събрание втори автомобил на НСО, високопроходим автомобил Toyota, също се ползва за ескорт по улиците на София. В обобщение НСО е предоставил два автомобила от своя автопарк за придружаване на частния автомобил на г-н Делян Пеевски.
17:50 18.08.2025
18 ДО К.К
До коментар #10 от "К.К":ДРУЖЕ ТОЗИ НЕ Е МИЛИЦИОНЕР НЕ НИ ОБИЖДАЙ ЗАВЪРШИЛИТЕ ПАЗАРДЖИК ТОЗИ ПАЛЯЧО РАЗБИРА ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА КОЛКОТО БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР ОТ ПОЛИТИКА.
17:51 18.08.2025
19 Тома
17:51 18.08.2025
20 Шиши
17:52 18.08.2025
21 Какъв провал
17:54 18.08.2025
22 Прав е
17:55 18.08.2025
23 ротация
До коментар #7 от "Професионален птедател":Сложи го ББ, а Кирчо не можа да се възпротиви. Затова накрая си подаде оставката.
17:55 18.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.