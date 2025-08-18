Новини
В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО

Калин Стоянов предлага да отпадне функцията на НСО да осигурява с транспорт администрацията на президента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов предлага промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това е записано в законопроект, публикуван на парламентарния сайт.

В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от Закона за НСО. „Тази напълно ненужна привилегия на служителите от една администрация, принизява Националната служба за охрана в обикновена транспортна компания“, посочва Стоянов мотивите към проекта. Стоянов отбелязва още, че подобна уредба в закона не е предвидена за администрацията на Народно събрание или на Министерския съвет.

Служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на Президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените лица в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен, посочва Стоянов.

По-рано във "Фейсбук" Калин Стоянов коментира относно случая с кортежа на президента Румен Радев във Варна на 10 август. Стоянов твърди, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Стоянов пише също, че във въпросния чл.14 е записано, че цялата администрация на президента има право да използва автомобилите и шофьорите на НСО.

Стоянов допълва, че по този начин представителите на президентската администрация се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт - членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации. Стоянов пише още, че "с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, от ДПС-Ново начало предлагат този член да отпадне от закона".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    15 0 Отговор
    Значи ще охранява само Пеевски.

    17:43 18.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ПРАВ Е ДПС-АРЯ
    ... КОГАТО ДРОНА ПОСЕТИ ШИШИ В ТОАЛЕТНАТА
    НА БУНКЕРА
    ..... КВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ДАЛИ ГО ПАЗЯТ 2 ИЛИ 100 ГАВАЗИ ?

    17:43 18.08.2025

  • 3 дедо

    16 0 Отговор
    Калине, не се престаравай много, че ще заприличаш на Хекимян. Неблагодарна роля, като на пудел.

    17:44 18.08.2025

  • 4 Мафия ни управлява

    17 1 Отговор
    100 човека от НСО да пазят само престъпниците Борисов и Пеевски от ,,любовта" на народа !

    17:44 18.08.2025

  • 5 123

    4 1 Отговор
    И на Общата фризьорката се възползва от въпросната...

    17:44 18.08.2025

  • 6 Защо

    12 0 Отговор
    Малкото прасенце квичи

    17:45 18.08.2025

  • 7 Професионален птедател

    9 0 Отговор
    Какво стана тя ? Този ППи ДБ го сложиха на власт в МВР !? Той се продаде на грухчовците !?

    Коментиран от #23

    17:46 18.08.2025

  • 8 Тунтун

    10 0 Отговор
    Скучен си, калинка!

    17:46 18.08.2025

  • 9 Какво да говорим

    12 0 Отговор
    Момчето на Мафията изгрухтя !

    17:46 18.08.2025

  • 10 К.К

    12 0 Отговор
    Кой си ти бе, милиционер нещастен. Видя се, чеи за милиционер не ставаш. Това народно събрание се напълни с най- големия боклук в държавата! Предложения давал, ти сериозно ли?

    Коментиран от #18

    17:47 18.08.2025

  • 11 пешо

    13 0 Отговор
    тоя голем боклук излезна

    Коментиран от #24

    17:47 18.08.2025

  • 12 Мдаа

    5 0 Отговор
    Този закон е приет 2015 година по времето на плевела. Значи за Плевлю може, а за Радев (защото не е от вашите) неможе.

    17:50 18.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шиши

    6 0 Отговор
    Голям болкук

    17:50 18.08.2025

  • 15 УрСульо

    3 0 Отговор
    И сега кой ще осигурява транспорта на президента? Градска мобилност?
    Или поне му дайте карта за цялата градска мрежа и БДЖ

    17:50 18.08.2025

  • 16 Един

    5 0 Отговор
    Мръсен популизъм! Нека отпадне за всички а?!
    Нека всички се радват на народната любов! Радев има шанс да не яде много бой... ама Шиши дали ще се отърве? Буци дали ще мине метър?! Хайде давайте да закрием НСО - на нас не ни трябва!

    17:50 18.08.2025

  • 17 Вуцидей

    4 0 Отговор
    През последните дни забелязахме, че докато г-н Делян Пеевски се движи с частен автомобил, той е придружаван и от два автомобила на НСО. Следва да отбележим, че единият от автомобилите, предоставен за ескорт – Mercedes S680 Guard, е един от трите най-скъпи автомобила в автопарка на НСО.
    Извън сградата на Народното събрание втори автомобил на НСО, високопроходим автомобил Toyota, също се ползва за ескорт по улиците на София. В обобщение НСО е предоставил два автомобила от своя автопарк за придружаване на частния автомобил на г-н Делян Пеевски.

    17:50 18.08.2025

  • 18 ДО К.К

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.К":

    ДРУЖЕ ТОЗИ НЕ Е МИЛИЦИОНЕР НЕ НИ ОБИЖДАЙ ЗАВЪРШИЛИТЕ ПАЗАРДЖИК ТОЗИ ПАЛЯЧО РАЗБИРА ОТ ПОЛИЦЕЙСКА РАБОТА КОЛКОТО БАРЦЕЛОНСКИЯ КОЦКЪР ОТ ПОЛИТИКА.

    17:51 18.08.2025

  • 19 Тома

    2 0 Отговор
    По добре е направо да се закриват.Никаква файда от тях за народа

    17:51 18.08.2025

  • 20 Шиши

    4 0 Отговор
    Няма да плащаме на циганина Пеевски охраната

    17:52 18.08.2025

  • 21 Какъв провал

    0 0 Отговор
    на министерски съвет и сегашното управление при всички атаки срещу президента. По всякакъв начин искат да го прецакат при евентуални парламентарни избори.

    17:54 18.08.2025

  • 22 Прав е

    0 0 Отговор
    Преди седмица караха боташев по пътя от Златните към Варна .Не е истина какво задръстване спретнаха колите на НСО охраняващи чорапа.Два часа тапа заради един руски агент.

    17:55 18.08.2025

  • 23 ротация

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Професионален птедател":

    Сложи го ББ, а Кирчо не можа да се възпротиви. Затова накрая си подаде оставката.

    17:55 18.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

