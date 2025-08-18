Новини
Очевидец: Технически проблем с лодката е причинил трагедията с парасейлинга

18 Август, 2025 19:06 840 16

Всички разрешителни на фирмата за дейността на водната база били предоставени в началото на сезона

Очевидец: Технически проблем с лодката е причинил трагедията с парасейлинга - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вероятно технически проблем с лодката е причина за инцидента с парасейлинг, при който след падане загина 8-годишно дете. Това обясни пред журналисти управителят на Спасителна служба-Несебър Иван Георгиев. Той е пряк очевидец на инцидента, уточни flagman.bg.

„Със сигурност мога да кажа, че още преди началото на сезона от наша страна сме изискали всички разрешителни от специализираните служби, за да може водната база да функционира. Това няма как да стане без съответните документи“, обясни той.

Всяка година преди началото на сезона наемателят на водната база трябва да представя документи за капитанска правоспособност и валидни разрешителни за ползване на водната акватория, издадени от Морска администрация. Тези документи пък се предоставят от концесионера на Министерството на туризма, както изисква законът.

Спасителната служба е получила сигнал за инцидента и са били в готовност с медицински екип на брега до пристигането на лодката, с която транспортирали детето.

„Информираха ни, че има инцидент, но нямаше как да видим какво точно се случва, тъй като отстоянието от плажа до мястото е голямо – около 500 м. Ние бяхме в готовност, медицински екип беше на брега и направи съответните реанимационни действия до пристигането на линейката“, каза още Георгиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 паметник на ТАТО във всеки град

    10 0 Отговор
    вие тия документи си ги вадите на ксерок бе шапшал какво ни лъжеш?

    19:07 18.08.2025

  • 2 оня с коня

    8 0 Отговор
    като идете на това море не знаете къде да се начекнете после що стават сакатлъци

    19:08 18.08.2025

  • 3 Хмм

    15 0 Отговор
    като е технически проблем с лодката защо не е паднала и майката?

    Коментиран от #5

    19:08 18.08.2025

  • 4 важното е че от първи сме със евро

    11 1 Отговор
    какво ме интерсуват мене документите?

    важното че има банани в магазина

    и приехме еврото

    19:09 18.08.2025

  • 5 непослушно детенце

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    ти паднала летяща вещица да си видял?

    само ако мотора на метлата нещо прегрее , тогава падат

    19:10 18.08.2025

  • 6 важно е че има банани

    7 0 Отговор
    непослушните деца ей така майките им ги хвърлят от парашута

    затова да слушкате и да папкате деца

    19:11 18.08.2025

  • 7 бай ганя

    3 1 Отговор
    няма държава,документите не са лодка или парашут,нали!!!!

    19:12 18.08.2025

  • 8 коко

    6 0 Отговор
    А имало ли е осигурително дублиращо въже за детето???

    19:12 18.08.2025

  • 9 Госあ

    4 1 Отговор
    “документи за капитанска правоспособност и валидни разрешителни за ползване на водната акватория, издадени от Морска администрация” Е ?! Принципно, тия атракциони вкл. и бънджи скоковете са като хранителните добавки, никой не ги проверява и няма никакви законови рамки

    19:12 18.08.2025

  • 10 бай ганя

    4 0 Отговор
    институциите ако има такива спят или си пият кафенце,назначили са жени които си кръстосват краката с къси поли и много силикон и какво да очакваме,деградация

    19:15 18.08.2025

  • 11 непослушните деца така ги хвърлят

    4 1 Отговор
    На майката
    и е писнало от детето и го е изпуснала нарочно... Така става като не слушат децата... Деца, слушайте родителите си...

    19:16 18.08.2025

  • 12 бай ганя

    1 0 Отговор
    много Шапшали и малоумници в тези институции,дано Господ ги приюти по бързо че ние като общество сме неспособни затова молете се на Господ хорааа

    19:19 18.08.2025

  • 13 Голяма случайност

    2 0 Отговор
    На парашута има седалка, има дръжка за ръце, има жилетка вързана, има колан вързан, има човек до теб, отдолу вода. Малшанс.

    19:21 18.08.2025

  • 14 ПОСТРОИХМЕ ДЕМОКРАЦИЯТА

    4 0 Отговор
    Мутренски туризъм, кражби, беззаконие и дрога. А Шиши всеки уикенд е в Дубай.

    19:22 18.08.2025

  • 15 Няма как да се скъса

    1 0 Отговор
    Детето се изнизало от жилетката вероятно. То тежи 20 килограма, няма как да се скъса въже.

    19:23 18.08.2025

  • 16 ти бива глупости ама това вече дразни!!!

    2 0 Отговор
    поредния мало-умник !!! и как технически проблем в лодката ще откопчее закопчалките на детето ??? що за иди-оти намирате да се изказват с конкурс ли ги търсите? разберете го най-после тези закопчалки не се откопчават ейтака само майката ги е откопчала няма друг начин !!!

    19:24 18.08.2025

