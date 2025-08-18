Очевидец: Технически проблем с лодката е причинил трагедията с парасейлинга

Вероятно технически проблем с лодката е причина за инцидента с парасейлинг, при който след падане загина 8-годишно дете. Това обясни пред журналисти управителят на Спасителна служба-Несебър Иван Георгиев. Той е пряк очевидец на инцидента, уточни flagman.bg.
„Със сигурност мога да кажа, че още преди началото на сезона от наша страна сме изискали всички разрешителни от специализираните служби, за да може водната база да функционира. Това няма как да стане без съответните документи“, обясни той.
Всяка година преди началото на сезона наемателят на водната база трябва да представя документи за капитанска правоспособност и валидни разрешителни за ползване на водната акватория, издадени от Морска администрация. Тези документи пък се предоставят от концесионера на Министерството на туризма, както изисква законът.
Спасителната служба е получила сигнал за инцидента и са били в готовност с медицински екип на брега до пристигането на лодката, с която транспортирали детето.
„Информираха ни, че има инцидент, но нямаше как да видим какво точно се случва, тъй като отстоянието от плажа до мястото е голямо – около 500 м. Ние бяхме в готовност, медицински екип беше на брега и направи съответните реанимационни действия до пристигането на линейката“, каза още Георгиев.
