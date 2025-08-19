Няма да има промяна в часовете по професионална подготовка по туризъм през тази учебна година

Министърът на туризма Мирослав Боршош инициира среща между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и представители на Асоциацията на професионалните гимназии по туризъм, на която беше обсъдена предложената концепция за промяна на учебните планове в гимназиалния етап, засягаща и професионалните училища по туризъм. Двамата министри отбелязаха, че започналият диалог ще продължи в партньорство с бизнеса и образователните институции, за да се намерят най-подходящите решения за бъдещето. Според тях развитието на туризма изисква добре подготвени кадри, а това може да бъде постигнато чрез балансиран и устойчив подход в образователната политика.

„Искам да подчертая ясно – няма да има промяна в броя на часовете по професионална подготовка за тази учебна година. Учебните планове остават в сегашния си вид, а предложените изменения са само на концептуален етап и се отнасят, най-рано, за учебната 2026–2027 г. Най-важното е да намерим балансиран подход, който да съчетае професионалната подготовка с общообразователното обучение и да гарантира добра реализация на младите хора“, заяви министър Боршош.

Министър Вълчев поясни, че публикуваните материали са за предварително обсъждане и не представляват окончателен вариант или проект на нормативен документ. Той допълни, че Министерството на образованието и науката заедно с училищата ще търсят баланс на професионалната подготовка и общообразователното обучение, така че да се постигне баланс между широкия спектър от компетентности и изискванията на пазара на труда. Подчертано бе, че практическата подготовка не се предвижда да се намалява.

От Асоциацията на професионалните гимназии по туризъм изразиха своите притеснения, че евентуално намаляване на часовете в професионалните профили би ощетило подготовката на учениците и подчертаха значението на специализираната насоченост за качеството на кадрите в туризма. Те заявиха своята готовност да участват в експертен разговор за търсене на балансирано решение, което да даде перспектива на гимназиите им и конкурентоспособност.