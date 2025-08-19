Корнелия Нинова: Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души..

Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души. Застрашава селското стопанство и индустрията.
За това бие тревога във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Нейното решаване трябва да започне със спиране на кражбите, възмездие и справедливост в 4 действия:
- Намиране на виновниците за нарязването на тръбите на Напоителни системи и предаването им за скрап. Тези хора да бъдат изправени пред съд и да възстановят щетите от джоба си. (още през 2017г. подадох редица сигнали за това. Досега нищо.)
- Откриване на фирмите и хората, присвоили 500 млн. лв., дадени за ремонт на язовири. Ремонтиран е 1 от 500. През 2022 г. като министър, на базата на проверка на Сметната палата, изготвих доклад до НС за тази колосална далавера. Докато стигнах до парламента го засекретиха и не можах да го представя в зала. Да се извади доклада! Виновните да бъдат съдени и да връщат парите.
- Да се осветлят собствениците на над 200 частни #ВЕЦ, които и в момента източват водите и печелят милиони, докато хората се мият и перат с канчета. Мнозина от собствениците са политици, депутати или свързани с тях лица. Да се направи пълна ревизия дали надвишават разрешения им лимит в схеми с ВиК и #МОСВ и да им се изземат спечелените от това пари. Да се спрат всички частни ВЕЦ-ове до разрешаване на кризата.
- Министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие да си заминават незабавно, защото са неадекватни и некадърни.
Отговорността за водите е разхвърляна на толкова много институции, че де факто никой не носи отговорност за тях. Предложения от ДПС-Ново начало Национален борд по водите е нещо като нищо. Поредната глупост, прах в очите.
Още един ненужен орган, където всички министерства, областни управители, кметове, ВиК холдинг ще се събират, за да си чешат езиците и да си прехвърлят отговорността.
Работещото решение е - един единствен орган да бъде оправомощен да управлява и стопанисва водните ресурси на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак аз бе!
Коментиран от #7
11:40 19.08.2025
2 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
11:42 19.08.2025
3 С 10% плосък данък няма пари за
Вода гази жаден ходи българска поговорка
11:46 19.08.2025
4 Сталин
Коментиран от #18
11:49 19.08.2025
5 гост
11:50 19.08.2025
6 Здрасти
11:52 19.08.2025
7 ФЕЙК
До коментар #1 от "Пак аз бе!":Внимавай сутрин като няма вода в тоалетното ти казанче някой руснак да не ти дръпне топките!
11:54 19.08.2025
8 бай ви тикван: пак ни преизберете
барем пийте по дена вода ама студена за нашто преибиране
продават минерална
11:57 19.08.2025
9 Факт
12:00 19.08.2025
10 Абсолютно
12:01 19.08.2025
11 Анонимен
12:02 19.08.2025
12 Промяна
12:03 19.08.2025
13 БгТопИдиот🇧🇬
Като продаваше оръжия на урките чрез поляците за милярди що не не построи с парите язовири?
Популизъм баце ..
12:11 19.08.2025
14 СДС
12:12 19.08.2025
15 Търновец
12:12 19.08.2025
16 фюууууууу
ми той е ясен кой е - Гошо тръбата както е по-известен, през ден се вживява като аналИзатор из продажните битиви,нова и канала
12:13 19.08.2025
17 Майора
12:13 19.08.2025
18 Само ЧЕ
До коментар #4 от "Сталин":Същите комунисти станаха бизнесмени! Които ограбват своите! В това число генералите предадоха народа за лични хотели и апартаменти! Фашисти.
12:13 19.08.2025
19 Реалност
Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.
Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.
12:16 19.08.2025