Корнелия Нинова: Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души

19 Август, 2025 11:38 593 19

Отговорността за водите е разхвърляна на толкова много институции, че де факто никой не носи отговорност за тях

Корнелия Нинова: Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души. Застрашава селското стопанство и индустрията.

За това бие тревога във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Нейното решаване трябва да започне със спиране на кражбите, възмездие и справедливост в 4 действия:

  • Намиране на виновниците за нарязването на тръбите на Напоителни системи и предаването им за скрап. Тези хора да бъдат изправени пред съд и да възстановят щетите от джоба си. (още през 2017г. подадох редица сигнали за това. Досега нищо.)
  • Откриване на фирмите и хората, присвоили 500 млн. лв., дадени за ремонт на язовири. Ремонтиран е 1 от 500. През 2022 г. като министър, на базата на проверка на Сметната палата, изготвих доклад до НС за тази колосална далавера. Докато стигнах до парламента го засекретиха и не можах да го представя в зала. Да се извади доклада! Виновните да бъдат съдени и да връщат парите.
  • Да се осветлят собствениците на над 200 частни #ВЕЦ, които и в момента източват водите и печелят милиони, докато хората се мият и перат с канчета. Мнозина от собствениците са политици, депутати или свързани с тях лица. Да се направи пълна ревизия дали надвишават разрешения им лимит в схеми с ВиК и #МОСВ и да им се изземат спечелените от това пари. Да се спрат всички частни ВЕЦ-ове до разрешаване на кризата.
  • Министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие да си заминават незабавно, защото са неадекватни и некадърни.

Отговорността за водите е разхвърляна на толкова много институции, че де факто никой не носи отговорност за тях. Предложения от ДПС-Ново начало Национален борд по водите е нещо като нищо. Поредната глупост, прах в очите.

Още един ненужен орган, където всички министерства, областни управители, кметове, ВиК холдинг ще се събират, за да си чешат езиците и да си прехвърлят отговорността.

Работещото решение е - един единствен орган да бъде оправомощен да управлява и стопанисва водните ресурси на България.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак аз бе!

    6 7 Отговор
    Русофилите могат и без вода.

    Коментиран от #7

    11:40 19.08.2025

  • 2 БСП = Непокорна България

    5 2 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    11:42 19.08.2025

  • 3 С 10% плосък данък няма пари за

    5 0 Отговор
    Държавни ВиК
    Вода гази жаден ходи българска поговорка

    11:46 19.08.2025

  • 4 Сталин

    14 4 Отговор
    Лошите комунисти построиха напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #18

    11:49 19.08.2025

  • 5 гост

    7 4 Отговор
    Парите за водите от язовирите ги изпиха главните хидролози Доган, Боко и Шиши!

    11:50 19.08.2025

  • 6 Здрасти

    4 3 Отговор
    Всичко това е единственото и правилно решение.

    11:52 19.08.2025

  • 7 ФЕЙК

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак аз бе!":

    Внимавай сутрин като няма вода в тоалетното ти казанче някой руснак да не ти дръпне топките!

    11:54 19.08.2025

  • 8 бай ви тикван: пак ни преизберете

    4 2 Отговор
    скъпи ни кротки миряни
    барем пийте по дена вода ама студена за нашто преибиране
    продават минерална

    11:57 19.08.2025

  • 9 Факт

    4 2 Отговор
    Да търсят виновниците за напоителните системи. Макар там да не са само тръби. Канали, шлюзове, помпи, трансформатори са разграбвани 30 години. Защо няма залесяване по речните долини и в подножието на планините. Трябва дългосрочни мерки. Климатът се променя. Горите ерозират. А иначе какво е връзката на някоя Родопска каскада с безводието в Плевен?

    12:00 19.08.2025

  • 10 Абсолютно

    3 4 Отговор
    права е.Чест и прави,че предлага конкретни неща.Но само смяна на "модела" с наистина патриоти и отговорни хора може да донесе промяна.Навремето неистово ревяха за демонтаж на "тоталитарната" система.Зора е бил да я заменят с корумпирани тотално "демократи".Това е.

    12:01 19.08.2025

  • 11 Анонимен

    5 5 Отговор
    Госпожо това е от много години а вие госпожо колко години удобно си лежахте в парламента и нищо не направихте по безводието и така е в цялата страна Тръби вода язовири всичко е от време соц нали Вие госпожо сега ли се сетих те Къде бяхте преди

    12:02 19.08.2025

  • 12 Промяна

    5 0 Отговор
    Доган нали получи 1 милион за добра работа като хидро инженер ТИ къде беше тогава

    12:03 19.08.2025

  • 13 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор
    Корнелия Нинова: Водната криза взe огромни размери. Тя засегна над половин милион души..

    Като продаваше оръжия на урките чрез поляците за милярди що не не построи с парите язовири?

    Популизъм баце ..

    12:11 19.08.2025

  • 14 СДС

    2 0 Отговор
    Докато беше началник на БСП с години наред нищо не направи за България. Само празни приказки.

    12:12 19.08.2025

  • 15 Търновец

    0 1 Отговор
    Най добро решение е да уволним 5000 кметове и наместници и секретарки и със спестените стотици милиони да купим хиляда три координатни копачки за вода - преди години една такава струваше 70000 долара и с нея фермерите в Средния Запад търсеха вода - те не чакат на държавата а самички действуват. А в България много кметове - просто заплатаджии. А Нинова беше дълго седнала на властта.

    12:12 19.08.2025

  • 16 фюууууууу

    0 1 Отговор
    ..."Намиране на виновниците за нарязването на тръбите на Напоителни системи и предаването им за скрап."
    ми той е ясен кой е - Гошо тръбата както е по-известен, през ден се вживява като аналИзатор из продажните битиви,нова и канала

    12:13 19.08.2025

  • 17 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Корнелке , ами ти направи ли нещо по въпроса или се прочу само като уволнена за корупция като зам. Министър! Айде стига хвалене!

    12:13 19.08.2025

  • 18 Само ЧЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Същите комунисти станаха бизнесмени! Които ограбват своите! В това число генералите предадоха народа за лични хотели и апартаменти! Фашисти.

    12:13 19.08.2025

  • 19 Реалност

    0 0 Отговор
    Общи приказки.
    Проблема в Плевен е урбулешкото изграждане на Южен- Турски поток, който унищожи основните водни сондажи на града и инфраструктура при Крушовица, откъде се водоснабдяваше Плевен.

    Булгартрансгаз, който беше виновен за това, не възстанови сондажа, а правителството се разсея, защото беше важно да се изгради навреме трасе за руския газ към Сърбия и Унгария и Борисов да се отчете пред Путин.
    Правилното адресиране на всеки проблем е половината от решението му.
    И кметът мълчи и шефът на ВИК също мълчи защото ако кажат кой е виновен, ще ги уволнят от Ново Начало - ГЕРБ, ДПС, БСП ... все едно и също е..
    Виновни са тези, които наредиха да се препуска през просото и да се стори на всяка цена - Борисов и Пеевски. Протестите трябва да бъдат пред сградата на Булгартрансгаз.

    12:16 19.08.2025

Новини по градове:
