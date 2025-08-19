Задържаха пияно 14-годишно момче зад волана на пътя Русе - Варна

14-годишно момче от Шумен е задържано за управление на автомобил в пияно състояние след сигнал в полицията вчера призори. Инцидентът е станал на главен път Русе – Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.
Сигналът в полицията е постъпил в 5:40 сутринта за лек автомобил с шуменска регистрация, който е излязъл извън пътното платно. При първоначалните проверки е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен.
С техническо средство полицаите са установили, че непълнолетният е управлявал автомобила след употреба на алкохол с концентрация в кръвта 1,48 промила. Момчето е задържано за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Разследването на инцидента продължава от служители на Районното управление на МВР в Нови пазар.
Случаят с непълнолетния шофьор се вписва в тревожната тенденция на увеличаване на инцидентите с млади хора зад волана. През последните месеци са регистрирани няколко подобни случая в различни части на страната, включително в София и Пловдив.
14:35 19.08.2025
14:41 19.08.2025
14:43 19.08.2025
Коментиран от #5
14:43 19.08.2025
До коментар #4 от "АКЦЕЛЕРАТИ":Много точно казано и накъде отива тази държава за съжаление в бъдеще ще става все по зле
14:48 19.08.2025
14:49 19.08.2025
15:01 19.08.2025
15:08 19.08.2025
15:17 19.08.2025
15:18 19.08.2025
15:18 19.08.2025
15:21 19.08.2025