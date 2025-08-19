Новини
Задържаха пияно 14-годишно момче зад волана на пътя Русе - Варна
  Тема: Войната на пътя

Задържаха пияно 14-годишно момче зад волана на пътя Русе - Варна

19 Август, 2025 14:34 940 12

Случаят с непълнолетния шофьор се вписва в тревожната тенденция

Задържаха пияно 14-годишно момче зад волана на пътя Русе - Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14-годишно момче от Шумен е задържано за управление на автомобил в пияно състояние след сигнал в полицията вчера призори. Инцидентът е станал на главен път Русе – Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът в полицията е постъпил в 5:40 сутринта за лек автомобил с шуменска регистрация, който е излязъл извън пътното платно. При първоначалните проверки е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен.

С техническо средство полицаите са установили, че непълнолетният е управлявал автомобила след употреба на алкохол с концентрация в кръвта 1,48 промила. Момчето е задържано за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Разследването на инцидента продължава от служители на Районното управление на МВР в Нови пазар.

Случаят с непълнолетния шофьор се вписва в тревожната тенденция на увеличаване на инцидентите с млади хора зад волана. През последните месеци са регистрирани няколко подобни случая в различни части на страната, включително в София и Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    26 0 Отговор
    Момчето ликьорче ли е?

    14:35 19.08.2025

  • 2 Сила

    36 0 Отговор
    Карал е жена си (11 годишна ) към болницата да ражда , и от радост се почерпили с приятели преди това ....

    14:41 19.08.2025

  • 3 То сигурно

    16 0 Отговор
    тъй си кара - пияно !

    14:43 19.08.2025

  • 4 АКЦЕЛЕРАТИ

    16 0 Отговор
    ЧАКАМЕ СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ДА ХВАНАТ И 6 ГОДИШЕН С ++ ТЕСТОВЕ ЗА АЛКОХОЛ И ДРОГА

    Коментиран от #5

    14:43 19.08.2025

  • 5 Стенли

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "АКЦЕЛЕРАТИ":

    Много точно казано и накъде отива тази държава за съжаление в бъдеще ще става все по зле

    14:48 19.08.2025

  • 6 Виж

    16 0 Отговор
    Дали са му да кара , понеже знае 13 букви от азбуката ! Другите от маалата неграмотни и заради проверките...

    14:49 19.08.2025

  • 7 Въпрос

    7 0 Отговор
    Возил ли е чааветата си?

    15:01 19.08.2025

  • 8 Милчо

    2 0 Отговор
    Толкова ни е бедна държавата,че автомобилите ги карат като тротинетки.Този мамелюк кара кола от шест годишен,вероятно....

    15:08 19.08.2025

  • 9 Територията

    1 0 Отговор
    Като няма ТВУ-та и закони, всеки ден ще е така!

    15:17 19.08.2025

  • 10 Сталин

    2 0 Отговор
    Този сополанко е идеален за България търси таланти ,кой казва че България няма таланти и че всички таланти са избягали в чужбина

    15:18 19.08.2025

  • 11 бою циганина

    1 0 Отговор
    родата сме многу

    15:18 19.08.2025

  • 12 Да,бе

    1 0 Отговор
    Поредната пияна черна пантера зад волана,ама социализма бил лош...Тогава имаше държава,а не разграден двор като сега.

    15:21 19.08.2025

