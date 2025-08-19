Катастрофи с тирове блокираха АМ „Хемус” ВИДЕО

Две катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес. Тир се е обърнал на 16-ия км от магистралата в посока Варна. Няма пострадали, съобщи Нова ТВ.
Движението е ограничено, съобщават от АПИ. Трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Движението се регулира от "Пътна полиция".
Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщиха от Спешна помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
13:09 19.08.2025
2 🦦🦦🦦
13:11 19.08.2025
3 мъкаааа
13:14 19.08.2025
4 Анонимен
13:26 19.08.2025
5 бою циганина
13:36 19.08.2025
6 575757
13:42 19.08.2025
7 Въпрос
13:46 19.08.2025
8 язе
13:47 19.08.2025