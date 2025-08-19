Новини
Катастрофи с тирове блокираха АМ „Хемус” ВИДЕО

19 Август, 2025 13:06, обновена 19 Август, 2025 13:48

Инцидентите са станали при 16-и и 17-и км

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две катастрофи с тирове блокираха движението по магистрала „Хемус” днес. Тир се е обърнал на 16-ия км от магистралата в посока Варна. Няма пострадали, съобщи Нова ТВ.

Движението е ограничено, съобщават от АПИ. Трафикът към Варна се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Движението се регулира от "Пътна полиция".

Друг камион се е обърнал при 17-ия км, в посока за влизане в София. На място е пристигнала спешна помощ. Един човек е прегледан на място, друг го транспортират към ИСУЛ с травма на главата и ръката, нараняванията са леки, съобщиха от Спешна помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те

    2 0 Отговор
    торовете така правят

    13:09 19.08.2025

  • 2 🦦🦦🦦

    4 1 Отговор
    Деформираха пътищата от лакомия и претоварване и сега се обръщат от бабуните и коловозите.

    13:11 19.08.2025

  • 3 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Войната в България не свършва. Независимо дали бай Тръмпец ще се намеси.Бай Издън не можа.

    13:14 19.08.2025

  • 4 Анонимен

    4 2 Отговор
    С всичките тия камери ще ни покажете ли сега как се случи? Или не искате да показвате как тирове подскачат по "великолепно" поддържания път! От ПП що не кажат нещо критично за АПИ, а чакй - те го държат!

    13:26 19.08.2025

  • 5 бою циганина

    2 1 Отговор
    откраднах много а сега се избиват заради мен

    13:36 19.08.2025

  • 6 575757

    4 0 Отговор
    Не, не се избиват, тираджийте НИ УБИВАТ ЕЖЕДНЕВНО !

    13:42 19.08.2025

  • 7 Въпрос

    0 0 Отговор
    Е, що така? Да не би да е имало дупки или неравности? Абсурд.

    13:46 19.08.2025

  • 8 язе

    0 0 Отговор
    Тираджиите, изметта на Европа, убиват стотици хора в нашата страна! Всичко в името на консуматорството и глобализма! Взимай мерки, народе, со кротце со благо и со як кютек!

    13:47 19.08.2025

