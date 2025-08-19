Новини
Здравното министерство за починалото дете в Несебър: Първата линейка е била напълно оборудвана

Здравното министерство за починалото дете в Несебър: Първата линейка е била напълно оборудвана

19 Август, 2025 14:55 658 13

Ще бъде проверена своевременността и последователността на всички предприети действия, подчертават от министерството

Снимка: БГНЕС
Първата линейка, пристигнала в Несебър след падането на 8-годишното дете от парашут, е била напълно оборудвана. Това се посочва в съобщение на Министерството на здравеопазването.

„По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства“, подчертават от МЗ.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, допълват от министерството.

Ще бъде проверена своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Пред bTV говори свидетел на инцидента. Според Тихомир Атанасов след падането детето е имало жизнени показатели. „Първата линейка дойде 20 минути след сигнала“, добави той.

„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко което е необходимо, дойде близо след час и 10 минути от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора включително с първата линейка се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“, допълни Тихомир Атанасов.

„Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването“, гласи позиция на директора на Спешна помощ в Бургас д-р Асен Кърджиев.

Разследването продължава, а по случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 О-С-Т-А-В-К-А!

    6 2 Отговор
    Все повече се убеждавам, че това правителство трябва да си ходи!
    Баба Славка може много да се гордее с успехите на волейболистите, ама и дума не каза гордее ли се със здравеопазването!

    15:01 19.08.2025

  • 3 Един нищо правещ министер.

    8 0 Отговор
    Ама , един чувал пари взима.

    15:02 19.08.2025

  • 4 Кажи

    9 0 Отговор
    нещо за многобройните жертви на полицейския син , бе , ненаял се ! А това , че линейката била оборудвана , не топли никой ! И ти ако цопнеш от такава височина , жив няма да останеш ! Не измествай хитро и неетично проблема!

    Коментиран от #5

    15:02 19.08.2025

  • 5 Аз пък

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи":

    Вярвам на свидетелите, които са били на мястото на инцидента. От министерството могат да разправят каквото си щат и да проверяват колкото си щат!

    15:07 19.08.2025

  • 6 аман

    0 0 Отговор
    от такива кавали като този очевадец, само той ли е бил там, другите очевидци на същото мнение ли са,

    15:10 19.08.2025

  • 7 И кошаревски

    3 0 Отговор
    свидетел "очевидец" си намериха наглеците на бърза ръка , че и жизнени показатели "констатира" най - безсрамно ! И той като тоя дърт селски хитрец на снимката ! Позор !

    15:13 19.08.2025

  • 8 Защо лъжете?!

    2 0 Отговор
    Свидетел казва обратното, че пързата линейка е нямала дефибрилатор.

    15:14 19.08.2025

  • 9 мултачи

    1 0 Отговор
    при това дърто и гнусно

    15:15 19.08.2025

  • 10 Да паднеш от 50 метра

    1 0 Отговор
    при висока скорост е морето е като да паднеш върху бетон! Горкото детенце може да е скъсало я далак, я черен дроб, я бъбрек. Можело е да оцелее само при операция по спешност, на момента! Трябвало е скоростно да постъпи в болница! От Несебър до Бургас през лятото се стига за един час, може и повече при силен трафик. Лош късмет е имало детето!

    15:16 19.08.2025

  • 11 Цък

    1 0 Отговор
    Мухъл, типичен герберски боклук. Лъже, маже, вън, ако трябва да ме помогнем

    15:18 19.08.2025

  • 12 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Този,на снимката не е Тихомир Атанасов,а е Силвия Кирилова.

    15:18 19.08.2025

  • 13 Какво

    1 0 Отговор
    ще му дефибрилирате или интубирате на дете с масивен вътрекоремен кръвоизлив бе, специалисти?
    Само в болница е можело да оцелее - масивно кръвопреливане+ спешна операция! Нито едното, нито другото е получило детето!

    15:20 19.08.2025

