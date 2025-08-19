Здравното министерство за починалото дете в Несебър: Първата линейка е била напълно оборудвана

Първата линейка, пристигнала в Несебър след падането на 8-годишното дете от парашут, е била напълно оборудвана. Това се посочва в съобщение на Министерството на здравеопазването.
„По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства“, подчертават от МЗ.
Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, допълват от министерството.
Ще бъде проверена своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.
Пред bTV говори свидетел на инцидента. Според Тихомир Атанасов след падането детето е имало жизнени показатели. „Първата линейка дойде 20 минути след сигнала“, добави той.
„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко което е необходимо, дойде близо след час и 10 минути от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора включително с първата линейка се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“, допълни Тихомир Атанасов.
„Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването“, гласи позиция на директора на Спешна помощ в Бургас д-р Асен Кърджиев.
Разследването продължава, а по случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 О-С-Т-А-В-К-А!
Баба Славка може много да се гордее с успехите на волейболистите, ама и дума не каза гордее ли се със здравеопазването!
15:01 19.08.2025
3 Един нищо правещ министер.
15:02 19.08.2025
4 Кажи
Коментиран от #5
15:02 19.08.2025
5 Аз пък
До коментар #4 от "Кажи":Вярвам на свидетелите, които са били на мястото на инцидента. От министерството могат да разправят каквото си щат и да проверяват колкото си щат!
15:07 19.08.2025
6 аман
15:10 19.08.2025
7 И кошаревски
15:13 19.08.2025
8 Защо лъжете?!
15:14 19.08.2025
9 мултачи
15:15 19.08.2025
10 Да паднеш от 50 метра
15:16 19.08.2025
11 Цък
15:18 19.08.2025
12 мъкаааа
15:18 19.08.2025
13 Какво
Само в болница е можело да оцелее - масивно кръвопреливане+ спешна операция! Нито едното, нито другото е получило детето!
15:20 19.08.2025