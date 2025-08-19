Новини
До няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители

19 Август, 2025 16:50, обновена 21 Август, 2025 06:58

  • парк врана-
  • областен управител-
  • со

Процедурата по прехвърлянето на собствеността му от общината към държавата е на финала

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители, като вече няма да се плаща вход. Това обяви областният управител на София-град Стефан Арсов, цитиран от БНТ.

Процедурата по прехвърлянето на собствеността на парка музей от общината към държавата е на финала.

Дотук се стигна след като кметът Васил Терзиев постави ултиматум в началото на юли с искане Столичната община официално да получи правото да стопанисва имота. Областната управа обаче отказа и реши сама да се грижи за парка като правителството отпусна 1 400 000 лв. за стопанисването на парка за една година.

Първоначално ще бъде направен ремонт на оградата, а след това ще бъдат премахвани и опасните дървета. Нови ще бъдат засадени при следващото отпускане на средства.

"Входът ще бъде безплатен, защото нямаме право да извършваме търговска дейност, но и искам да има свободен достъп, за да може абсолютно всеки да се наслаждава на парка. След като бъде направен във вид за посещения, ще сезирам общината отново да пуснат и градския транспорт дотам, за да има лесен достъп", заяви Стефан Арсов, областен управител на София.


  • 1 Трол

    9 1 Отговор
    Като го стегнат и оправят, г-н Сакскобургготски ще си го потърси в качеството на собственик.

    Коментиран от #6

    16:55 19.08.2025

  • 2 бистришката баба

    3 0 Отговор
    Ще го откраднат.Помнете ми думата.Ще заразят дърветата,ще изгният,ще му драснат кибрита и ще го застроят.Това ще е съдбата му.

    18:41 19.08.2025

  • 3 Парк Врана е частна собственост

    1 0 Отговор
    От времето на търновската конституция
    Това което се е случило на царската фамилия се прилага все още спрямо други семейства в България

    18:48 19.08.2025

  • 4 Перо

    3 1 Отговор
    До кога общината ще издържа оня паразит, заради чиито дядо преживяхме национални катастрофи и загубихме Македония и Беломорска Тракия?

    20:27 19.08.2025

  • 5 Каква новина

    0 0 Отговор
    Успокоих се.

    07:10 21.08.2025

  • 6 Абсолютно си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    По подобен начин един турски депутат си върна чифлик в някакво Смолянско село. Хвърлиха милиони да го възстановят и сега тоя тарикат си взима наем от Агушевите “ покои”!

    07:16 21.08.2025

