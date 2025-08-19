До няколко месеца парк "Врана" отново ще започне да приема посетители, като вече няма да се плаща вход. Това обяви областният управител на София-град Стефан Арсов, цитиран от БНТ.
Процедурата по прехвърлянето на собствеността на парка музей от общината към държавата е на финала.
Дотук се стигна след като кметът Васил Терзиев постави ултиматум в началото на юли с искане Столичната община официално да получи правото да стопанисва имота. Областната управа обаче отказа и реши сама да се грижи за парка като правителството отпусна 1 400 000 лв. за стопанисването на парка за една година.
Първоначално ще бъде направен ремонт на оградата, а след това ще бъдат премахвани и опасните дървета. Нови ще бъдат засадени при следващото отпускане на средства.
"Входът ще бъде безплатен, защото нямаме право да извършваме търговска дейност, но и искам да има свободен достъп, за да може абсолютно всеки да се наслаждава на парка. След като бъде направен във вид за посещения, ще сезирам общината отново да пуснат и градския транспорт дотам, за да има лесен достъп", заяви Стефан Арсов, областен управител на София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #6
16:55 19.08.2025
2 бистришката баба
18:41 19.08.2025
3 Парк Врана е частна собственост
Това което се е случило на царската фамилия се прилага все още спрямо други семейства в България
18:48 19.08.2025
4 Перо
20:27 19.08.2025
5 Каква новина
07:10 21.08.2025
6 Абсолютно си прав
До коментар #1 от "Трол":По подобен начин един турски депутат си върна чифлик в някакво Смолянско село. Хвърлиха милиони да го възстановят и сега тоя тарикат си взима наем от Агушевите “ покои”!
07:16 21.08.2025