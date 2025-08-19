Новини
Пълен абсурд: Цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране

19 Август, 2025 20:44 992 10

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока

Ани Ефремова

Вместо безплатно саниране - 126 семейства заживяха в блок на ужасите в Свищов. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети, което доведе и до смъртен случай преди дни. 80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място, разказват от БНТ.

Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.

"Ако не е била изрязана терасата, този човек може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира.

"Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата за отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито".

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел.

"Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци", недоволстват хората от блока.
Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца.

"Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат".

При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.

"Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.
След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.

"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни Генчо Генчев – кметът на община Свищов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0001

    2 3 Отговор
    Тераса, балкон, лоджия?

    20:53 19.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ДА СЕ МОЛЯТ В СВИЩОВ
    ДА НЕ ГИ МОБИЛИЗИРАТ ТИЯ ЗА КОИТО ГЛАСУВАХА :))
    И ДА ГИ ПРАТЯТ
    НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ ЗА МЕСО
    ....
    ИМА И ТАКЪВ ВАРИАНТ

    20:54 19.08.2025

  • 3 бою циганина

    9 1 Отговор
    ше опрайм нещата, ся ше звънна в столипиново на бригадира

    Коментиран от #9

    20:55 19.08.2025

  • 4 горките хора

    19 2 Отговор
    Браво. Трябвало е и прозорците да им изкъртят. На това му се казва територия на ужаса. Виновни няма,отговорни,няма. Важното е еврозоната и Украинските бандеровци. Горките хора, те не знаят , какво им се е случило на 11.11.1989г. Тепърва ще осъзнават , който доживее. Ще има саниране до дупка.

    Коментиран от #6

    20:59 19.08.2025

  • 5 Николова , София

    12 1 Отговор
    Това се случва само на прст народ ..на смели и умни хора от Финландия ,Дания или Швеция например няма как да се случи ...на такъв народ таквиз управляващи , таквиз търгове за обществени поръчки и такива фирми изпълнители са заслужени !..таквиз прст и тикви също

    21:00 19.08.2025

  • 6 Ммм, даааа...

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "горките хора":

    Само не разбрах каква е връзката с еврозоната, ще можеш ли да уточниш?

    21:03 19.08.2025

  • 7 Стисльовци

    3 2 Отговор
    Са живущите... Без пари мама на тате не дава...

    Коментиран от #8

    21:06 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МАЙКОПРОДАВЦИТЕ заделят за ОКРАИНА а не

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "бою циганина":

    За БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ. САНИРАНЕ ПО ГЕРБЕРСКИ! МАЙКО МИЛА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТОЯ ТОЯ ТИКВЕНИК БОЙКО БОРИСОВ. КМЕТА СЪЩО Е ВИНОВЕН, ТОЙ ДАВА ПАРИТЕ. ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ. ЖЕЛЯЗКОВ ОТ ШАЙКАТА КАЗА, ЧЕ ОКРАИНА Е С ПРЕДИМСТВО.

    21:19 19.08.2025

  • 10 Пак печели НОИ

    0 0 Отговор
    едни 2000 лв икономия от нищо

    21:25 19.08.2025

