Пълен абсурд: Цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране

Вместо безплатно саниране - 126 семейства заживяха в блок на ужасите в Свищов. Балконите им са напълно открити, с изрязани парапети, което доведе и до смъртен случай преди дни. 80-годишен бивш футболист падна от необезопасената си тераса и загина на място, разказват от БНТ.
Санирането на един от най-старите блокове в Свищов започва през май. Строителите изрязали парапетите на балконите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока. Не смеят да отворят вратите на балконите си, за да не последват съдбата на съседа си.
"Ако не е била изрязана терасата, този човек може би е щял да се спаси", коментира Мария Николаева.
80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира.
"Щях да падна долу и се хванах за шкафчето. Развалиха ги, продадоха железата за отпадъци, вземаха парите, ние стоим тука на открито".
След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел.
"Трябваше да падне човек да умре, че тогаз да наслагат тия боклуци", недоволстват хората от блока.
Терасата на Маринела обаче още не е обезопасена. Поставила е камери във всяка стая, за да следи четирите си деца.
"Много ме е страх. Едно мое невнимание и той, както е мъничък, знам ли какво може да стане. Ако знаех, че ще ни оставят без тераса, нямаше да им дам да я бутнат".
При всеки дъжд хората подлагат легени и кофи, за да спасят домовете си от наводнение.
"Те разбиха всичко, у дома тече навсякъде, вода и чудо, мизерия. Водата влиза вътре между изолацията и стената , няма къде да избие", казва Снежинка Алексиева.
След трагичния инцидент в блока Община Свищов издава заповед всички дейности да се прекратят, докато не се обезопаси обектът.
"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", обясни Генчо Генчев – кметът на община Свищов.
