Стефан Янев: Липсва задълбочен икономически анализ, докато правителството бърза към приемането на еврото

19 Август, 2025 22:33 430 8

Бившият служебен премиер определи като популистки всички мерки на правителството, свързани с цените около приемането на еврото.

Стефан Янев: Липсва задълбочен икономически анализ, докато правителството бърза към приемането на еврото - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова

"Който има ресурсите, енергията, индустрията и военната мощ, той диктува темпото. САЩ търсят сделка, Русия настъпва на бойното поле, Китай и Индия гледат техните интереси", заяви бившият служебен премиер и лидер на "Български възход" Стефан Янев пред Bulgaria ON AIR, коментирайки резултатите от преговорите за Украйна в Аляска и Вашингтон.

Според него ЕС има проблем със собствената си индустрия. Европейските политици говорят предимно с лозунги, а не с реални инструменти, които са измерими като срокове и възможности за развитие на индустрия и пазар, на мнение е Янев.

Гаранциите за сигурност на Украйна
Той изтъкна в "Денят ON AIR", че доминиращата тема на срещата във Вашингтон е била за гаранциите за сигурност на Украйна - един от важните фактори за постигане на мир.

"Тези гаранции за сигурност са важен елемент от всичко, което предстои да се случи. Необходимостта от отказа от територии, там също беше смекчен тонът. Вече се казва, че това е възможно и предстои да влезе на масата на преговорите. Трудно е да преценим каква сделка е постигната между САЩ и Русия. Срещата във Вашингтон изглеждаше като: "Елате да се съберем западните съюзници, за да видим какъв пиар да направим и как да обясним, че променяме стратегията", анализира бившият военен министър.
По думите му срещата в Аляска е дала сигнал, че е време за деескалация, защото обратното означава, че вървим към Трета световна война.

"Дипломацията ще реши проблема. Украйна, със своите по-малки ресурси от Русия, с цялата помощ от Запада, постига сдържане, но на каква цена - най-важният ресурс за Украйна е човешкия", подчерта Янев.

Европа става все по-зависима от САЩ
Бившият служебен премиер добави, че европейските лидери нямат зад гърба си военен инструмент.
"Военният инструмент на Европа е НАТО. В НАТО членува САЩ и може да влияе на решенията. Когато Тръмп казва, че това не е неговата война и няма да изпрати войници, това означава, че евролидерите нямат друг избор", посочи Янев.

Според него конкурентоспособността на Европа отива надолу, а благосъстоянието на европейците е под въпрос - стават по-бедни. Всичко това, на фона на все повечето санкции срещу Русия.
"Европа става все по-зависима от САЩ - от нейните ресурси и енергийна база. Докарала се е дотам да ѝ диктуват. Това, което Европа губи, някой друг го печели и развива на своя територия. Европа се състои от национални държави и всяка държава се стреми да реализира своя интерес, стига да е в състояние да го формулира и защити. Ние не го правим. Какво политическо има в нашия политически дебат?", каза още Янев.

Как ще се отрази еврото на цените у нас
Според него липсва задълбочен икономически анализ, докато правителството бърза към приемането на еврото. Въпросът е дали българите ще бъдат по-богати, ще имат ли възможност да развиват бизнес, изтъкна бившият служебен премиер.
Янев определи като популистки всички мерки на правителството, свързани с цените около приемането на еврото.

"Това на нашата трапеза идва от външния пазар. Не мислим за собственото си развитие и бъдеще. Българската земя може да произведа неща, на които вече сме им забравили вкуса. Откъде ще дойдат продуктите в магазините за хората? Трябва да има мерки за развитие и стимулиране на тези производства", заяви събеседникът.

Стефан Янев прогнозира, че кабинетът ще издържи, докато съумеят да се оправят с парите и заемите. Когато парите свършат - идват предсрочни избори.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 3 Отговор
    Да , ама........ нашите правителства винаги слугуват без да мислят !!!

    22:41 19.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    България е с най голям спад на промишленото производство тази година в Европа.Фирмите бягат от високите разходи в еврозоната или съкращават персонал.Туризма също ще загине като се дигнат цените.Чужденците идваха заради евтиният алкохол.

    22:41 19.08.2025

  • 3 Дами и Господа,

    1 5 Отговор
    Това е индивидът, въвел фашистките зелени сертификати. Предстои Трибунал.

    22:43 19.08.2025

  • 4 В Москва бил поканен господин

    1 0 Отговор
    Тръмп. А коалицията на западните желаещи розови понита покани там и зеленски. Ако някое розово пони покани в къщи някой нежелан бъдете сигурни че няма да може да излезе обратно през портата ми на собствените си крака.

    22:55 19.08.2025

  • 5 кой беше тоя

    2 0 Отговор
    СлЮчайник назначен от БОТАШКО
    И позволи на един нискочел ..... шарлатан
    да му повишава тон.

    Мой министър....



    Ало Янев , защо го търпя унижението, а не си хвърли оставката
    Цялото ти правителство беше безполезно

    22:55 19.08.2025

  • 6 Обаче

    0 0 Отговор
    Днес Евроатлантиците не могат да дадат гаранция за защитата на Украйна, а я притискат да се откаже от териториите си срещу евентуални техни бъдещи гаранции за неприкосновеност на територията й. Нелепи оправдания за неспособността им да осигурят достатъчно количество защитни оръжия като противовъздушни средства за хората в градовете. Трай коню за зелена трева!

    22:59 19.08.2025

  • 7 Тоя е неграмотен

    0 0 Отговор
    Не му е ясно какво е СВО и какво война. Да върне парите от заплати, изплатени от бюджета на МО! И не го генералствайте, защото и сержант в артелната го не бива! От рода на безделника на "Дондуков" 2. Мусори.

    23:00 19.08.2025

  • 8 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 0 Отговор
    Този провален "спасител на нацията", го употребиха за да измерят "електоралният потенциал" на Румен Радев. От самото начало беше ясно, че Стефан Янев е просто "бушон". Изводите от катастрофалното представяне на "пионката", стреснаха "стратезите" от задкулисието, а по същество ченгесарската олигархия, която е решила да се пробва с нов проект- Румен Радев, след тоталният провал на предишните и проекти- ДПС, Атака, Възраждане, ИТН, Величие, Меч и прочие "патриоти". ПП, ГЕРБ и ДПС на Пеевски са също до голяма степен креатури на проруската, кремълска клика в България, но за разлика от останалите кратунковци, те поеха по собствен път, като на практика отхвърлиха финасовата и политическата си зависимост от Москва. Сега крадат само за себе си.

    23:02 19.08.2025

