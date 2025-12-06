Екипажът на блокирания край Ахтопол „Кайрос“ има храна и вода за 3 дни

Атакуваният от дронове танкер, който вчера пусна котва на по-малко от километър от брега на Ахтопол, остава на мястото си. Силното вълнение пречи българските власти да стигнат до екипажа и да направят проверка на борда.
Това е един от двата танкера, които бяха ударени от дронове в Босфора в средата на седмицата. Плава под флага на Гана, съобщи бТВ.
Директорът на ГД „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов обясни, че около 12:15 ч. в петък корабът е засечен от българските институции. „В първите часове по радио-комуникационните канали не протичаше връзка, екипажът не общуваше с българските власти. Сформирахме щаб, малко по-късно екипажът започна да отговаря на нашите съобщения“, обясни Златанов.
След като е установена връзка с плавателния съд са дадени указания. На борда на „Кайрос“ има 10 души екипаж, като всички те са добре, съобщават българските власти и допълват, че плавателният съд е празен. Капитанът обаче не е на танкера.
„Състоянието на екипажа е добро разполагат с храна и вода за три дни. Танкерът се намира на 700-800 метра от брега на Ахтопол. Вятърът е над 15 м в секунда, морето е 4-5 бала, корабът се държи стабилно не представлява опасност както за екипажа, така и за околната среда“, обясни Румен Николов, дир. Дирекция „Аварийни и спасителни дейности“ към „Морска администрация“.
По думите му българските власти, те са засекли танкера, още докато влачен от турски бускиращ кораб. След като се разделят двата плавателни съда е уведомена „Морска администрация и гранична полиция“ за предприемане на мерки. Предстои да се уточни защо корабът е довлечен до български териториални води. Водят се разговори с Турция, на чиято територия танкерът е ударен от украински дрон.
„Осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия. В момента, в който вятърът отслабне и имаме достъп с летателно средство хеликоптер, ще им предоставим техника, хранителни продукти и вода“, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.
След като времето се успокои, корабът ще бъде отбуксиран на безопасно място в района Бургаския залив. За целта обаче е необходимо решение на Министерския съвет. Собственик на танкера е китайска фирма, търси се връзка с него.
Според местните капитани на рибарски кораби времето ще се стабилизира след няколко дни. Месните хора са притеснени най-вече от последствията за туризма.
„Това се случва във възможно най-лошите условия. Силен източен вятър, огромни вълни и много неизвестни. Имам сериозни опасения, че въпреки твърденията, че корабът е празен, мисля, че има достатъчно гориво вътре. Ако кораба се разбие в скалите – ще нанесе щети на цялото крайбрежие“, коментира Здравко Василев.
Няма риск от замърсяване на околната среда, танкерът не превозва петрол, категорични са българските власти. Проверка се извършва по въздух, а от „Гранична полиция“ се извършва постоянен мониторинг с термокамери.
