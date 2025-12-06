Новини
Екипажът на блокирания край Ахтопол „Кайрос“ има храна и вода за 3 дни

6 Декември, 2025 13:46

На борда на „Кайрос“ има 10 души екипаж

Атакуваният от дронове танкер, който вчера пусна котва на по-малко от километър от брега на Ахтопол, остава на мястото си. Силното вълнение пречи българските власти да стигнат до екипажа и да направят проверка на борда.

Това е един от двата танкера, които бяха ударени от дронове в Босфора в средата на седмицата. Плава под флага на Гана, съобщи бТВ.

Директорът на ГД „Гранична полиция“ гл. комисар Антон Златанов обясни, че около 12:15 ч. в петък корабът е засечен от българските институции. „В първите часове по радио-комуникационните канали не протичаше връзка, екипажът не общуваше с българските власти. Сформирахме щаб, малко по-късно екипажът започна да отговаря на нашите съобщения“, обясни Златанов.

След като е установена връзка с плавателния съд са дадени указания. На борда на „Кайрос“ има 10 души екипаж, като всички те са добре, съобщават българските власти и допълват, че плавателният съд е празен. Капитанът обаче не е на танкера.

„Състоянието на екипажа е добро разполагат с храна и вода за три дни. Танкерът се намира на 700-800 метра от брега на Ахтопол. Вятърът е над 15 м в секунда, морето е 4-5 бала, корабът се държи стабилно не представлява опасност както за екипажа, така и за околната среда“, обясни Румен Николов, дир. Дирекция „Аварийни и спасителни дейности“ към „Морска администрация“.

По думите му българските власти, те са засекли танкера, още докато влачен от турски бускиращ кораб. След като се разделят двата плавателни съда е уведомена „Морска администрация и гранична полиция“ за предприемане на мерки. Предстои да се уточни защо корабът е довлечен до български териториални води. Водят се разговори с Турция, на чиято територия танкерът е ударен от украински дрон.

„Осигурили сме постоянен контакт с екипажа на кораба. Към момента нямат нужда от евакуационни действия. В момента, в който вятърът отслабне и имаме достъп с летателно средство хеликоптер, ще им предоставим техника, хранителни продукти и вода“, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов.

След като времето се успокои, корабът ще бъде отбуксиран на безопасно място в района Бургаския залив. За целта обаче е необходимо решение на Министерския съвет. Собственик на танкера е китайска фирма, търси се връзка с него.

Според местните капитани на рибарски кораби времето ще се стабилизира след няколко дни. Месните хора са притеснени най-вече от последствията за туризма.

„Това се случва във възможно най-лошите условия. Силен източен вятър, огромни вълни и много неизвестни. Имам сериозни опасения, че въпреки твърденията, че корабът е празен, мисля, че има достатъчно гориво вътре. Ако кораба се разбие в скалите – ще нанесе щети на цялото крайбрежие“, коментира Здравко Василев.

Няма риск от замърсяване на околната среда, танкерът не превозва петрол, категорични са българските власти. Проверка се извършва по въздух, а от „Гранична полиция“ се извършва постоянен мониторинг с термокамери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    1 2 Отговор
    дали е вярна информацията, че ще бъде привикан турския посланик, който да даде отговор как е пристигнал този кораб, плаващ под флага на Гана, до българската акватория, като подчерта, че единствено компетентните органи могат да кажат точните причини и направление на плавателния съд.

    13:47 06.12.2025

  • 2 Василеску

    1 2 Отговор
    "На 3 декември 2025 г. в 18:13 ч. турският влекач TIMUR BEY (IMO 8655576) започва буксировка на танкера KAIROS (IMO 9236004) . По това време корабът се намира приблизително на 50 км североизточно от Босфора, в турската изключителна икономическа зона. Посоката на движение е ясно насочена към българските води ".

    Два дни по-късно – на 5 декември около 10:50 ч. сутринта занимачът прекратява буксирането и оставя KAIROS в българската териториална зона , приблизително 18 км точно от Синеморец. След това TIMUR BEY обръща курс обратно към Инеада, Турция.

    13:48 06.12.2025

  • 3 Василеску

    2 0 Отговор
    Защо българските служби не са засекли предварително буксирането?
    Как е възможно почти два денонощия кораба да се движи към България, без някой да реагира?
    Защо не е спрян още преди да навлезе в нашите води?

    Коментиран от #5, #8

    13:50 06.12.2025

  • 4 мръсните пуяци

    1 1 Отговор
    го довлякоха при нас ако има теч да цапа нашият брвг

    Коментиран от #9

    13:50 06.12.2025

  • 5 бою циганина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Василеску":

    щото работя за турця бе

    13:50 06.12.2025

  • 6 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Хората са помолили да ги довлекат до българско! А кораба уж руски, а сега ганайски?

    13:51 06.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Украйна пренесе войната в България.Край с туризма

    13:52 06.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Василеску":

    Щото ни управлява ДПС.

    13:53 06.12.2025

  • 9 Нашият бряг

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "мръсните пуяци":

    Ти пък какъв бряг имаш бе селянин?

    Коментиран от #12

    13:54 06.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Няма как да е абсолютно празен.

    13:55 06.12.2025

  • 11 Мнение

    0 1 Отговор
    Как урните си позволяват да унищожават чужда собственост, в случая китайска, и то в турски териториални води. Можеше да е всеки друг кораб. Турците какво казват?

    13:58 06.12.2025

  • 12 първо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нашият бряг":

    ще се задавиш с голямо парче сланина

    14:00 06.12.2025

  • 13 12340

    0 0 Отговор
    Начи имат и пиене, щом не искат евакуация...

    14:01 06.12.2025

