Тома Биков: Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ

Ако това правителство не беше съставено, нямаше да бъдем приети в еврозоната. Едно е да искаш нещо, друго е да го направиш. България бе приета в чакалнята на еврозоната по време на третия кабинет на Борисов и е приета в еврозоната по време на настоящото правителство. В учебника по история ще пише, че сме приети в еврозоната по времето на ГЕРБ. Това коментира пред БНТ Тома Биков, депутат от ГЕРБ-СДС.
„За нас стоенето в това управление не е на всяка цена. Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ в тази ситуация. Изобщо не бяхме убедени в полезността на този бюджет, който след това бе изтеглен“, обясни той.
„Лицето на ГЕРБ не е да прекъсва диалога и да му пречи. Това беше голяма грешка на тази коалиция през последната една година“, отчете Биков.
Той не мисли, че на този етап трябва да се подава оставка на кабинета.
До коментар #1 от "помияра биков":Биков Меката китка се върти сладострастно.
15:19 06.12.2025
14 Проблемите с бюджетите
Инфлацията започна от 2020 юли, когато България влезе в ERMII, тогава някой даде нареждане на борсите цените на част от храните да се повишат с 30%, без основателна причина.
От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг
От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
Данъци, здравни осигуровки, цени храни повишение до СТО процента, иннфлация храни 41% за 5 години от 2020, ток повишение с 13% миналата година 2025, вода 12% повишение 2026, Данък сграда повешение 40%, и то на основни жилища.
Ето защо унищожихте Валутен Борд, за да теглите СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми до 2028 г.
Депутатите няма ли да си намалят заплатите до 2000 лв. чисто, забравих, ще ги актуализират на всеки 3 месеца, понеже 15 000 лв. на месец са им малко, не плащат наеми, ток, вода, парно, данъци за коли, не плащат за паркиране. Не плащат Здравни, за тях направления има.
Веднъж фалираха България 1997, това ще е последната национална катастрофа. Чака ни сценарият Гърция.
България е на първо място в ЕС по темпове на задлъжняване.
Да унищожиш Валутен Борд, да унишожиш резервната валута на ЕС български лев. Да забраниш Референдуми и да се хвалиш?
15:20 06.12.2025
15 хаха
По-лошото е, че сякаш и ние започваме да забравяме…Той няма изход – или още един мандат премиер, или да бъде силно разследван. Има шанс той да бъде първият премиер, който ще лежи в затвора. По честен път няма как ГЕРБ да спечелят втори мандат. Ако това се получи, то изборът ще бъде с фалшификация, а това ще доведе до една същинска революция…“
4 декември 2025 година. Депутатът на ГЕРБ Тома Биков и младежката организация на партията пред къщата на Борисов в защита на Борисов: „Заедно с младежите на ГЕРБ и с колегите искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да е било от нас, защото вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен, тя не е пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни….“
15:21 06.12.2025
20 Парадоксално
До коментар #2 от "Боклуците вън":Помиярът Биков щеше да вкарва Борисов в затвора, а стана депутат от ГЕРБ!
15:24 06.12.2025
32 Наивник на средна възраст
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Олицетворение на журналистиката в България - изтъкана от висока журналистическа "етика" и морал......
15:41 06.12.2025
34 Не трябва да
Егоистъттне знае какво да се грижиш за деца и възрастни!
15:42 06.12.2025