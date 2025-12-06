Новини
Тома Биков: Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ

6 Декември, 2025

Изобщо не бяхме убедени в полезността на този бюджет, каза депутатът

Тома Биков: Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова

Ако това правителство не беше съставено, нямаше да бъдем приети в еврозоната. Едно е да искаш нещо, друго е да го направиш. България бе приета в чакалнята на еврозоната по време на третия кабинет на Борисов и е приета в еврозоната по време на настоящото правителство. В учебника по история ще пише, че сме приети в еврозоната по времето на ГЕРБ. Това коментира пред БНТ Тома Биков, депутат от ГЕРБ-СДС.

„За нас стоенето в това управление не е на всяка цена. Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ в тази ситуация. Изобщо не бяхме убедени в полезността на този бюджет, който след това бе изтеглен“, обясни той.

„Лицето на ГЕРБ не е да прекъсва диалога и да му пречи. Това беше голяма грешка на тази коалиция през последната една година“, отчете Биков.

Той не мисли, че на този етап трябва да се подава оставка на кабинета.


  • 1 помияра биков

    34 2 Отговор
    "Борисов не е диктатор, а карикатура на диктатор".

    Коментиран от #11, #33

    15:13 06.12.2025

  • 2 Боклуците вън

    33 2 Отговор
    Парадоксално, ще ви помогне да заминете в канализацията.

    Коментиран от #20

    15:13 06.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    31 3 Отговор
    Пред наглостта на подобен мръсник оставаш безмълвен!

    Коментиран от #9, #32

    15:14 06.12.2025

  • 4 ТОЯ ГЕРБАВ КЪРЛЕЖ ОТДАВНА

    27 1 Отговор
    НЕ Е ВМИРИСВАЛ ЕФИРА - ЗА ТОМЕТО БИКОВ ДУМАМ ! АЦКИ Е ТЪП ГОРКИЯ !

    15:14 06.12.2025

  • 5 ето иде бичтооооо

    14 0 Отговор
    да цунка чекмеджето по пиш....тоооо :)

    15:15 06.12.2025

  • 6 И следващите протести

    19 1 Отговор
    Ще ви помогнат още повече. Протести докато вече няма да имате нужда от помощ да се разкарате от властта.

    15:15 06.12.2025

  • 7 Да,бе

    14 3 Отговор
    Това с влизането в еврозоната не е за хвалене..И не е здравословно да се споменава,а след два месеца ще е несъвместимо с живота...

    15:15 06.12.2025

  • 8 Мазньо

    14 1 Отговор
    Ама,че пундяк си ти,Биков!

    15:15 06.12.2025

  • 10 КАДИРОВ

    12 1 Отговор
    Ако това правителство не беше съставено, нямаше да бъдем приети в еврозоната ДОБРЕ 4Е НИ КАЗА ЗА ДА ЗНАЕМ ПОСЛЕ КОЙ ДА ТРИ4АМЕ

    15:17 06.12.2025

  • 11 Потресаващо!

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "помияра биков":

    Биков Меката китка се върти сладострастно.

    15:19 06.12.2025

  • 12 Коко Х

    0 0 Отговор
    И ти Им аго, си от това време!

    15:20 06.12.2025

  • 14 Проблемите с бюджетите

    4 5 Отговор
    започнаха със заемите от 2021 до 2023 20 милиарда лева заеми, за да увеличавате пенсии и заплати.
    Инфлацията започна от 2020 юли, когато България влезе в ERMII, тогава някой даде нареждане на борсите цените на част от храните да се повишат с 30%, без основателна причина.
    От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг
    От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
    Данъци, здравни осигуровки, цени храни повишение до СТО процента, иннфлация храни 41% за 5 години от 2020, ток повишение с 13% миналата година 2025, вода 12% повишение 2026, Данък сграда повешение 40%, и то на основни жилища.
    Ето защо унищожихте Валутен Борд, за да теглите СТО МИЛИАРДА ЛЕВА заеми до 2028 г.
    Депутатите няма ли да си намалят заплатите до 2000 лв. чисто, забравих, ще ги актуализират на всеки 3 месеца, понеже 15 000 лв. на месец са им малко, не плащат наеми, ток, вода, парно, данъци за коли, не плащат за паркиране. Не плащат Здравни, за тях направления има.
    Веднъж фалираха България 1997, това ще е последната национална катастрофа. Чака ни сценарият Гърция.
    България е на първо място в ЕС по темпове на задлъжняване.
    Да унищожиш Валутен Борд, да унишожиш резервната валута на ЕС български лев. Да забраниш Референдуми и да се хвалиш?

    15:20 06.12.2025

  • 15 хаха

    9 2 Отговор
    22 февруари 2013 година. Тома Биков: „Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Второто не е по-малко вредно от първото. Този човек дотолкова си е повярвал, че е забравил кой е и от къде идва.

    По-лошото е, че сякаш и ние започваме да забравяме…Той няма изход – или още един мандат премиер, или да бъде силно разследван. Има шанс той да бъде първият премиер, който ще лежи в затвора. По честен път няма как ГЕРБ да спечелят втори мандат. Ако това се получи, то изборът ще бъде с фалшификация, а това ще доведе до една същинска революция…“

    4 декември 2025 година. Депутатът на ГЕРБ Тома Биков и младежката организация на партията пред къщата на Борисов в защита на Борисов: „Заедно с младежите на ГЕРБ и с колегите искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да е било от нас, защото вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен, тя не е пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни….“

    15:21 06.12.2025

  • 17 Оги

    6 2 Отговор
    Боко каза в началото, че това р бюджетът и няма да се пипа, а пък те не били убедени в бюджета. Тома нещо май не е с всичкия си.

    15:21 06.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Ще ви помогне да идете в затвора.

    15:21 06.12.2025

  • 19 Лошо, много лошо

    8 0 Отговор
    Т. е. Тома Биков признава че на ГЕРБ им липсва самооценка и управляват държаватс по инерция.

    15:23 06.12.2025

  • 20 Парадоксално

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боклуците вън":

    Помиярът Биков щеше да вкарва Борисов в затвора, а стана депутат от ГЕРБ!

    15:24 06.12.2025

  • 22 Какви

    6 0 Отговор
    Гнусни гербаджийски физиономии.

    15:27 06.12.2025

  • 23 Софето

    5 0 Отговор
    Само гледайте как ще помогнем тази седмица

    15:28 06.12.2025

  • 24 гражданин .

    4 0 Отговор
    Завршилият вишУ за куклен детски театър стои в парламента от 15 г. ,който и за два лв. работа не е свършил !!Такива са и всичките от ГРАБ !!!

    15:28 06.12.2025

  • 25 Помните ли?!

    5 0 Отговор
    "Бойко Борисов не е мутра, той е карикатура на мутра и аз ще го вкарам в затвора"! Помните ли, българи?! Тези думи ги каза фурнаджийската лопата на снимката, нищожеството Бик Томов, дето нещо се слага днес за "лице" на ГЕРБерастката престъпна пасмина, но всъщност е з.....т на шайката на Боко Тиквата! Българи, където видите това толкова гнусно нищожество, заплюйте го в грозната мутра и бягайте много надалече! Бик Томов и подобни на него ГЕРБерасти ,са силно токсични!

    15:31 06.12.2025

  • 26 Защо

    3 1 Отговор
    Защо продължавате да дразните с този корумпиран герберски червей.

    15:33 06.12.2025

  • 27 Фактъ

    4 1 Отговор
    В историата ще пише , че сте клиентелиска сбирщина , която е окрала еврофондовете . И в , която има най - много комунисти , техните деца и внуци и най - много ченгета от ДС . И сте направили България най - бедната в ЕС .

    15:33 06.12.2025

  • 28 Казуар

    3 0 Отговор
    Ти да видиш, протестът помогнал на ГЕРБ, котка по гръб не пада.

    15:34 06.12.2025

  • 29 Сзо

    4 0 Отговор
    Правиш бюджет за който не си сигурен в ефективността му, но го обявяваш за единствения възможен. След това го изтегляш и правиш нов....това е шизофрения.

    15:36 06.12.2025

  • 30 Липсващото звено

    2 0 Отговор
    По-безполезен тип от това плямпало, трудно може да се намери. И на тавана да го окачи, пак ще пречи и дразни. Има една група двукраки, които все гледат да раздават от това, което най им е кът, но го правят много шумно.

    15:39 06.12.2025

  • 31 странджата

    1 0 Отговор
    Въпрос с повишена трудност: кай е по-голям пед....ст от Томка Бикова и Дани Митова?

    15:40 06.12.2025

  • 32 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Олицетворение на журналистиката в България - изтъкана от висока журналистическа "етика" и морал......

    15:41 06.12.2025

  • 34 Не трябва да

    0 0 Отговор
    Гласуваме за бездетни!
    Егоистъттне знае какво да се грижиш за деца и възрастни!

    15:42 06.12.2025

