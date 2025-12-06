Тома Биков: Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ

Ако това правителство не беше съставено, нямаше да бъдем приети в еврозоната. Едно е да искаш нещо, друго е да го направиш. България бе приета в чакалнята на еврозоната по време на третия кабинет на Борисов и е приета в еврозоната по време на настоящото правителство. В учебника по история ще пише, че сме приети в еврозоната по времето на ГЕРБ. Това коментира пред БНТ Тома Биков, депутат от ГЕРБ-СДС.

„За нас стоенето в това управление не е на всяка цена. Парадоксално, протестът помогна на ГЕРБ в тази ситуация. Изобщо не бяхме убедени в полезността на този бюджет, който след това бе изтеглен“, обясни той.

„Лицето на ГЕРБ не е да прекъсва диалога и да му пречи. Това беше голяма грешка на тази коалиция през последната една година“, отчете Биков.

Той не мисли, че на този етап трябва да се подава оставка на кабинета.