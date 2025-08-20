Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 20 август: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността

20 Август, 2025 03:45

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Времето днес, прогноза за сряда, 20 август: Предимно слънчево с временни увеличения на облачността - 1
Снимка: БНТ
Вятърът в повечето места ще стихне, предаде БТА. Сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена.

Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.


