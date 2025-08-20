Предстои техническа експертиза по случая с тежкия инцидент в Несебър

Водолази се очаква да претърсят морето край Несебър, където падна дете и загина. Те ще издирват катарамите на предпазните колани, с които 8-годишното момче е било завързано.
Предстоят и технически експертизи. Бяха повдигнати обвинения на тримата, които отговарят за атракциона на плажа в Несебър. Очевидци твърдят, че първата изпратена линейка на място не е била оборудвана за реанимационни действия - нещо, което от Спешната помощ категорично отричат.
1 още
Коментиран от #5
08:51 20.08.2025
2 Успех с търсенето
08:55 20.08.2025
3 Механик
Характерна черта на българското следствие и правораздаване да се търси под вола теле.
Не се наказват ПРИЧИНИТЕ довели до случая, а се търсят виновни на друго място.
А случая е съвсем елементарен. Трябва да се отговори на въпросите:
.Има ли нарушения в ползването и предлагането на атракциона? (примерно, какъв го дири ДЕТЕ на 8 години там).Има ли технически проблеми с оборудването (колани, карабини, въжета/върви, парашут). Изправна ли е била машината която е теглела детето и как, и с каква скорост го е теглила? Скоростта била ли е съобразена с това, че детето е много по-леко от възрастен човек (за каквито е проектиран атракциона)
08:59 20.08.2025
4 Жомар
09:00 20.08.2025
5 Механик
До коментар #1 от "още":И 10 (в скоби- ДЕСТ) експертизи няма да помогнат да разберем, какво е дирело дете вързано за парашут?
Кой родител е дал съгласието си за такова рисково начинание и колко му е бил умствения багаж.
Щото то само с гледане на ферми и брадъри, работата не върви. Тотална липса на сиво вещество у населението.
Сигурен съм, че тия родители биха извадили сърцето на някой, който е издърпал ухото на милото им детенце, ама са го окачили на парашут, влачен от моторна лодка.
А сега тоя БАЩА на детето ще ми излиза по медиите като "бащата на Сияна" и ще досажда на всички с призивите си "нито един повече".
09:04 20.08.2025
6 От Варна
09:05 20.08.2025
7 а нейния не се е скъсал
09:15 20.08.2025
8 Перо
09:37 20.08.2025
9 Ко речи?
09:45 20.08.2025