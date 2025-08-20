Новини
България »
Предстои техническа експертиза по случая с тежкия инцидент в Несебър

20 Август, 2025 08:48 688 9

Очевидци твърдят, че първата изпратена линейка на място не е била оборудвана за реанимационни действия

Предстои техническа експертиза по случая с тежкия инцидент в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Водолази се очаква да претърсят морето край Несебър, където падна дете и загина. Те ще издирват катарамите на предпазните колани, с които 8-годишното момче е било завързано.

Предстоят и технически експертизи. Бяха повдигнати обвинения на тримата, които отговарят за атракциона на плажа в Несебър. Очевидци твърдят, че първата изпратена линейка на място не е била оборудвана за реанимационни действия - нещо, което от Спешната помощ категорично отричат.


България
    4 0 Отговор
    И 2 (в скоби-две)технически експертизи да има,резултатът е трагичен-изгубихме още едно дете!

    Коментиран от #5

    08:51 20.08.2025

  • 2 Успех с търсенето

    0 1 Отговор
    😂😂😂😂

    08:55 20.08.2025

  • 3 Механик

    8 0 Отговор
    Естествено, че ще е виновна линейката. Няма как да е иначе.
    Характерна черта на българското следствие и правораздаване да се търси под вола теле.
    Не се наказват ПРИЧИНИТЕ довели до случая, а се търсят виновни на друго място.
    А случая е съвсем елементарен. Трябва да се отговори на въпросите:
    .Има ли нарушения в ползването и предлагането на атракциона? (примерно, какъв го дири ДЕТЕ на 8 години там).Има ли технически проблеми с оборудването (колани, карабини, въжета/върви, парашут). Изправна ли е била машината която е теглела детето и как, и с каква скорост го е теглила? Скоростта била ли е съобразена с това, че детето е много по-леко от възрастен човек (за каквито е проектиран атракциона)

    08:59 20.08.2025

  • 4 Жомар

    1 0 Отговор
    Ден, година храни

    09:00 20.08.2025

  • 5 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "още":

    И 10 (в скоби- ДЕСТ) експертизи няма да помогнат да разберем, какво е дирело дете вързано за парашут?
    Кой родител е дал съгласието си за такова рисково начинание и колко му е бил умствения багаж.
    Щото то само с гледане на ферми и брадъри, работата не върви. Тотална липса на сиво вещество у населението.
    Сигурен съм, че тия родители биха извадили сърцето на някой, който е издърпал ухото на милото им детенце, ама са го окачили на парашут, влачен от моторна лодка.
    А сега тоя БАЩА на детето ще ми излиза по медиите като "бащата на Сияна" и ще досажда на всички с призивите си "нито един повече".

    09:04 20.08.2025

  • 6 От Варна

    4 0 Отговор
    Ще търсят катарами от колан в морето???? Има поговорка за иглата в купа сено. Колко ще струва трудът на водолазите и кой го плаща! Браво на следователя, който се е сетил за това доказателство, евентуално?! Имаше един филм “От глупав, по-глупав”. Само че, той беше забавен! А от тук “струи”, изумление и отчаяние! Има ли нормални институции в тази държава????

    09:05 20.08.2025

  • 7 а нейния не се е скъсал

    0 0 Отговор
    явно е нелепа случайност . кой би се качил . има риск вече . не са специални коланите . но са здрави . ако беше някаква капсулка щеше като на космонавтите да се приводни . имаше в хърватска . една се изхлузи нарочно . не в гърция . водата е омекотила . но не достатъчно . има случаи на неотворен парашут . лошо .коланчето е фабрично . слънцето изяжда платът . солената вода разяжда платът . алпинистите по добре знаят . те се увесват с катарами, колани, държачи , хващачи . а на атракциона са седели касиери . какъв инструктаж . не са специалисти . даже инструктор може да е полезен .

    09:15 20.08.2025

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Започна се с простотията, когато трябва и когато не трябва, наречена “експертиза”! Законно, безкрайно протакане! За един видим от всички скъсан колан, екзпертизи, водолази, експерти, линейки, очевидци!

    09:37 20.08.2025

  • 9 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Чакай малко. Като се е скъсало е станало на две - едната част на парашута, а другата на детето. На 3 ли се е скъсало, че нещо е потънало в морето?

    09:45 20.08.2025

