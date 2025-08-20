Предстои техническа експертиза по случая с тежкия инцидент в Несебър

Водолази се очаква да претърсят морето край Несебър, където падна дете и загина. Те ще издирват катарамите на предпазните колани, с които 8-годишното момче е било завързано.

Предстоят и технически експертизи. Бяха повдигнати обвинения на тримата, които отговарят за атракциона на плажа в Несебър. Очевидци твърдят, че първата изпратена линейка на място не е била оборудвана за реанимационни действия - нещо, което от Спешната помощ категорично отричат.