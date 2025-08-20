Новини
Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

20 Август, 2025 08:59 2 791 69

От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе, разказа Мария Данева

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Пред bTV говори майката на загиналото на атракцион в Несебър 8-годишно дете. Ден след тежкия инцидент при падане от парашут стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

„На Несебър сме всяка година, откакто се е родила детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, каза Мария Данева.

„Тази година вече ги чакаше. Първия ден, нямаше ги втория ден. И като ги видя на третия ден, както бяхме на почивката и тича и се радва, и моли да го качим. Отидохме и нищо - нито инструктаж се проведе, нито нищо“, разказа майката.

„Качиха ни на лодката. Ние бяхме издигнати горе. На каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре. Не знам на колко метра“, уточни тя.

„Той разглеждаше, беше супер изпълнително дете. Като му казваш не мърдай, стои и не мърда. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на „Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“, продължи разказа си майката.

„И само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу“, разказа Мария Данева.

„Аз се опитах да се откопчая, за да мога да сляза при него, защото беше сам долу и никой нищо не правеше. Не успях. И лодката стоя, стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха и да ме свалят. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе“, продължава разказа си майката.

„Дойде един джет и го качиха, а мен продължават да ме държат горе. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъснява. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, сега закъснява още повече“, обясни майката.

„На мен никой не ми се е представил. Никой не е дошъл да ми каже фирма или имена. Нито съм се разписала, където и да било, за да видя някакъв документ. Абсолютно нищо - нито ни е проведен инструктаж, нито сме разписвали каквото и да е“, допълни тя.

„По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи. Че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, завърши разказа си майката на детето.


  • 1 1488

    13 33 Отговор
    а бабата и стринката на сияна ко казуваха по вапроса ?

    Коментиран от #17, #51

    09:01 20.08.2025

  • 2 Абе

    31 9 Отговор
    С татуировки е, нали?

    Коментиран от #8

    09:03 20.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    49 10 Отговор
    СВЕТЛА МУ ПАМЕТ! ПОРЕДНАТА ЖЕРТВА НА ДЕМОКРАЦИЯТА! ЖАЛКО!

    09:04 20.08.2025

  • 4 АЙ СТИГА БЕ

    47 24 Отговор
    Не искам да звучи грозно, но кой нормален родител би подложил осемгодишното си дете на подобен риск, освен ако не е имала за главна цел да се пусне после по фейса. Е, пуснаха я по телевизията!

    09:04 20.08.2025

  • 5 Сталин

    72 5 Отговор
    България територия на смъртта,навсякъде корупция ,мързел и мърлящина ,кой изобщо е дал разрешение за тези парашути ,или и това е бизнес на мутрите на Гроб ,корупцията убива но българина е доволен от корупцията в България и всеки път гласува за повече корупция и слага Тикви и Прасета да ги управляват

    Коментиран от #15, #34

    09:05 20.08.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    47 0 Отговор
    Егати кошмара.. затвор за немарливо отношение към задълженията!

    09:06 20.08.2025

  • 7 за какво и давате трибуна на тази

    41 19 Отговор
    С кой акъл е качила детето си на това? Родителите носят най-голямата отговорност за случилото се.

    09:08 20.08.2025

  • 8 АЙ СТИГА БЕ

    53 9 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Да, с татуировки е! И се е пуснала по фейса с голема гордост със спасителни жилетки! Аман от чалгизирани мами - героини, които после реват - кой ще ми върне детето? Светла му памет и царство му небесно на детето! Но от такива мами - байгън! И в квартала имаме три-четири такива, които си пият бирата и си гледат кефа, докато децата им се въргалят с мокри папмерси в пясъчника.

    09:08 20.08.2025

  • 9 Запознат читател

    40 9 Отговор
    Пълна безотговорност на родителите. Как на 8 години ще го качваш това дете на парашут.

    09:08 20.08.2025

  • 10 БеГемот

    15 5 Отговор
    Ми нормално е да се скъсат все някога......то се ползва до край....те като не са я удавили и нея за да няма свидетели пак добре...най вероятно са я държали горе докато са спорили ама единият все пак го е дожаляло....

    09:10 20.08.2025

  • 11 Ах Ох

    3 13 Отговор
    Не е так-так, чуло се жик-так.

    09:10 20.08.2025

  • 12 Даааа

    39 3 Отговор
    Ами като сте видяла, че коланите са "разкъсани" защо изобщо сте рискували да се качвате.....ясно е, че е било голямо желанието на детето да пробва, но ако наистина сте видяли тези проблеми с обезопасяването, то Вие също носите огромна вина за трагедията.....няма как самите ние да сме безотговорни към собствената ни безопасност, но да изискваме от другите да ни пазят!

    Съболезнования и жалко за погубения детски живот по толкова нелеп начин!

    Коментиран от #18

    09:10 20.08.2025

  • 14 Перо

    35 4 Отговор
    Явно основната вина е във фирмата с парашута и агенцията за контрол на качеството, но и вината на родителите е главна, защото от малки правят децата разглезен и непотребен боклук с угаждащите глезотии! Утре детето може да иска да управлява самолет, трябва ли да му се угоди! Всички деца са любопитни и искат да пробват, да пипнат, да хапнат от всичко, трябва ли родителя да е покорен слуга! Познавам родители, които отглеждат 45 г. “деца”, като 8 г. и те не знаят къде и как се плаща водата и тока или да си направят елементарно ястие, не влизат в хранителен магазин. Това са негодни паразити на обществото, поради сбърканото възпитание на родителите!

    Коментиран от #23

    09:13 20.08.2025

  • 15 тия атракциони

    23 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    ги имаше преди да измислят партия герб в мюнхен от фондация ханс зайдел което се случва преди 20г. и до ден днешен никога не е падал човек ..! много е странно че точно дете ще скъса и двата колана при условие че се качват предимно възрастни хора ! този атракцион няма общо с корупцията в държавата а със безхаберието защото за толкова години ното едно правителство не създаде орган който да контролира подобен вид дейност пак казавам безхаберие !!! не че защотатвам герб ненавиждам ги но това е реалността…

    Коментиран от #28, #31

    09:15 20.08.2025

  • 16 Оня с джипката

    20 3 Отговор
    Народът полудя по разни екстремни спортове, за да си "вдига адреналина". "Да би мирно седяло, не би чудо видяло". Жалко за детенцето. Толкова силно е искало да види света отгоре, сега ще има тази възможност завинаги.

    09:15 20.08.2025

  • 18 Бай Ху (By Who)

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Даааа":

    Господине, молят се на Господ да ги пази, а му пречат да го направи по най-различни начини.

    Коментиран от #24

    09:17 20.08.2025

  • 19 Стенли

    18 1 Отговор
    Изобщо такива атракциони са си опасни не мисля че е нормално да се качват деца

    09:18 20.08.2025

  • 20 Край

    20 1 Отговор
    Голяма трагедия. И в затвора ще лежат но детето няма да се върне. Мислете го повече хора. Светът е място опасно.

    09:18 20.08.2025

  • 22 гост

    17 3 Отговор
    Сега медиите постоянно бръмчат и шумят по този случай за да се забрави и ЗАМАЖЕ случая с полицейското отроче!

    09:19 20.08.2025

  • 23 Циганьо

    24 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    И аз познавам една такава майка, която ходи непрекъснато след станалите като канари синове и нарежда от минута на минута: "Майче, искаш ли водичка?", "Майче искаш ли ядки?", "Майче, да ти сложа още някое кюфтенце,а"?". А те само ръмжат, легнали с краката нагоре на дивана и си хилят шумно, гледайки разни идиотски клипчета в Тик-ток. А мама споделя с тях "удоволствието" от тъпите и цинични предложения.

    09:21 20.08.2025

  • 24 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ху (By Who)":

    КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ?

    09:21 20.08.2025

  • 25 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Що си не взехте един джет, къде ръгна с това дете на 50 метра във въздуха да ви тегли лодчица

    09:21 20.08.2025

  • 26 007 лиценз ту кил

    7 8 Отговор
    Всяко зло за добро. След 10 години детето щеше да вземе книжка, мама да му купи новото RS5 и той да порне некой рейс, този път по обедно време.

    09:23 20.08.2025

  • 27 Нещо не е както трябва

    16 0 Отговор
    То тия колани така се късат от 8 г дете тежащо 25 кг.

    Коментиран от #37

    09:23 20.08.2025

  • 28 Е па

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "тия атракциони":

    Министерството на туризма за какво е? Те носят цялата отговорност за случващото се по туристическите обекти на територията!

    09:24 20.08.2025

  • 29 Бат Венце Сикаджията

    5 0 Отговор
    Като се чудите какво изгъзици да си правите, а уж бедни сте били така ще е. Въпрос на време е и на онзи Бустър във Варна някой да полети или да умре.

    09:24 20.08.2025

  • 30 КОРУПЦИЯТА УБИВА

    15 1 Отговор
    Я ще е някой с купена книжка, я някой продавач на парашути дето е виждал парашут само на снимка, а някой купил си дрога от отдавна известен на полицията дилър и т.н. Само Боко и Шиши са на далавера от корупцията.

    09:24 20.08.2025

  • 31 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "тия атракциони":

    детето е пълничко, майката е качила снимка в нета преди атракцията

    Коментиран от #41

    09:26 20.08.2025

  • 33 !!!

    17 1 Отговор
    Много тъжно!
    Това е гадния мутренски бизнес из цялата държава! Години, години наред с мyтра премиер и разпада на държавата е потресаващ!
    Съболезнования на жената!

    09:26 20.08.2025

  • 34 Управляващите са

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Част от и подобни на управляваните! Управляваните плюят по управляващите, не защото искат да са по-добри - честни, работливи, справедливи, а защото не могат да бъдат корумпирани и оядени като тях! Затова, винаги следващите управляващи са по лоши и гладни от предишните!

    09:26 20.08.2025

  • 35 време на деградация и разруха

    10 2 Отговор
    Горкото детенце.Не случило с родители.Бог да го прости. Ужас и безумие.

    09:26 20.08.2025

  • 36 Емигрант

    13 1 Отговор
    Няма виновни бе, как не разбрахте, нито политици, нито министерства, нито законодатели са виновни, линейките също са невинни така каза и министърът на здрвеопазването, а НАЙ-НЕВИННИ са СТАДОТО което е НАЙ-ВИНОВНО за всичко в тази овча кошара със своето ПОСЛУШАНИЕ, ТЪРПИМОСТ, СТРАХЛИВОСТ и МНОГОЗНАЙКОВЩИНА ! Няма виновни, всяко нещастие за голямо съжаление е следствие на ОВЧЕДУШИЕТО на стадото ! САЩ и Великобритания ви показаха престъпниците вие ги имунизирахте за да им застанете днес в поза "ПАРКЕР" !

    Коментиран от #42, #60

    09:27 20.08.2025

  • 37 Даааа

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нещо не е както трябва":

    Ако са били "разкъсани", както твърди майката, а и като знаем колко често биват подменяни тези колани(май докато не се скъсат не правят нищо), фактора "слънце- морска вода" от които материалите бързо "стареят" и хоп...трагедията е налице, но тук основната вината е на родителя, че както твърди за "разкъсания" колан и не е предприела мерки.....

    Коментиран от #47

    09:29 20.08.2025

  • 38 Крайно

    16 0 Отговор
    Време е да се казва НЕ на децата, за всичко което си помислят. Дори да могат родителите да си го позволят. Децата се нуждаят от РЕД. Иначе утре са се изпедарастили, щото некой им казал...

    Коментиран от #48

    09:29 20.08.2025

  • 39 Отто

    9 0 Отговор
    Би трябвало да е с инструктор, не с майка си! служителя ще забележи, че коланът, или карабинера е компрометиран, като го закопчава. Ако коланът е скъсан, какво дирят във водата! Много неясноти има.

    Коментиран от #44

    09:30 20.08.2025

  • 40 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "2-3 клас може на парашут":

    Баща нещо не се появява.

    09:31 20.08.2025

  • 41 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    И какво от това. Преди 17 години се качихме с жената на такова чудо. Питаха ни колко тежим, защото макс. било 130 кг. Аз 80, жената 50 - тъкмо. Та викаш майката 60, а детето 80?

    09:37 20.08.2025

  • 42 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Емигрант":

    Каква е тая поза"ПАРКЕР" господине, може ли да я покажете?

    Коментиран от #55

    09:37 20.08.2025

  • 43 Мдаа

    14 0 Отговор
    Този с парашута е на този плаж от 15 години. Не очаквах да е толко безотговорен ! Не обвинявайте майката , а този собственик на парашута! Много жалко за детето

    09:38 20.08.2025

  • 44 Мдааааа...

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Отто":

    Ама преди всяко качване трябва да ги преглеждат, А и с кой акъл ще се качиш на нещо дето му висят конците. Пък вземи им обърни внимание - ей. аз не разбирам, ама там едни конци висят. Опасно ли е?

    09:39 20.08.2025

  • 45 Парашутист

    4 0 Отговор
    Имам доста скокове с парашут.Нр ми се е случвало да видя скъсан колан.

    Коментиран от #53

    09:39 20.08.2025

  • 46 Тъжно :(

    8 0 Отговор
    Не съм специалист, но съм виждал хора които работят на височина, че се обезопасяват двойно . Ако главното нещо се скъса да има друго което да ги държи да не паднат

    09:40 20.08.2025

  • 47 защо

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Даааа":

    Не гледаш телевизия. Три дена го показват този колан. Като употребявано 100 години чердже след входната врата е.

    09:41 20.08.2025

  • 48 Така беше

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Крайно":

    По ония години, имаше само водни колелета, метални, тежки, с дървена пейка, газеха дълбоко, като титаник, надуваемите дюшеци бяха лични, от кореком. Аз се въртях около евиният плаж, да съкивам нещо, но една със свирка, надуваше като звяр.! Ако се върнат ония години, ще се самоубиете, сами

    09:45 20.08.2025

  • 49 Коментиращ

    6 0 Отговор
    Коланите се късат или се откачат при дете??? Какво става ако се качи 70 кг. Възрастен? Тия от персонала какво са гледали и закопчавали, пълно безхаберие.

    09:46 20.08.2025

  • 50 Госあ

    3 4 Отговор
    насълзиха ми се очите, честно. Най вероятно е станало точно така. Т@п@нарите да не коментират майката, защо бе т@п@нари да не се качат на на парашута ? М ? Тва, че вие сте скотове и гредата само салатката и ракийката, не означава че всички са такива. Както писах няколко пъти вече, за тези атракциони се оказва, че няма никакви законови рамки, контрол и изисквания. Всъщност, от всичките туроператори, само трима човека в България имат сертификати за планински водачи - имайте то предвид като ходите на организирани туристически преходи.

    Коментиран от #54

    09:47 20.08.2025

  • 52 Майката Безотговорна

    0 4 Отговор
    В затвора

    Коментиран от #56

    09:50 20.08.2025

  • 53 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Парашутист":

    Преди няколко години загина един от най големите американски катерачи, точно защото се скъсал ремък на седалката му…тези неща се късат и трябва да се съобразяваш със сроковете. На алпийските въжета например им се води паспорт колко падания има с тях и с какъв фактор и се подменят.

    09:54 20.08.2025

  • 54 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    Оди се качвай по неколко пъти на ден белким уцелиш некой скъсан колан.

    09:57 20.08.2025

  • 55 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бай Ху (By Who)":

    Натиснал съм буквата "К" вместо "Т", или автоматиката ме е "поправила" ! Не е трудно за разбиране, а аз да те попитам ти не успя ли да помислиш или ти липсва орган за това, че питаш ?

    10:00 20.08.2025

  • 56 фирмата за затвора

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Майката Безотговорна":

    Шефа фирмата с парашута е за затвора.Но е близък до ГЕРБ..

    10:02 20.08.2025

  • 57 Георги

    4 2 Отговор
    вие виждали ли сте колани за парашут? По-лесно ще е да се скъса детето от колкото колана, нещо тук не е както трябва. Тея колани издържат няколко тона, няма как 25-30кг да го скъсат.

    Коментиран от #67

    10:02 20.08.2025

  • 58 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Коланите са били изгнили.

    10:05 20.08.2025

  • 59 Спиро

    1 0 Отговор
    в БГ е така, закъсаш ли, виновни няма, институциите са си свършили работата.. И огромно количество адвокати, некадърници..

    10:06 20.08.2025

  • 60 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Емигрант":

    виж че т@пите парчета са наскачали да обвиняват майката 💁 Трябвало е да лежат на писъка, да лющят белот и майката да носи студена бира и да бие шамари на детето

    10:06 20.08.2025

  • 61 да се захващат за банските

    0 0 Отговор
    на теория биха увиснали на гащите си . скъсват се всички колани и увисваш на каквото носиш . цял бански, с една рамка бански , двоен - бикини и сутиен , слип . катерача го спасиха панталоните . сняг , студ , вятър . а той по панталони .

    10:07 20.08.2025

  • 62 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Не съм бил прав във вчерашните си коментари. Сбруята е била изгоряла от слънцето и не е ставала за нищо. Тримата арестувани са за затвор.

    Коментиран от #68

    10:07 20.08.2025

  • 63 Милчо

    0 0 Отговор
    При цялото ми уважение,няма да се учудя ако госпожата е попипвала коланите.

    10:09 20.08.2025

  • 64 Държавата

    1 0 Отговор
    на червената мафия и мутрите уби детето !

    10:10 20.08.2025

  • 65 Госあ

    0 0 Отговор
    Въпрос на време е да стане пак някоя беля с множеството организирани туристически преходи в планина. В Европа има едно място за издаване на сертификати за планински водачи - Шамони, Франция. Във Франция изобщо не може да си помислиш да водиш групи без такъв сертификат, а за да го вземеш държиш много тежък физически и теоретичен и практичен изпит. В България, както вече писах, има трима човека с такъв сертификат от всички водещи кинти в планината !

    10:13 20.08.2025

  • 66 дедо

    0 1 Отговор
    Вероятно от морската вода коланите са изгнили. Безхаберието убива.

    10:13 20.08.2025

  • 67 А ти знаеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Георги":

    ли че коланите се шият, а. И това не са колани а специални ръчно изработени седалки, които имат в конструкцията си около десет отделни елемента съединени със конци и ниткапси, и производителят им дава срок на годност. Ако същият не е от Китай, Индия и подобни, каквито са на всички лодкари по морето.

    10:13 20.08.2025

  • 68 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Данко Харсъзина":

    И аз не можех да повярвам на това чудовищно престъпление. Да държиш в такова състояние инвентара и да прибираш само кинтите ! Помислих, че въпросният на няколко менти и жегата не е закопчал като хората детето.

    10:17 20.08.2025

  • 69 ИВАН

    0 0 Отговор
    Пълен бойкот на всякакви мутренски атракциони - да умират от глад и да се хванат с нормална работа.

    10:20 20.08.2025

