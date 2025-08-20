Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

Пред bTV говори майката на загиналото на атракцион в Несебър 8-годишно дете. Ден след тежкия инцидент при падане от парашут стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.
„На Несебър сме всяка година, откакто се е родила детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, каза Мария Данева.
„Тази година вече ги чакаше. Първия ден, нямаше ги втория ден. И като ги видя на третия ден, както бяхме на почивката и тича и се радва, и моли да го качим. Отидохме и нищо - нито инструктаж се проведе, нито нищо“, разказа майката.
„Качиха ни на лодката. Ние бяхме издигнати горе. На каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре. Не знам на колко метра“, уточни тя.
„Той разглеждаше, беше супер изпълнително дете. Като му казваш не мърдай, стои и не мърда. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на „Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“, продължи разказа си майката.
„И само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу“, разказа Мария Данева.
„Аз се опитах да се откопчая, за да мога да сляза при него, защото беше сам долу и никой нищо не правеше. Не успях. И лодката стоя, стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха и да ме свалят. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе“, продължава разказа си майката.
„Дойде един джет и го качиха, а мен продължават да ме държат горе. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъснява. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, сега закъснява още повече“, обясни майката.
„На мен никой не ми се е представил. Никой не е дошъл да ми каже фирма или имена. Нито съм се разписала, където и да било, за да видя някакъв документ. Абсолютно нищо - нито ни е проведен инструктаж, нито сме разписвали каквото и да е“, допълни тя.
„По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи. Че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, завърши разказа си майката на детето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #17, #51
09:01 20.08.2025
2 Абе
Коментиран от #8
09:03 20.08.2025
3 Боруна Лом
09:04 20.08.2025
4 АЙ СТИГА БЕ
09:04 20.08.2025
5 Сталин
Коментиран от #15, #34
09:05 20.08.2025
6 Ивелин Михайлов
09:06 20.08.2025
7 за какво и давате трибуна на тази
09:08 20.08.2025
8 АЙ СТИГА БЕ
До коментар #2 от "Абе":Да, с татуировки е! И се е пуснала по фейса с голема гордост със спасителни жилетки! Аман от чалгизирани мами - героини, които после реват - кой ще ми върне детето? Светла му памет и царство му небесно на детето! Но от такива мами - байгън! И в квартала имаме три-четири такива, които си пият бирата и си гледат кефа, докато децата им се въргалят с мокри папмерси в пясъчника.
09:08 20.08.2025
9 Запознат читател
09:08 20.08.2025
10 БеГемот
09:10 20.08.2025
11 Ах Ох
09:10 20.08.2025
12 Даааа
Съболезнования и жалко за погубения детски живот по толкова нелеп начин!
Коментиран от #18
09:10 20.08.2025
14 Перо
Коментиран от #23
09:13 20.08.2025
15 тия атракциони
До коментар #5 от "Сталин":ги имаше преди да измислят партия герб в мюнхен от фондация ханс зайдел което се случва преди 20г. и до ден днешен никога не е падал човек ..! много е странно че точно дете ще скъса и двата колана при условие че се качват предимно възрастни хора ! този атракцион няма общо с корупцията в държавата а със безхаберието защото за толкова години ното едно правителство не създаде орган който да контролира подобен вид дейност пак казавам безхаберие !!! не че защотатвам герб ненавиждам ги но това е реалността…
Коментиран от #28, #31
09:15 20.08.2025
16 Оня с джипката
09:15 20.08.2025
18 Бай Ху (By Who)
До коментар #12 от "Даааа":Господине, молят се на Господ да ги пази, а му пречат да го направи по най-различни начини.
Коментиран от #24
09:17 20.08.2025
19 Стенли
09:18 20.08.2025
20 Край
09:18 20.08.2025
22 гост
09:19 20.08.2025
23 Циганьо
До коментар #14 от "Перо":И аз познавам една такава майка, която ходи непрекъснато след станалите като канари синове и нарежда от минута на минута: "Майче, искаш ли водичка?", "Майче искаш ли ядки?", "Майче, да ти сложа още някое кюфтенце,а"?". А те само ръмжат, легнали с краката нагоре на дивана и си хилят шумно, гледайки разни идиотски клипчета в Тик-ток. А мама споделя с тях "удоволствието" от тъпите и цинични предложения.
09:21 20.08.2025
24 Боруна Лом
До коментар #18 от "Бай Ху (By Who)":КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ?
09:21 20.08.2025
25 ООрана държава
09:21 20.08.2025
26 007 лиценз ту кил
09:23 20.08.2025
27 Нещо не е както трябва
Коментиран от #37
09:23 20.08.2025
28 Е па
До коментар #15 от "тия атракциони":Министерството на туризма за какво е? Те носят цялата отговорност за случващото се по туристическите обекти на територията!
09:24 20.08.2025
29 Бат Венце Сикаджията
09:24 20.08.2025
30 КОРУПЦИЯТА УБИВА
09:24 20.08.2025
31 Хмм
До коментар #15 от "тия атракциони":детето е пълничко, майката е качила снимка в нета преди атракцията
Коментиран от #41
09:26 20.08.2025
33 !!!
Това е гадния мутренски бизнес из цялата държава! Години, години наред с мyтра премиер и разпада на държавата е потресаващ!
Съболезнования на жената!
09:26 20.08.2025
34 Управляващите са
До коментар #5 от "Сталин":Част от и подобни на управляваните! Управляваните плюят по управляващите, не защото искат да са по-добри - честни, работливи, справедливи, а защото не могат да бъдат корумпирани и оядени като тях! Затова, винаги следващите управляващи са по лоши и гладни от предишните!
09:26 20.08.2025
35 време на деградация и разруха
09:26 20.08.2025
36 Емигрант
Коментиран от #42, #60
09:27 20.08.2025
37 Даааа
До коментар #27 от "Нещо не е както трябва":Ако са били "разкъсани", както твърди майката, а и като знаем колко често биват подменяни тези колани(май докато не се скъсат не правят нищо), фактора "слънце- морска вода" от които материалите бързо "стареят" и хоп...трагедията е налице, но тук основната вината е на родителя, че както твърди за "разкъсания" колан и не е предприела мерки.....
Коментиран от #47
09:29 20.08.2025
38 Крайно
Коментиран от #48
09:29 20.08.2025
39 Отто
Коментиран от #44
09:30 20.08.2025
40 Абе
До коментар #32 от "2-3 клас може на парашут":Баща нещо не се появява.
09:31 20.08.2025
41 Ко речи?
До коментар #31 от "Хмм":И какво от това. Преди 17 години се качихме с жената на такова чудо. Питаха ни колко тежим, защото макс. било 130 кг. Аз 80, жената 50 - тъкмо. Та викаш майката 60, а детето 80?
09:37 20.08.2025
42 Бай Ху (By Who)
До коментар #36 от "Емигрант":Каква е тая поза"ПАРКЕР" господине, може ли да я покажете?
Коментиран от #55
09:37 20.08.2025
43 Мдаа
09:38 20.08.2025
44 Мдааааа...
До коментар #39 от "Отто":Ама преди всяко качване трябва да ги преглеждат, А и с кой акъл ще се качиш на нещо дето му висят конците. Пък вземи им обърни внимание - ей. аз не разбирам, ама там едни конци висят. Опасно ли е?
09:39 20.08.2025
45 Парашутист
Коментиран от #53
09:39 20.08.2025
46 Тъжно :(
09:40 20.08.2025
47 защо
До коментар #37 от "Даааа":Не гледаш телевизия. Три дена го показват този колан. Като употребявано 100 години чердже след входната врата е.
09:41 20.08.2025
48 Така беше
До коментар #38 от "Крайно":По ония години, имаше само водни колелета, метални, тежки, с дървена пейка, газеха дълбоко, като титаник, надуваемите дюшеци бяха лични, от кореком. Аз се въртях около евиният плаж, да съкивам нещо, но една със свирка, надуваше като звяр.! Ако се върнат ония години, ще се самоубиете, сами
09:45 20.08.2025
49 Коментиращ
09:46 20.08.2025
50 Госあ
Коментиран от #54
09:47 20.08.2025
52 Майката Безотговорна
Коментиран от #56
09:50 20.08.2025
53 Госあ
До коментар #45 от "Парашутист":Преди няколко години загина един от най големите американски катерачи, точно защото се скъсал ремък на седалката му…тези неща се късат и трябва да се съобразяваш със сроковете. На алпийските въжета например им се води паспорт колко падания има с тях и с какъв фактор и се подменят.
09:54 20.08.2025
54 Абе
До коментар #50 от "Госあ":Оди се качвай по неколко пъти на ден белким уцелиш некой скъсан колан.
09:57 20.08.2025
55 Емигрант
До коментар #42 от "Бай Ху (By Who)":Натиснал съм буквата "К" вместо "Т", или автоматиката ме е "поправила" ! Не е трудно за разбиране, а аз да те попитам ти не успя ли да помислиш или ти липсва орган за това, че питаш ?
10:00 20.08.2025
56 фирмата за затвора
До коментар #52 от "Майката Безотговорна":Шефа фирмата с парашута е за затвора.Но е близък до ГЕРБ..
10:02 20.08.2025
57 Георги
Коментиран от #67
10:02 20.08.2025
58 Данко Харсъзина
10:05 20.08.2025
59 Спиро
10:06 20.08.2025
60 Госあ
До коментар #36 от "Емигрант":виж че т@пите парчета са наскачали да обвиняват майката 💁 Трябвало е да лежат на писъка, да лющят белот и майката да носи студена бира и да бие шамари на детето
10:06 20.08.2025
61 да се захващат за банските
10:07 20.08.2025
62 Данко Харсъзина
Коментиран от #68
10:07 20.08.2025
63 Милчо
10:09 20.08.2025
64 Държавата
10:10 20.08.2025
65 Госあ
10:13 20.08.2025
66 дедо
10:13 20.08.2025
67 А ти знаеш,
До коментар #57 от "Георги":ли че коланите се шият, а. И това не са колани а специални ръчно изработени седалки, които имат в конструкцията си около десет отделни елемента съединени със конци и ниткапси, и производителят им дава срок на годност. Ако същият не е от Китай, Индия и подобни, каквито са на всички лодкари по морето.
10:13 20.08.2025
68 Госあ
До коментар #62 от "Данко Харсъзина":И аз не можех да повярвам на това чудовищно престъпление. Да държиш в такова състояние инвентара и да прибираш само кинтите ! Помислих, че въпросният на няколко менти и жегата не е закопчал като хората детето.
10:17 20.08.2025
69 ИВАН
10:20 20.08.2025