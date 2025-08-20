Новини
Мъж се удави край Царево

20 Август, 2025 09:00 1 420 10

Тялото му е изпратено за аутопсия

Снимка: БГНЕС
Мъж на 59 години се удави в морето при Попския плаж край Царево, съобщи БГНЕС.

Той влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.

Полицията е сигнализирана около 15:30 часа във вторник. Удавникът е от пернишкото село Дивотино.

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ако продължават така

    5 5 Отговор
    да умират сравнително млади хора скоро ще трябва пенсионерите да се върнат да работят

    09:08 20.08.2025

  • 3 Мунчо

    10 1 Отговор
    Еми, от Дивотино какъв да е....ДИВ, разбира се...на не охраняем плаж, в бурно море...абе, лека му пръст!

    09:14 20.08.2025

  • 4 Айрънмен

    6 1 Отговор
    Там има магнитни аномалии. Трябва да сложат предупредителни табели за туристи от Перник и областта.

    Коментиран от #5, #8

    09:18 20.08.2025

  • 5 ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Айрънмен":

    Освен това има и г0вняни аномалии.

    09:22 20.08.2025

  • 6 НАБОРА

    2 1 Отговор
    Се е отървал. Лека му пръст.

    09:25 20.08.2025

  • 7 по това време морето е кат ниагарския

    3 0 Отговор
    водопад . влезнеш ли те залива и изчезваш в буйните солени вълни . затова едно ботилче с кислород и да не ти дреме . механизмите на издавяне вече са ясни . нищо ново .

    09:30 20.08.2025

  • 8 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айрънмен":

    Направиха некъв къмпинг с бунгала и некво басейнче .....нема такива примати , колкото пъти мина оттам , дъни само сръбско и дива чалга , предполагах какви същества отсядат на това място и се оказах прав явно !!!

    09:31 20.08.2025

  • 9 много интересно

    2 0 Отговор
    като стане нещо и веднага се набива в очите възрастта . мутре убито - годините, катастрофа - годините , ами какво общо могат да покажат . съпричастност с случая . измрелите обикновенно са на различна възраст . 5, 15, 30 , 40 , 80 , 60 . за срещата на мира не пишат годините . 87 и 43 или 95 и 61 . има някакво втълпяване на годишност . но физически те не са участник . значи нямат значение .

    09:35 20.08.2025

  • 10 Трап

    3 2 Отговор
    Бил колега от ОС Перник. Супер. Едно място се освободи за догодина.

    09:37 20.08.2025

