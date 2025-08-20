Мъж се удави край Царево

Мъж на 59 години се удави в морето при Попския плаж край Царево, съобщи БГНЕС.

Той влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.

Полицията е сигнализирана около 15:30 часа във вторник. Удавникът е от пернишкото село Дивотино.

Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.