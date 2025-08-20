Новини
Росен Желязков за трагедията в Несебър: Няма как държавата да стои безучастно. Подготвя се нова нормативна регулация

20 Август, 2025 11:37 211 7

"Инцидент като този, които изискват по-висока степен на контрол и отговорност и които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип, налага държавата да предприеме действия по превенция за намаляване на риска и последващ контрол“, обясни премиерът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Росен Желязков взе отношение по няколко важни теми, едната от които беше за трагедията в Несебър, където преди дни 8-годишно дете почина след падане от воден атракцион, съобщават от novini.bg.
По този повод министър-председателят заяви, че няма как при такъв ужасен инцидент държавата да стои безучастно и да не предприеме мерки.

„Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими, това е ресурсно и обществено неприемливо. Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме сметка кои са онези обществени отношения, в които намесата на държавата е необходима. Инцидент като този, които изискват по-висока степен на контрол и отговорност и които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип, налага държавата да предприеме действия по превенция за намаляване на риска и последващ контрол“, обясни Желязков.
Той отбеляза, че този въпрос засяга всички видове атракциони и не се отнася само до морските такива. В този контекст посочи, че е възложил на съответните министри и институции да направят предложения за нова нормативна регулация на този род дейности, дори с риск да бъде упрекван, че държавата се меси там, където не ѝ е мястото.

Такива инциденти показват, че мястото на държавата е именно там: да има превенция, независимо че високоадреналиновите дейности съществуват от зората на демокрацията, каза още премиерът и призова за спешни промени и в законодателството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учуден

    2 0 Отговор
    А досега защо спахте? Трябва трагедия да се случи за да си вдигнете тлъстите...

    11:58 20.08.2025

  • 2 гост

    3 0 Отговор
    Според Желязков в България живеят само праведници! Тук никога няма виновни, особено политици и институции! А дали е така кой, кой ще ми каже.....? Тодор Колев го няма даже........ да изпее "ПЕСЕН ЗА ПРОСТАКА" по текст на Радой Ралин.

    12:02 20.08.2025

  • 3 Костинбродски

    4 0 Отговор
    Парашутист от зайчарника , бил държавата.

    12:02 20.08.2025

  • 4 Анонимен

    4 0 Отговор
    Политиката ,която открити се водеше до сега ,насочваше държавните дейности и регулация към ъглите.т.е.към без участие.Изведнъж решила Мара да се побара.

    12:04 20.08.2025

  • 5 Реалност

    4 0 Отговор
    Росенчо е воден от принципите "След дъжд качулка" и "Всяко чудо за три дни".
    Заради този инцидент и заради безводието министър председателя, министъра на туризма и министъра на регионалното развитие вече трябваше да са подали оставки!

    12:05 20.08.2025

  • 6 има

    1 0 Отговор
    но няма кой да я прилага, но има заплатаджии на бюджетна издръжка.

    12:07 20.08.2025

  • 7 Абе

    0 0 Отговор
    Воден ли е тоя атракцион или въздушен?

    12:08 20.08.2025

