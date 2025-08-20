Росен Желязков за трагедията в Несебър: Няма как държавата да стои безучастно. Подготвя се нова нормативна регулация

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Росен Желязков взе отношение по няколко важни теми, едната от които беше за трагедията в Несебър, където преди дни 8-годишно дете почина след падане от воден атракцион, съобщават от novini.bg.

По този повод министър-председателят заяви, че няма как при такъв ужасен инцидент държавата да стои безучастно и да не предприеме мерки.

„Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими, това е ресурсно и обществено неприемливо. Когато се борим за намаляване на административната регулация и административните тежести, трябва да си даваме сметка кои са онези обществени отношения, в които намесата на държавата е необходима. Инцидент като този, които изискват по-висока степен на контрол и отговорност и които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип, налага държавата да предприеме действия по превенция за намаляване на риска и последващ контрол“, обясни Желязков.

Той отбеляза, че този въпрос засяга всички видове атракциони и не се отнася само до морските такива. В този контекст посочи, че е възложил на съответните министри и институции да направят предложения за нова нормативна регулация на този род дейности, дори с риск да бъде упрекван, че държавата се меси там, където не ѝ е мястото.

Такива инциденти показват, че мястото на държавата е именно там: да има превенция, независимо че високоадреналиновите дейности съществуват от зората на демокрацията, каза още премиерът и призова за спешни промени и в законодателството.