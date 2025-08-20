БСП - София: Братската могила отново е осквернена, но ние ще доведем нашата борба с неонацизма до успешен край СНИМКИ

Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен. Паметникът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Почупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента.
Това съобщават в своя позиция членовете на Изпълнителното бюро на БСП - София.
В нея те заявяват, че "този вандализъм е резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма". Според ръководния орган на Столичната организация на социалистите, през този период станахме свидетели на брутална разправа с паметта и историята. "Вандализмът срещу Братската могила обаче е резултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи, пише още в позицията на БСП - София. - Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм".
Столичните социалисти са категорични, че тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите. "Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на Братската могила в срок до 1 септември 2025 г., за ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях и за поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите, пише още в позицията на БСП - София. - Днес настояваме да бъдат предприети тези задължителни минимални мерки по отношение на конкретния случай. Но борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. Ние ще направим всичко възможно тази битка да бъде успешна".
Тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите. Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за:
1. Почистване на монумента Братска могила в Борисовата градина в срок до 1 септември 2025 г.
2. Ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях.
3. Поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите.
Днес настояваме да бъдат предприети тези задължителни минимални мерки по отношение на конкретния случай. Но борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. Ние ще направим всичко възможно тази битка да бъде успешна.
