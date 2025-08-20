Новини
БСП - София: Братската могила отново е осквернена, но ние ще доведем нашата борба с неонацизма до успешен край СНИМКИ

БСП - София: Братската могила отново е осквернена, но ние ще доведем нашата борба с неонацизма до успешен край СНИМКИ

20 Август, 2025 15:04

В официална позиция столичните социалисти настояват кметът Васил Терзиев да предприеме спешни мерки за почистване, ремонт и поставяне на осветление и видеонаблюдение около монумента в Борисовата градина

Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен. Паметникът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Почупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента.

Това съобщават в своя позиция членовете на Изпълнителното бюро на БСП - София.

В нея те заявяват, че "този вандализъм е резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма". Според ръководния орган на Столичната организация на социалистите, през този период станахме свидетели на брутална разправа с паметта и историята. "Вандализмът срещу Братската могила обаче е резултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи, пише още в позицията на БСП - София. - Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм".

Столичните социалисти са категорични, че тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите. "Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на Братската могила в срок до 1 септември 2025 г., за ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях и за поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите, пише още в позицията на БСП - София. - Днес настояваме да бъдат предприети тези задължителни минимални мерки по отношение на конкретния случай. Но борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. Ние ще направим всичко възможно тази битка да бъде успешна".

ПОЗИЦИЯ на Изпълнителното бюро на БСП - София

ОТНОСНО: Пореден вандалски акт срещу монумента Братска могила в Борисовата градина.

Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен. Паметникът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Почупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента.

Този вандализъм е резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който бяха реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма. През този период станахме свидетели на брутална разправа с паметта и историята. Вандализмът срещу Братската могила обаче е разултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи. Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм.

Тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите. Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за:

1. Почистване на монумента Братска могила в Борисовата градина в срок до 1 септември 2025 г.

2. Ремонт на обелиска, фигурите и постамента, както и на прилежащите части около тях.

3. Поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите.

Днес настояваме да бъдат предприети тези задължителни минимални мерки по отношение на конкретния случай. Но борбата с неонацизма е въпрос на дългосрочна политика. Ние ще направим всичко възможно тази битка да бъде успешна.


  • 1 Последния Софиянец

    8 11 Отговор
    Прайда се е забавлявал в Парка на Свободата.

    15:05 20.08.2025

  • 2 Време е такива по затворите!

    7 15 Отговор
    Народният съд е пропуснал много фашисти! Никнат сега като гъби отровни в обществото ни!

    Коментиран от #13, #18

    15:07 20.08.2025

  • 3 Ами

    9 3 Отговор
    Стой до нея да я пазиш бе Кристияне, къде беше като го направиха !

    Коментиран от #5, #7

    15:08 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа

    5 3 Отговор
    Явно е провокирано от случаите в последните дни.

    15:12 20.08.2025

  • 7 Да кажа

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Колко опазиха МОЧАТА.

    15:12 20.08.2025

  • 8 Столичен социалист

    10 1 Отговор
    Ще си приберем камънаците на Позитано и ще си ги пазим.

    15:14 20.08.2025

  • 9 т.е. сглобката е мечкопор

    7 0 Отговор
    Някой е намекнал на БСП, че се сглобява с фашистите.;)

    15:14 20.08.2025

  • 10 Град Симитли

    7 3 Отговор
    Надраскана е от децата на тия, дето управлявате с тях!

    15:17 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емигрант

    9 3 Отговор
    Целият свят вижда борбата ви за какво е в Украйна мръсни долни комундури, гробокопачи на България ! Нали щяхте и да ИЗЧАГЪРТВАТЕ Тиквата и ГЕРБ, какъв го дирите с тях в екип ?

    15:18 20.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Софийски

    3 3 Отговор
    Само истината пише, момчетата са за орден

    15:20 20.08.2025

  • 15 знаем ги кои са

    3 6 Отговор
    Козляците дето се напъват тук .

    Коментиран от #16

    15:20 20.08.2025

  • 16 Баю

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "знаем ги кои са":

    Ще ги фанеш за дедовия

    15:22 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гледам

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Време е такива по затворите!":

    Още много комундета щъкат по Родината ни.Само те искаха да закрият 1300 годишна държава и да я направят 16 реСпублика в империята на злото.
    Комунизма е престъпна идеология ,основно избаваща собствения си народ, различаваща се от нацизма избаваща други народи.

    15:23 20.08.2025

  • 19 Пейтриът

    3 0 Отговор
    Всички Ко му нис ти-на съд,на съд,на съд , България отива на май ка си в гъ...ът !

    15:27 20.08.2025

  • 20 отвратително

    5 0 Отговор
    Паркът на гнусотата!

    15:27 20.08.2025

  • 21 КОМУНИСТ /ФАШИСТ/

    6 0 Отговор
    НАЛИ БСП Е ЕДНА ОТ УЧАСВАЩИТЕ ПАРТИИ В ТОВА ФАШИСКО ПРАВИТЕЛСТВО КАКВО ТОЛКОВА СЕ Е ЗАГРИЖИЛО ЗА ПАМЕТНИКА

    15:30 20.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Браво на бояджиите

    0 0 Отговор
    на точното место са намерили изява, да продължават да се наслаждават на творчеството си, този паметник си заслужава това отношение !

    15:34 20.08.2025

  • 24 Бсп са част от мафията герб итн

    1 0 Отговор
    Бсп вие сте жалки, лъжливи лицемери

    15:34 20.08.2025

