Мирчев: Проблемът с безводието може да бъде решен, но не от тези, които го създадоха

20 Август, 2025 20:35 878 32

  • ивайло мирчев-
  • проблем-
  • вода

По европроекти тръби се сменяха с евтини, некачествени, с по-малък диаметър дори, които аварират по-често и от заменените стари. Но някои по веригата се налапаха с комисиони

Мирчев: Проблемът с безводието може да бъде решен, но не от тези, които го създадоха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемът с водата трябва да бъде решен, но не от тези, които го създадоха и използваха, за да насочат към свързани с тях фирми милиарди, заявява съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, съобщиха от пресцентъра на партията.

И описва какви са реалностите на този тежък проблем, който засяга стотици хиляди хора и който не се е появил изневиделица:

- По време на управлението на ГЕРБ загубите в мрежата достигнаха на места 90%, без да се инвестира в мрежата.

- Отделиха се близо 500 млн. лв. за ремонт на язовири, които потънаха във фирми свързани с ГЕРБ и ДПС, без да бъде свършена работата.

- Политически кръгове са се набълбукали с ВЕЦ-ове, които използват приоритетно вода в интерес на своите собственици, но не и на използващите питейна вода.

- По европроекти тръби се сменяха с евтини, некачествени, с по-малък диаметър дори, които аварират по-често и от заменените стари. Но някои по веригата се налапаха с комисиони.

- За да пестят от ток, ВиК спират помпите за вода и оставяйки през лятото хиляди хора без достъп до питейна вода (през 2022 г. лично установих тези практики в област Добрич).

- Управлението на ВиК инфраструктурата е изключително неефективно. ВиК съоръженията са публична собственост на държавата и общините. МРРБ е отговорно да инвестира и поддържа държавните ВиК съоръжения, но от години не изпълнява никакви конкретни инвестиционни проекти в тях. Пример - довеждащият водопровод за Ловеч и Плевен тече като лейка, но министерството или подопечният му ВиК холдинг изобщо не са започнали да планират неговата подмяна.

- Общините от своя страна все още не приемат ролята си на собственици на мрежите в населените места, и не се координират с ВиК дружествата. Помним конкретно как преди около 18 месеца, областният управител и кметът на Плевен поискаха оставката на управителя на ВиК Плевен. На 06.12.2024 г. ВиК заявиха, че управителят е сменен. Само че към момента той си е още там. Същото се случи и в Перник, където кмета неколкократно поиска оставката на ВиК Перник.

- Дори когато държавата реши да дава средства за инвестиции, нещата не се подобряват. След водната криза в Перник, бяха отпуснати почти 100 млн. лв. От тях за около 30 млн. лв. се изгради ненужен и незаконен водопровод от София до Перник, който работи 60 дни и никога няма да бъде ползван отново, няма да бъде и узаконен. Другите 70 млн. лв. се наляха в мрежата на Перник. Към днешна дата ВиК Перник отчита най-високи нива на загуби на вода - почти 83% за 2023 г. по данни на КЕВР, спрямо 73% през 2019 г. И логично има много населени места на режим.

- В Плевен, областта с най-много засегнато население от воден режим, загубите на вода нарастват от 61% през 2019 г. до над 70% през 2023 г. общо за областта, и над 75% за самия град. Там е всеизвестно, че липсват възможности за алтернативни водоизточници, основната мярка трябва да е насочена към намаляване на загубите на вода - защото от малкото вода която идва, изтичат 70%. Само че виждаме празни ПР обещания за нови водоизточници, и никакви мерки за по-добро управление.

- Във всички области с проблеми, имаме държавни ВиК оператори, под шапката на МРРБ и ВиК холдинг. Какви мерки предприемат те, за да се подобри управлението? В позицията на министъра на регионалното развитие и благоустройството се казва, че водопроводната мрежа чиято амортизация е основен проблем за недостига на вода, е собственост на общините. А къде е ролята на ВиК оператора, който трябва да я стопанисва, да ремонтира и поддържа, да измерва, анализира и оптимизира? И къде е ролята на МРРБ, което трябва да го контролира?

Инвестициите във водна инфраструктура не са атрактивни, защото дават ефект след години и не се виждат като асфалта и стадионите, но доказано и там се краде. Ние внесохме проект на решение за спешни мерки за справяне с този проблем. Ако няма воля в МРРБ и всички управленски нива обаче хората ще си останат с безводието, само нивата на кражби ще са константни, заключава Ивайло Мирчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Много спецове по води , ама са водни инкасатори май

    20:38 20.08.2025

  • 2 Фактчекър

    9 2 Отговор
    При предаването на управлението от третото правителство на Бойко Борисов (около края на 2021 г.), държавният дълг на България е бил около 32,5 милиарда лева.

    Към 2025 година, при приемането на управлението от правителството на Росен Желязков, държавният дълг е нараснал и се очаква да достигне около 59,8 милиарда лева, или около 27,8% от БВП, според средносрочната бюджетна прогноза за 2025 г.

    Тази информация сочи значително увеличение на държавния дълг през периода, което е обяснимо с бюджетни дефицити и тегленето на нови заеми от Министерството на финансите.

    Коментиран от #12

    20:40 20.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Мирча Кришан е прав.

    20:41 20.08.2025

  • 4 Да,бе

    15 2 Отговор
    Много си прав,мирчифф,ама като знам как "барнахте" Конституцията и как "преборихте" корупцията,направо Сахара ми е езеро в сравнение с вашето оправяне...

    20:46 20.08.2025

  • 5 Цено

    13 2 Отговор
    Прав е ерудитът Мирчев, проблемът с безводието не може да бъде решен от тези, които са го създали, а само от онези, които нито един проблем не са решили в периодите, в които са били на власт!
    Справка - превъзходните НУЛА км нови магистрали, които ППДБ построиха изключително евтино и качествено в периодите на своето управление.
    Такива хора ни трябват, за да решим проблемите с безводието!
    А когато се окаже, че никакъв проблем с безводието не са решили, пак геният Мирчев ще ни обясни, че причината за това е Шиши, разбира се!
    Той им е попречил на огромното желание да решат и този проблем така, както решиха проблема с пътното строителство😂😂😂

    Коментиран от #18

    20:49 20.08.2025

  • 6 Град Симитли

    9 1 Отговор
    "Проблемът с безводието може да бъде решен, но не от тези, които го създадоха.."... избълбука Мирчо Шопарчето от дюкяна на бат Шиши!

    20:52 20.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Мирчев, ама ти още ли не си на Източния фронт??????

    Лъжеевроатлантик!
    🤣🤣🤣

    20:56 20.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ироничен

    2 0 Отговор
    Защото ми изтриха коментара, ще сменя една думичка.
    Имаше песен:
    О, колко си проницателен.

    21:03 20.08.2025

  • 12 Деций

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фактчекър":

    Дълга и как нараства по години го има като публична информация.Само за сведение.
    Борисов поема страната е дълг от 13% спрямо БВП,и я оставя с 28% но БВП е удвоен и това е въпреки неговото управление.Няма по пагубен период от съществено на тази клетка държава,както и по голямо унижение от това подобен Примат да е начело на страната .

    Коментиран от #14

    21:11 20.08.2025

  • 13 бою циганина

    3 1 Отговор
    източих копринка отново, обадиха ми се от турця за вода..... и завъртях и малко ток за чекмеджето

    21:14 20.08.2025

  • 14 Фактчекър

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    Борисов управлява страната 12 години. Вие ППДС неможачи, удвоихте държавния дълг за три години и половина.

    Коментиран от #22, #23

    21:18 20.08.2025

  • 15 Тоя Мирчев

    2 1 Отговор
    Само специалист по безводието не беше станал до сега

    21:21 20.08.2025

  • 16 Ами

    6 1 Отговор
    от 1950 ,до 1989 година са построени 2000 голями язовира, а след това,до днес - нито един! Само кражби !

    Коментиран от #21, #25

    21:21 20.08.2025

  • 17 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Ивайло Мирчев -Комуниста ,завърна се от Щатите,забележете,не от Русия за да каже на българите как да мислят.

    21:21 20.08.2025

  • 18 Деций

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цено":

    Как да финансират строителство без строителни книжа?Къде са дадените авансово 1.2 милиарда от Борисов ,има ли един метър построен,няма,няма асфалт ,но няма и върнати пари,няма и хора по затворите.Няма наказание от арсенала на светата инквизиция което да бъде достатъчно за тези престъпници от ГЕРБ .

    21:22 20.08.2025

  • 19 И като сте го знаели

    2 0 Отговор
    Що управлявахте с тях?

    21:23 20.08.2025

  • 20 аве да питам

    1 0 Отговор
    Каде са скри Крадев? Обикаля за последно на аванта?

    21:23 20.08.2025

  • 21 Еми

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    щото ги няма вече робите от Строителни войски.

    21:24 20.08.2025

  • 22 Деций

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фактчекър":

    Дълга намалява в проценти спрямо БВП по времето на Василев.А тези неща ги говори на баба си Пенка от село,не на мен!

    21:24 20.08.2025

  • 23 брой колко ще дръпнат бою и шишо

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фактчекър":

    само тая година, милалият месец над 3 млрд ойро а днес добавиха 250 мил

    21:24 20.08.2025

  • 24 Не думай Мирчев

    1 0 Отговор
    внесохме проект на решение за спешни мерки за справяне с този проблем..... И кога това се случи?

    21:24 20.08.2025

  • 25 послъгваш

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    В периода от 1950 до 1989 година в България са построени общо около 216 големи язовира и над 2000 малки язовира.

    95 или 44% от големите язовири са построени през 60-те години на 20-ти век.

    През предходните две десетилетия (1950-1969) са построени около 23 големи язовира.

    От 1970 до 1989 г. са построени още около 87 големи язовира.

    21:28 20.08.2025

  • 26 Хаха

    1 0 Отговор
    От кой бе Мирчев ? От теб ли или неможачите около теб?
    Нали на теб и кликата ти сега се радваме на Винету и Шиши.
    Кой ги изпра и монтира във властта отново?
    Боклук и лицемер
    Да пукнеш дано

    21:29 20.08.2025

  • 27 криминални на власт

    2 0 Отговор
    Ейййй, как можахте, първо да оставите без вода цяло село на 1000 години в Трънска община и после да го изгорите до основи. 53 къщи красиви обзаведени превърнахте в пепел. Кметицата на Трън обяснявала ,че водоснабдяването не било нейна работа, нямала правомощия, а кретена от младежкото герб в перник шеф на в и к Перник , не си е мръднал пръста за снабдяване с вода на селото. И никой нищо,все едно ,че нищо не се е случило, все едно ,че не е България. Криминални боклуци, как успяхте ,това и през турско и през фашистка не се е случвало. Има би там държава или е жунгла с динозаври и не хора.

    Коментиран от #31

    21:30 20.08.2025

  • 28 Абе мурджо

    2 0 Отговор
    Ако загубите на вода могат верно да са 75% питам примерно реките колко километра щяха да са дълги преди да пресъхнат? 1 ,2 или 3 ..... що дрънкате глупости бре? Тая вода по улиците да тече пак не могат толкова да са загубите и теоретично даже във водопроводната мрежа.

    21:31 20.08.2025

  • 29 Значи тоя вика

    1 0 Отговор
    Че след ремонта ВиК Перник отчита най-високи нива на загуби на вода - почти 83% ..... хахахаха ....

    21:33 20.08.2025

  • 30 интересно

    2 0 Отговор
    точно вие пък никога нищо не се решили, само сте създавали проблемите - но много ви бива да критикувате,щото това е по-лесното - не иска нито знания, нито възможности,само преливане от пусто в празно

    21:46 20.08.2025

  • 31 само че

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "криминални на власт":

    по турско и фашистко са се оправяли с една чешма на мегдана и не са протестирали

    21:49 20.08.2025

  • 32 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Бате Мирчо, чест ти правим, много си хубав батко, тоз костюм ти отива, от циганин да го знаеш. Заповядай в Червен бряг да се направим на кучета, ше почерпя от скъпото, батко

    21:53 20.08.2025

