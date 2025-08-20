Мирчев: Проблемът с безводието може да бъде решен, но не от тези, които го създадоха

Проблемът с водата трябва да бъде решен, но не от тези, които го създадоха и използваха, за да насочат към свързани с тях фирми милиарди, заявява съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, съобщиха от пресцентъра на партията.
И описва какви са реалностите на този тежък проблем, който засяга стотици хиляди хора и който не се е появил изневиделица:
- По време на управлението на ГЕРБ загубите в мрежата достигнаха на места 90%, без да се инвестира в мрежата.
- Отделиха се близо 500 млн. лв. за ремонт на язовири, които потънаха във фирми свързани с ГЕРБ и ДПС, без да бъде свършена работата.
- Политически кръгове са се набълбукали с ВЕЦ-ове, които използват приоритетно вода в интерес на своите собственици, но не и на използващите питейна вода.
- По европроекти тръби се сменяха с евтини, некачествени, с по-малък диаметър дори, които аварират по-често и от заменените стари. Но някои по веригата се налапаха с комисиони.
- За да пестят от ток, ВиК спират помпите за вода и оставяйки през лятото хиляди хора без достъп до питейна вода (през 2022 г. лично установих тези практики в област Добрич).
- Управлението на ВиК инфраструктурата е изключително неефективно. ВиК съоръженията са публична собственост на държавата и общините. МРРБ е отговорно да инвестира и поддържа държавните ВиК съоръжения, но от години не изпълнява никакви конкретни инвестиционни проекти в тях. Пример - довеждащият водопровод за Ловеч и Плевен тече като лейка, но министерството или подопечният му ВиК холдинг изобщо не са започнали да планират неговата подмяна.
- Общините от своя страна все още не приемат ролята си на собственици на мрежите в населените места, и не се координират с ВиК дружествата. Помним конкретно как преди около 18 месеца, областният управител и кметът на Плевен поискаха оставката на управителя на ВиК Плевен. На 06.12.2024 г. ВиК заявиха, че управителят е сменен. Само че към момента той си е още там. Същото се случи и в Перник, където кмета неколкократно поиска оставката на ВиК Перник.
- Дори когато държавата реши да дава средства за инвестиции, нещата не се подобряват. След водната криза в Перник, бяха отпуснати почти 100 млн. лв. От тях за около 30 млн. лв. се изгради ненужен и незаконен водопровод от София до Перник, който работи 60 дни и никога няма да бъде ползван отново, няма да бъде и узаконен. Другите 70 млн. лв. се наляха в мрежата на Перник. Към днешна дата ВиК Перник отчита най-високи нива на загуби на вода - почти 83% за 2023 г. по данни на КЕВР, спрямо 73% през 2019 г. И логично има много населени места на режим.
- В Плевен, областта с най-много засегнато население от воден режим, загубите на вода нарастват от 61% през 2019 г. до над 70% през 2023 г. общо за областта, и над 75% за самия град. Там е всеизвестно, че липсват възможности за алтернативни водоизточници, основната мярка трябва да е насочена към намаляване на загубите на вода - защото от малкото вода която идва, изтичат 70%. Само че виждаме празни ПР обещания за нови водоизточници, и никакви мерки за по-добро управление.
- Във всички области с проблеми, имаме държавни ВиК оператори, под шапката на МРРБ и ВиК холдинг. Какви мерки предприемат те, за да се подобри управлението? В позицията на министъра на регионалното развитие и благоустройството се казва, че водопроводната мрежа чиято амортизация е основен проблем за недостига на вода, е собственост на общините. А къде е ролята на ВиК оператора, който трябва да я стопанисва, да ремонтира и поддържа, да измерва, анализира и оптимизира? И къде е ролята на МРРБ, което трябва да го контролира?
Инвестициите във водна инфраструктура не са атрактивни, защото дават ефект след години и не се виждат като асфалта и стадионите, но доказано и там се краде. Ние внесохме проект на решение за спешни мерки за справяне с този проблем. Ако няма воля в МРРБ и всички управленски нива обаче хората ще си останат с безводието, само нивата на кражби ще са константни, заключава Ивайло Мирчев.
1 Хасковски каунь
20:38 20.08.2025
2 Фактчекър
Към 2025 година, при приемането на управлението от правителството на Росен Желязков, държавният дълг е нараснал и се очаква да достигне около 59,8 милиарда лева, или около 27,8% от БВП, според средносрочната бюджетна прогноза за 2025 г.
Тази информация сочи значително увеличение на държавния дълг през периода, което е обяснимо с бюджетни дефицити и тегленето на нови заеми от Министерството на финансите.
Коментиран от #12
20:40 20.08.2025
3 Данко Харсъзина
20:41 20.08.2025
4 Да,бе
20:46 20.08.2025
5 Цено
Справка - превъзходните НУЛА км нови магистрали, които ППДБ построиха изключително евтино и качествено в периодите на своето управление.
Такива хора ни трябват, за да решим проблемите с безводието!
А когато се окаже, че никакъв проблем с безводието не са решили, пак геният Мирчев ще ни обясни, че причината за това е Шиши, разбира се!
Той им е попречил на огромното желание да решат и този проблем така, както решиха проблема с пътното строителство😂😂😂
Коментиран от #18
20:49 20.08.2025
6 Град Симитли
20:52 20.08.2025
8 az СВО Победа80
Лъжеевроатлантик!
🤣🤣🤣
20:56 20.08.2025
11 Ироничен
Имаше песен:
О, колко си проницателен.
21:03 20.08.2025
12 Деций
До коментар #2 от "Фактчекър":Дълга и как нараства по години го има като публична информация.Само за сведение.
Борисов поема страната е дълг от 13% спрямо БВП,и я оставя с 28% но БВП е удвоен и това е въпреки неговото управление.Няма по пагубен период от съществено на тази клетка държава,както и по голямо унижение от това подобен Примат да е начело на страната .
Коментиран от #14
21:11 20.08.2025
13 бою циганина
21:14 20.08.2025
14 Фактчекър
До коментар #12 от "Деций":Борисов управлява страната 12 години. Вие ППДС неможачи, удвоихте държавния дълг за три години и половина.
Коментиран от #22, #23
21:18 20.08.2025
15 Тоя Мирчев
21:21 20.08.2025
16 Ами
Коментиран от #21, #25
21:21 20.08.2025
17 Бай Араб
21:21 20.08.2025
18 Деций
До коментар #5 от "Цено":Как да финансират строителство без строителни книжа?Къде са дадените авансово 1.2 милиарда от Борисов ,има ли един метър построен,няма,няма асфалт ,но няма и върнати пари,няма и хора по затворите.Няма наказание от арсенала на светата инквизиция което да бъде достатъчно за тези престъпници от ГЕРБ .
21:22 20.08.2025
19 И като сте го знаели
21:23 20.08.2025
20 аве да питам
21:23 20.08.2025
21 Еми
До коментар #16 от "Ами":щото ги няма вече робите от Строителни войски.
21:24 20.08.2025
22 Деций
До коментар #14 от "Фактчекър":Дълга намалява в проценти спрямо БВП по времето на Василев.А тези неща ги говори на баба си Пенка от село,не на мен!
21:24 20.08.2025
23 брой колко ще дръпнат бою и шишо
До коментар #14 от "Фактчекър":само тая година, милалият месец над 3 млрд ойро а днес добавиха 250 мил
21:24 20.08.2025
24 Не думай Мирчев
21:24 20.08.2025
25 послъгваш
До коментар #16 от "Ами":В периода от 1950 до 1989 година в България са построени общо около 216 големи язовира и над 2000 малки язовира.
95 или 44% от големите язовири са построени през 60-те години на 20-ти век.
През предходните две десетилетия (1950-1969) са построени около 23 големи язовира.
От 1970 до 1989 г. са построени още около 87 големи язовира.
21:28 20.08.2025
26 Хаха
Нали на теб и кликата ти сега се радваме на Винету и Шиши.
Кой ги изпра и монтира във властта отново?
Боклук и лицемер
Да пукнеш дано
21:29 20.08.2025
27 криминални на власт
Коментиран от #31
21:30 20.08.2025
28 Абе мурджо
21:31 20.08.2025
29 Значи тоя вика
21:33 20.08.2025
30 интересно
21:46 20.08.2025
31 само че
До коментар #27 от "криминални на власт":по турско и фашистко са се оправяли с една чешма на мегдана и не са протестирали
21:49 20.08.2025
32 Карлос Друсар
21:53 20.08.2025