ТОЛ управлението публикува отсечките с измерване на средна скорост на сайта си

20 Август, 2025 22:21 1 885 12

Те са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия

ТОЛ управлението публикува отсечките с измерване на средна скорост на сайта си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От септември у нас започва поетапно въвеждане на нов тип контрол по републиканските пътища – измерване на средна скорост чрез камерите на ТОЛ системата.

В началото ще бъдат обхванати 12 отсечки с обща дължина над 140 км, които ще служат като пилотен етап за анализ на ефективността, обяви в ефира на БТВ директорът на националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов.

Те са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, например Долни Дъбник – Телиш.

Общо системата има готовност да обхване 63 отсечки с дължина над 1200 км, като сертифицирането им върви поетапно. Камерите на ТОЛ системата вече са сертифицирани от Българския институт по метрология и работят с астрономически сверено време, което позволява измерване на средна скорост.

Освен това те могат да засичат и други нарушения – движение в аварийната лента, липса на предпазен колан и използване на телефон по време на шофиране. „Камерите заснемат силует, а не лица – няма лицево разпознаване, така че личните данни на гражданите не са засегнати“, подчерта проф. Асенов.

Той допълни, че нарушенията се регистрират само когато сигурността на разпознаване е над 80%, каквато е практиката и в други европейски държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    22 2 Отговор
    Кажете на тол да си ...та ..и на мафията също

    22:23 20.08.2025

  • 2 Шопо

    15 2 Отговор
    И все пак има едни 20% които ще бъдат наказани без вина, кой ще ги обезщети за причиненото неудобство ?

    22:30 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Карлос Друсар

    3 2 Отговор
    Мен това не ме хваща. С моите гардове отбиваме колите в аварийната и започваме да бием и скубем пътниците в тях. Така хем пестим време, преминавайки между две точки на Тол системата, хем си почиваме, съчетавайки поредното с приятното

    22:37 20.08.2025

  • 5 Не може да си измери средна скорост

    12 1 Отговор
    по магистралите защото при интензивен трафик няма как да се постигне такава. Всички шофират в лявата изпреварваща лента с между 100 и 120 км Макс. През деня в този трафик ти няма как да постигнеш средна скорост над 140. Дали са допуска още 12 км отгоре става 152 километра в час.
    И проблемът е в гонките и дрифтовете които всеки ден се провеждат по улиците на София град особено през нощта.
    В момента се провежда гонка по Цариградско шосе вече от два часа в отсечката между баретите детелината на околовръстното и кръговото на Стар Лозенски път потоколовръстното и това нещо продължават цяла нощ. Реакции нулеви от органите на властта които предпочитат да се скрият в някои храст и да сложат камерата за някой който е прескочил четиридесет километрово до ограничение с повече от 12 км. Бутафорное но е факт.

    Коментиран от #9, #11

    22:46 20.08.2025

  • 6 Кандидат

    6 0 Отговор
    престъпник и опасен за обществото . Вече съм . След камеризацията и кинаджийските изпълнения на скрити в храстите Кат-Нап служители които не бих нарекъл " Полицаи" и с поставени на безсмислени и вече премахнати ограничителни знаци / след дъжд качулка / се оказа ,че имам един фиш от 01.24 год. и един от тази година . За 11 км в повече на място което отдавна е занемарено като увеселителен парк ,но има място къде да се паркират и скрият фотогравите и знак тогава 60 км веднага след възможно за изпренварване място на баир . Другото е на моста към входа на Варна от Бургас със 14 км при хвърчащи до мен автомобили. Нищо особено не са двете глоби общо 70 лв. ,но нямам нито акт ,нито фиш нито одраскано пътно превозно средство от 1988 година . Днес ме предупредиха ,че при три такива снимки ставам опасен нарушител и може да останеш и без книжка за три месеца. През това време видях два мотоциклета кросови и едно АТВ които обърнаха и газ да ги няма. Никой друг явно не ги видя ,камо ли да ги подгони и само с възмутени физиономии ги изпратиха. Моите глоби са по-важни. Цели 70 лв за 37 години. Дано се наядат законотворците. Сега си мисля да изкарам някакъв смъртен акт и така да я карам. Като е гарга ,поне да е рошава. Трябва да се спестява някак и да се пазим от бирници . А те са много в тая богата и огромна политическа администрация.

    22:48 20.08.2025

  • 7 Гошо

    2 1 Отговор
    Това е порно територия с порно бушмени

    22:51 20.08.2025

  • 8 Шумен

    4 1 Отговор
    Дано ви изгорят банкоматите мръсници корумпирани

    22:52 20.08.2025

  • 9 Джак Спароу

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не може да си измери средна скорост":

    дървен философ😀😀😀

    Коментиран от #12

    23:00 20.08.2025

  • 10 пуснете си сенника

    1 0 Отговор
    И ме хванете за ..... шмайзера

    23:01 20.08.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не може да си измери средна скорост":

    Е тях ги интересува да пълнят касите, не да се занимават с гонки и тн...

    23:24 20.08.2025

  • 12 Тъпои

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Джак Спароу":

    парчета за ,, мозъчета ,, се мислят .
    Дай доказателства за да ми докажеш твоето твърдение.

    23:36 20.08.2025

