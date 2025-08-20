ТОЛ управлението публикува отсечките с измерване на средна скорост на сайта си

От септември у нас започва поетапно въвеждане на нов тип контрол по републиканските пътища – измерване на средна скорост чрез камерите на ТОЛ системата.
В началото ще бъдат обхванати 12 отсечки с обща дължина над 140 км, които ще служат като пилотен етап за анализ на ефективността, обяви в ефира на БТВ директорът на националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов.
Те са подбрани сред участъци с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, например Долни Дъбник – Телиш.
Общо системата има готовност да обхване 63 отсечки с дължина над 1200 км, като сертифицирането им върви поетапно. Камерите на ТОЛ системата вече са сертифицирани от Българския институт по метрология и работят с астрономически сверено време, което позволява измерване на средна скорост.
Освен това те могат да засичат и други нарушения – движение в аварийната лента, липса на предпазен колан и използване на телефон по време на шофиране. „Камерите заснемат силует, а не лица – няма лицево разпознаване, така че личните данни на гражданите не са засегнати“, подчерта проф. Асенов.
Той допълни, че нарушенията се регистрират само когато сигурността на разпознаване е над 80%, каквато е практиката и в други европейски държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
22:23 20.08.2025
2 Шопо
22:30 20.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Карлос Друсар
22:37 20.08.2025
5 Не може да си измери средна скорост
И проблемът е в гонките и дрифтовете които всеки ден се провеждат по улиците на София град особено през нощта.
В момента се провежда гонка по Цариградско шосе вече от два часа в отсечката между баретите детелината на околовръстното и кръговото на Стар Лозенски път потоколовръстното и това нещо продължават цяла нощ. Реакции нулеви от органите на властта които предпочитат да се скрият в някои храст и да сложат камерата за някой който е прескочил четиридесет километрово до ограничение с повече от 12 км. Бутафорное но е факт.
Коментиран от #9, #11
22:46 20.08.2025
6 Кандидат
22:48 20.08.2025
7 Гошо
22:51 20.08.2025
8 Шумен
22:52 20.08.2025
9 Джак Спароу
До коментар #5 от "Не може да си измери средна скорост":дървен философ😀😀😀
Коментиран от #12
23:00 20.08.2025
10 пуснете си сенника
23:01 20.08.2025
11 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Не може да си измери средна скорост":Е тях ги интересува да пълнят касите, не да се занимават с гонки и тн...
23:24 20.08.2025
12 Тъпои
До коментар #9 от "Джак Спароу":парчета за ,, мозъчета ,, се мислят .
Дай доказателства за да ми докажеш твоето твърдение.
23:36 20.08.2025