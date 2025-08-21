Ще има ли психотест за всички категории шофьори?

Най-опасното оръжие е да не се иска тест за психическа пригодност за шофьорите. Това заяви пред БТВ проф. Иван Тодоров, адвокат, по повод зачестилите тежки пътни произшествия.

Според него психотестовете трябва да се въведат за всички категории шофьори.

"Не е толкова скъпо и неосъществимо."

И поиска отнемане на книжката при 3-4 нарушения, извършени в кратък срок.

"Да се намали мощността на колите при младите шофьори", коментира проф. Тодоров.

Според майката на загиналата преди две години Ани - Десислава Малчева, трябва да има нулева толерантност за пили зад волана.