Ще има ли психотест за всички категории шофьори?

Най-опасното оръжие е да не се иска тест за психическа пригодност за шофьорите. Това заяви пред БТВ проф. Иван Тодоров, адвокат, по повод зачестилите тежки пътни произшествия.
Според него психотестовете трябва да се въведат за всички категории шофьори.
"Не е толкова скъпо и неосъществимо."
И поиска отнемане на книжката при 3-4 нарушения, извършени в кратък срок.
"Да се намали мощността на колите при младите шофьори", коментира проф. Тодоров.
Според майката на загиналата преди две години Ани - Десислава Малчева, трябва да има нулева толерантност за пили зад волана.
Коментиран от #3, #26
09:01 21.08.2025
2 майстор
09:01 21.08.2025
3 Естествено
До коментар #1 от "Мнение":От 1980 г. Печатна грешка.
09:02 21.08.2025
4 Мотурист
09:02 21.08.2025
5 Коко Н
09:09 21.08.2025
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #21, #28
09:13 21.08.2025
7 Един шофьор
09:22 21.08.2025
9 Боклуците на Боклука
09:24 21.08.2025
10 Опс
09:25 21.08.2025
11 Емо
09:29 21.08.2025
12 Трябва бъркане в джоба превантивно
09:35 21.08.2025
13 Българин
09:36 21.08.2025
14 Германец
09:37 21.08.2025
15 1488
диво селяндурче ухаещо на чесьн с нулев мисловен процес
09:40 21.08.2025
16 А бе хора,
Коментиран от #24
09:44 21.08.2025
17 мърсула
09:44 21.08.2025
18 1337
09:44 21.08.2025
19 Трябва при
Коментиран от #22
09:46 21.08.2025
20 Когато си нагъл ром
09:49 21.08.2025
21 И как ще подейства
До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":След като същия ром преди това пак е спиран от полицията без книжка -как ?
09:51 21.08.2025
22 Хи хи хи
До коментар #19 от "Трябва при":Не листовки, устен изпит трябва да има. Поне така беше.Няма Ъ няма М. 🤣
09:51 21.08.2025
23 Олег
09:55 21.08.2025
24 Май лошия
До коментар #16 от "А бе хора,":Социализъм не бил толкова лош ама нейсе -скапаха всичко в името на така наречената демокрация и Европейски глупости .нямаш средно нямаш книжка нямаш един ден трудов стаж но караш автомобил за 100К къде са НАП -през лошия социализъм всичкото ром работи а сега всичкото ром лъже краде
Коментиран от #25
09:56 21.08.2025
25 За съжаление,
До коментар #24 от "Май лошия":Е точно така!
10:13 21.08.2025
26 Помни
До коментар #1 от "Мнение":Така е . Имам книжка от март 1981 година В категория . Тогава също ни правеха психотест преди да ни допуснат до курса и ни проверяваха рефлексите с някакъв уред . И бяха прави . Не можеш да допуснеш човек с рефлекси на умряла котка ,лабилна психика , алкохолик , наркоман , или психично болен до управлението на МПС ! За да притежаваш оръжие и за да си охранител ти искат психотест , а за да управлявяш МПС което в ръцете на психично нестабилен човек се превръща в убиващо оръжие , не ти искат . Друг е въпросът, че много от психотестовете се провеждат формално . За това трябва да се търси наказателна отговорност от провелите ги. Мисля , че все още няма единен регистър за психичноболните . Така например доказан на шизофреник регистриран в пловдивският психодинспансер , може да получи в София удостоверение , че е здрав...
10:16 21.08.2025
27 хахахах
10:18 21.08.2025
28 Знаещ
До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":От КАТ писаха , че първият фиш на Виктор за превишена скорост бил от 2024 година , преди още да е имал свидетелство за правоуправление ! Не знам този фиш сред тези шест ли го смятат преди да е направил катастрофата. Издадено му било като на собственик на автомобила извършил нарушението . След като не е посочил КОЙ е карал автомобила , вероятно сам го е карал ! Това е още един пропуск в правораздавателната система .Издаваш му фиш , като на собственик , но не проверяваш , има ли свидетелство за правоуправление ? За мен в такива случаи законодателство трябва също да предвиди конфискация на автомобила . Защото водач без свидетелство си е потенциален убиец на пътя !
10:24 21.08.2025