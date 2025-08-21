Новини
Ще има ли психотест за всички категории шофьори?
  Тема: Войната на пътя

Ще има ли психотест за всички категории шофьори?

21 Август, 2025

Да се намали мощността на колите при младите шофьори

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-опасното оръжие е да не се иска тест за психическа пригодност за шофьорите. Това заяви пред БТВ проф. Иван Тодоров, адвокат, по повод зачестилите тежки пътни произшествия.

Според него психотестовете трябва да се въведат за всички категории шофьори.

"Не е толкова скъпо и неосъществимо."

И поиска отнемане на книжката при 3-4 нарушения, извършени в кратък срок.

"Да се намали мощността на колите при младите шофьори", коментира проф. Тодоров.

Според майката на загиналата преди две години Ани - Десислава Малчева, трябва да има нулева толерантност за пили зад волана.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мнение

    7 5 Отговор
    Имам Книжка от 2980 г.за категория В и тогава се явявахме задължително на психотест и проверка за фина моторика. Провеждаха се в лаборатория към Транспортна болница в Сф.

    Коментиран от #3, #26

    09:01 21.08.2025

  • 2 майстор

    8 2 Отговор
    Определено-Да!,трябва да има. Иначе работа,като Имане Хелиф.

    09:01 21.08.2025

  • 3 Естествено

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    От 1980 г. Печатна грешка.

    09:02 21.08.2025

  • 4 Мотурист

    7 2 Отговор
    Ганьос май, ще пооткрие топлата вода полека лека.

    09:02 21.08.2025

  • 5 Коко Н

    4 2 Отговор
    "Трябва да ви се смени чипа",без изключение,но с предимство на пу р фес ори и Си мео нов ски юристи.

    09:09 21.08.2025

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 0 Отговор
    Чудесна е идеята за отнемане на книжката след 3 -4 нарушения в кратък срок! Това щеше да подейства на влетелият в автобус ромлянин. Той преди да вземе книжка е имал повече нарушения!

    Коментиран от #21, #28

    09:13 21.08.2025

  • 7 Един шофьор

    5 3 Отговор
    Създава се идеални условия за корупция!

    09:22 21.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боклуците на Боклука

    7 7 Отговор
    Само боклуците в България искат психотест. В цяла Европа го няма никъде....

    09:24 21.08.2025

  • 10 Опс

    7 2 Отговор
    психотеста отдавна си е една касичка за пари....

    09:25 21.08.2025

  • 11 Емо

    0 0 Отговор
    Това е единственото решение

    09:29 21.08.2025

  • 12 Трябва бъркане в джоба превантивно

    4 0 Отговор
    Трябва всеки шофьор да направи влог и при нарушение се взимат парите от влога при второ нарушение се взима книжката и отново да се явява на изпит и листовки и отново паричен влог

    09:35 21.08.2025

  • 13 Българин

    1 0 Отговор
    Даааа

    09:36 21.08.2025

  • 14 Германец

    8 0 Отговор
    То 50% от българите няма да го издържат тоя тест бахахахах 🤪

    09:37 21.08.2025

  • 15 1488

    3 0 Отговор
    бьлхарчето си е комплекс ар по рождение ама се има за най голям
    диво селяндурче ухаещо на чесьн с нулев мисловен процес

    09:40 21.08.2025

  • 16 А бе хора,

    6 0 Отговор
    Накрая ще върнете всичко което е било при лошият социализъм. Защото тези неща са били правилни. Ама кой ще се осмисли да го каже?

    Коментиран от #24

    09:44 21.08.2025

  • 17 мърсула

    3 0 Отговор
    а бабата и стринката на сияна ко казуваха по вапроса ?

    09:44 21.08.2025

  • 18 1337

    1 1 Отговор
    аз що трябва да страдам заради пищенето на некви платени партийни м0рви ?

    09:44 21.08.2025

  • 19 Трябва при

    3 0 Отговор
    Нарушение да взимат шофьорската книжка и се явява пак на изпит и листовки

    Коментиран от #22

    09:46 21.08.2025

  • 20 Когато си нагъл ром

    2 0 Отговор
    Все тази психо-михо всичко е до възпитание .мерките за наркотици дали спряха наркоманите да шофират ?-в България всичко се прави не в полза на това да се намалят ПТП защо господата полицай не искат да се тестват

    09:49 21.08.2025

  • 21 И как ще подейства

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    След като същия ром преди това пак е спиран от полицията без книжка -как ?

    09:51 21.08.2025

  • 22 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Трябва при":

    Не листовки, устен изпит трябва да има. Поне така беше.Няма Ъ няма М. 🤣

    09:51 21.08.2025

  • 23 Олег

    1 0 Отговор
    ОСВЕН ПСИХОТЕСТ ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПРИСЪДИТЕ МНОГОКРАТНО ПРИ НАРУШЕНИЕ.

    09:55 21.08.2025

  • 24 Май лошия

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "А бе хора,":

    Социализъм не бил толкова лош ама нейсе -скапаха всичко в името на така наречената демокрация и Европейски глупости .нямаш средно нямаш книжка нямаш един ден трудов стаж но караш автомобил за 100К къде са НАП -през лошия социализъм всичкото ром работи а сега всичкото ром лъже краде

    Коментиран от #25

    09:56 21.08.2025

  • 25 За съжаление,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Май лошия":

    Е точно така!

    10:13 21.08.2025

  • 26 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Така е . Имам книжка от март 1981 година В категория . Тогава също ни правеха психотест преди да ни допуснат до курса и ни проверяваха рефлексите с някакъв уред . И бяха прави . Не можеш да допуснеш човек с рефлекси на умряла котка ,лабилна психика , алкохолик , наркоман , или психично болен до управлението на МПС ! За да притежаваш оръжие и за да си охранител ти искат психотест , а за да управлявяш МПС което в ръцете на психично нестабилен човек се превръща в убиващо оръжие , не ти искат . Друг е въпросът, че много от психотестовете се провеждат формално . За това трябва да се търси наказателна отговорност от провелите ги. Мисля , че все още няма единен регистър за психичноболните . Така например доказан на шизофреник регистриран в пловдивският психодинспансер , може да получи в София удостоверение , че е здрав...

    10:16 21.08.2025

  • 27 хахахах

    0 0 Отговор
    и като вземат книжката? Асенчо от Микре нема да си кара ли? Епа той и досега едвам едвам е имал книжка, подарена му е, защото не може да чете. В момента във всяко село има по 3-4-ма местни, които не книжни, нямат номера на колите и си карат и никой, ама никой и нищо не може да ги спре. Карат се и масово англичанки, които са от 10 години внесени и нито застраховка, нито преглед, нищо нямат, кой ще ги спре? Повечето на запад от Перник не изтрезняват, защото като изтрезнеят им треперят ръцете и не могат да шофират - как ще му направиш психотест на това същество?

    10:18 21.08.2025

  • 28 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    От КАТ писаха , че първият фиш на Виктор за превишена скорост бил от 2024 година , преди още да е имал свидетелство за правоуправление ! Не знам този фиш сред тези шест ли го смятат преди да е направил катастрофата. Издадено му било като на собственик на автомобила извършил нарушението . След като не е посочил КОЙ е карал автомобила , вероятно сам го е карал ! Това е още един пропуск в правораздавателната система .Издаваш му фиш , като на собственик , но не проверяваш , има ли свидетелство за правоуправление ? За мен в такива случаи законодателство трябва също да предвиди конфискация на автомобила . Защото водач без свидетелство си е потенциален убиец на пътя !

    10:24 21.08.2025

