Пиян шофьор се вряза в три коли и детска площадка в София

Автомобил се е врязал в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София.
За това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев във Фейсбук профила си.
Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е врязал в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.
Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.
Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.
Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).
"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", подчерта кметът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госあ
13:54 21.08.2025
3 провинциалист
13:54 21.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 с тия лилавите само хитлер се е оправял
13:56 21.08.2025
6 Гос7️⃣
14:00 21.08.2025
7 Милен
Коментиран от #8
14:05 21.08.2025
8 Да те питам
До коментар #7 от "Милен":Ако по пътя, докато се прибира спокойно, беше прегазил ма.й.ка ти или детето ти?!?
Коментиран от #10
14:10 21.08.2025
9 Анонимен
/s
14:10 21.08.2025
10 Милен
До коментар #8 от "Да те питам":И аз да те питам, ако докато го преследваха милиционерите беше ударил някой, на тебе по-добре ли щеше да ти стане. А ако някой трезвен убие човек на пътя, брои ли се за престъпление. Пи ар акциите с преследване на потенциални "престъпници"са по-опасни от това да го изчакат някъде да спре и после да го правят каквото си решат.
14:15 21.08.2025
11 Иван
14:16 21.08.2025
12 Вуцидей
"Той е познат на полицията и има предишни такива прояви."
Превенцията е най-важната част от контрола!
Доверието в полицията е най-важната част от работата и!
Превръщането на полицията в машина за пари съсипва всичко!
14:18 21.08.2025
13 Учуден
Коментиран от #15
14:19 21.08.2025
14 Карлос Друсар
14:33 21.08.2025
15 пейсмейкър
До коментар #13 от "Учуден":то там не са ли команчи?
14:43 21.08.2025
16 Похутливеца
14:52 21.08.2025