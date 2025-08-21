Новини
Пиян шофьор се вряза в три коли и детска площадка в София

21 Август, 2025 13:51 1 556 16

  • пиян-
  • шофьор-
  • детска площадка

Той е познат на полицията и има предишни такива прояви

Пиян шофьор се вряза в три коли и детска площадка в София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил се е врязал в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София.

За това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев във Фейсбук профила си.

Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е врязал в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.

Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.

Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", подчерта кметът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    13 3 Отговор
    Що да не го направи ? Некви проблеми има ли ? М ?

    13:54 21.08.2025

  • 3 провинциалист

    40 0 Отговор
    "Той е познат на полицията и има предишни такива прояви" - т.е. предишните прояви са били само повод за запознанство.

    13:54 21.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 с тия лилавите само хитлер се е оправял

    37 0 Отговор
    много ми е интересно като напишат познат на полицията с други подобни или същите провинения и защо е на свобода? защото е познат ли?

    13:56 21.08.2025

  • 6 Гос7️⃣

    12 0 Отговор
    Транспортер не е лек автомобил.

    14:00 21.08.2025

  • 7 Милен

    9 12 Отговор
    "Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е врязал в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства."- ето я истинската причина за "инцидента", ако милиционерите не го бяха преследвали, чиляка щеше да се прибере у домо и вече щеше да е трезвен

    Коментиран от #8

    14:05 21.08.2025

  • 8 Да те питам

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Милен":

    Ако по пътя, докато се прибира спокойно, беше прегазил ма.й.ка ти или детето ти?!?

    Коментиран от #10

    14:10 21.08.2025

  • 9 Анонимен

    13 0 Отговор
    Добре че са камерите на тол-а, иначе кой знае докъде щеше да продължи тоя.

    /s

    14:10 21.08.2025

  • 10 Милен

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Да те питам":

    И аз да те питам, ако докато го преследваха милиционерите беше ударил някой, на тебе по-добре ли щеше да ти стане. А ако някой трезвен убие човек на пътя, брои ли се за престъпление. Пи ар акциите с преследване на потенциални "престъпници"са по-опасни от това да го изчакат някъде да спре и после да го правят каквото си решат.

    14:15 21.08.2025

  • 11 Иван

    13 0 Отговор
    Спокойно утре пак ще е на улицата понеже нашите закони бранят виновните сигурно ще го заболи главата ,кръста и какво ли не и ще трябва да го пуснат

    14:16 21.08.2025

  • 12 Вуцидей

    13 0 Отговор
    И какво стана с много строгите наказания?
    "Той е познат на полицията и има предишни такива прояви."
    Превенцията е най-важната част от контрола!
    Доверието в полицията е най-важната част от работата и!
    Превръщането на полицията в машина за пари съсипва всичко!

    14:18 21.08.2025

  • 13 Учуден

    13 0 Отговор
    Странни познати има родната милиция.

    Коментиран от #15

    14:19 21.08.2025

  • 14 Карлос Друсар

    1 3 Отговор
    Точно такъв тип жена си търся! Отивам да си изтегля последния превод от Федерацията, за да ѝ купя пръстен и три кила бело!

    14:33 21.08.2025

  • 15 пейсмейкър

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    то там не са ли команчи?

    14:43 21.08.2025

  • 16 Похутливеца

    3 0 Отговор
    Финансово познат е на ушевите сфиньие....

    14:52 21.08.2025

