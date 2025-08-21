Новини
12 медала за България от престижна математическа олимпиада

21 Август, 2025 20:50 328 2

Шестокласници донесоха на България злато в отборното състезание

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ученици от пет училища се завърнаха у дома след математическа олимпиада във Виетнам. Младите ни математици, част от които и децата от Софийската математическа гимназия грабнаха, се връщат с общо шест купи, осем сребърни и четири бронзови медала.

В отборното състезание групата на шестокласниците победиха противниците си и извоюва златото.

Децата разказват, че въпреки трудностите и нуждата от комплексна подготовка за подобен форум, те изпитват задоволство от постигнатото. За учителите на младите ни таланти уроците по математика са и уроци на постоянство и отговорност.

"Всеки, който се е посветил на математиката, полагайки толкова много труд, неминуемо рано или късно успехът е на лице", разказва пред Нова тв Ваня Данова, която е и учител на децата.

А плановете на децата за бъдещето също се оказват математически, като някои от децата споделят, че с радост биха избрали професията на учител по математика. Пред всички тях обаче сега стои подготовката за следващи състезания.


  • 1 факт

    1 2 Отговор
    Ясна ми е ква е тая олимпиада с толкова момичета.
    Жена матматик не съществува

    20:52 21.08.2025

  • 2 браво на децата

    0 0 Отговор
    ако не е някоя купена олимпиада както конкурсите за красота в България и всичко друго...

    21:09 21.08.2025

