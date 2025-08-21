12 медала за България от престижна математическа олимпиада

Ученици от пет училища се завърнаха у дома след математическа олимпиада във Виетнам. Младите ни математици, част от които и децата от Софийската математическа гимназия грабнаха, се връщат с общо шест купи, осем сребърни и четири бронзови медала.

В отборното състезание групата на шестокласниците победиха противниците си и извоюва златото.

Децата разказват, че въпреки трудностите и нуждата от комплексна подготовка за подобен форум, те изпитват задоволство от постигнатото. За учителите на младите ни таланти уроците по математика са и уроци на постоянство и отговорност.

"Всеки, който се е посветил на математиката, полагайки толкова много труд, неминуемо рано или късно успехът е на лице", разказва пред Нова тв Ваня Данова, която е и учител на децата.

А плановете на децата за бъдещето също се оказват математически, като някои от децата споделят, че с радост биха избрали професията на учител по математика. Пред всички тях обаче сега стои подготовката за следващи състезания.