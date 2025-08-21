Новини
Важните новини във ФАКТИ на 21.08.2025 г.

21 Август, 2025 23:30 404 3

Иван Иванов представи актуалната ситуация с питейно-битовото водоснабдяване в страната и очерта основните причини, поради които в редица населени места има недостиг на вода

Важните новини във ФАКТИ на 21.08.2025 г. - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър Иванов изпраща експерти и представители на ВиК холдинга в Плевен

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД отиват от утре в Плевен. Те ще окажат помощ на местната власт и ще се включат в обследването на ВиК мрежата в общината за идентифициране на невралгичните точки, с цел започване на незабавна рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура.

Одобриха проект за спешни мерки за преодоляване на водната криза (ОБЗОР)

Над три часа продължи извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, на което бе одобрен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. Проектът на решение бе приет с 12 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се. Предвижда се Министерският съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения.

Археолози разкриха древен некропол в София

Част от Източния некропол на Антична Сердика е открит от археолози под сградата на Националната художествена академия. Работата на екипа стартира на 11-ти август и само за десет дни са открити 13 антични погребения. Сред една от най-значимите находки е женско погребение с бронзови гривни и стъклени сандъчета, разположени около тялото, съобщи Нова тв.

12 медала за България от престижна математическа олимпиада

Ученици от пет училища се завърнаха у дома след математическа олимпиада във Виетнам. Младите ни математици, част от които и децата от Софийската математическа гимназия грабнаха, се връщат с общо шест купи, осем сребърни и четири бронзови медала.

МИИ: Целта е да осигурим по-голяма информираност на гражданите за цените в търговските вериги

С публикуването на списък с цените в реално време ще се осигури по-голяма информираност на гражданите и възможност за сравнение между различните търговски вериги. Очаква се това да допринесе за по-голяма конкуренция и стабилизиране на цените на основни хранителни продукти. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на работната група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната.

Издирват непълнолетен във Варна

ОДМВР Варна издирва непълнолетния ГЕОРГИ ДИЯНОВ ЧОМАКОВ на 16 години, напусна автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18.08.2025 г., около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност.

Евростат: Хората в България са най-недоволни в ЕС от парите си

Жителите на Европейския съюз са определили финансовото си положение през 2022 г. със средна оценка от 6,6 по десетобалната скала, сочат публикуваните днес най-нови данни на Евростат.

Блъснатата от АТВ Христина в „Слънчев бряг” е изпаднала в клинична смърт

Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Това съобщи преди минути музикантът Константин Кацаров за блъснатата от АТВ жена от Пловдив. И добави:

Социалното министерство дава 14 млн. лв. за техника и екипировка на доброволци

Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации, съобщават от Нова телевизия.
Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.
Министърът отбеляза, че е останал впечатлен, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване, но помагат въпреки това. Нарече ги герои. "Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите“, каза Гуцанов. И добави, че до края на годината техниката ще бъде закупена.


