Одобриха проект за спешни мерки за преодоляване на водната криза (ОБЗОР)

21 Август, 2025 22:20 376 7

Инвестициите в рехабилитацията на системите за водоснабдяване и канализация дават резултат, но общата картина остава непроменена, защото проблемът е изключително мащабен

Снимка: БГНЕС
Над три часа продължи извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, на което бе одобрен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“. Проектът на решение бе приет с 12 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се. Предвижда се Министерският съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Инвестициите в рехабилитацията на системите за водоснабдяване и канализация дават резултат, но общата картина остава непроменена, защото проблемът е изключително мащабен, каза председателят на комисията Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) и един от вносители на приетия проект. Шишков отбеляза, че на местата, където през годините са извършени рехабилитации, загубите са намалели с над 60% и добави, че общата дължина на мрежата е над 90 хиляди километра. За да има устойчив ефект, е необходимо да продължи политиката за рехабилитация и изграждане на нови мрежи, заяви председателят.

Комисията отхвърли предложението на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). То бе подкрепено с пет гласа „за“, „против“ нямаше, 11 се въздържаха. Не бе приет и проектът на решение, предложен от Красимира Катинчарова от парламентарната група на „Величие“. За него гласуваха трима депутати, въздържали се бяха 13, „против“ нямаше.

На заседанието присъства министърът на околната среда и водите Манол Генов и ресорният заместник-министър Атанас Костадинов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, представители на Националното сдружение на общините в Република България, на граждански и браншови организации.

За критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване в момента не можем да говорим, каза министър Манол Генов. Изключително сме рестриктивни за ползване на води за напояване, каза той.

Към 18 август от нарушено водоснабдяване са засегнати общо 260 868 хиляди души, 16 града и 283 села, каза министър Иван Иванов. Сред основните проблеми за кризата с безводието са подземните водоизточници, основно в малките населени места, посочи той и допълни, че в Плевен няма изграден повърхностен водоизточник, а градът се захранва от река, както Троян, Ловеч и околните села.

В началото на заседанието размяна на реплики за това кой е виновен за безводието в страната си размениха представители на опозицията и управляващите. От ПП-ДБ казаха, че правителството не е предприело нужните действия за справяне с водната криза. С това мнение не се съгласиха от ГЕРБ-СДС. От "ДПС-Ново начало" също казаха, че се прави необходимото и се предлагат нужните решения. Всяко действие, за да може проблемът на тези 500 хиляди човека с недостига на вода да се реши, ще бъде подкрепено от парламентарната група на "Алианс за права и свободи", заяви депутатът Хюсни Адем.

Присъстващи на заседанието представители на браншови организации също изказаха мнение какво може да се предприеме срещу безводието.


България
  • 1 ДА ГЕ

    2 1 Отговор
    НАРКОМАНА ЗЕЛЕ ГУШНАЛ БУКЕТА, ТОВА Е ДОБРА НОВИНА

    22:23 21.08.2025

  • 2 Мунчо

    5 0 Отговор
    Със свещ ще търсите бай Тошо.

    22:28 21.08.2025

  • 3 12343211

    3 0 Отговор
    Две седмици...само за едно решение!!??

    22:28 21.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Значи проблема е в малките населени места които имат кладенци. По голяма глупост не бях чувал. Това кога го измислихте

    22:33 21.08.2025

  • 6 Комисия преди няколко месеца

    1 0 Отговор
    за катастрофите и загиналите по пътищата измъдриха умнотии и всеки ден продължава да загиват по двама трима. Летящи чинии влизат в автобуси а полицейски синчета мачкат дечица по тротоари.
    Много комисии много чудо и даже взимат парички за присъствие а резултатите са нули.

    22:37 21.08.2025

  • 7 Мдаа

    0 0 Отговор
    Сами създавате кризите за да има работа за вашите мафиотски фирми и малко пиар.

    22:38 21.08.2025

