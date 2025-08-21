Пожар гори край Бобов дол

Пожар е обхванал голяма площ гори в района на Голямо село, община Бобов дол, каза за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. По думите ѝ пожарът е между местността Бинека и с. Голямо село, община Бобов дол.
На място работят пет екипа на пожарната от Бобов дол, Дупница и Кюстендил.
Сигналът за пожара е подаден около 20:30 часа. Огънят е обхванал голяма площ суха растителност, засега няма опасност за населението, допълни Табачка.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Герге ,
22:09 21.08.2025
3 С/Р
22:13 21.08.2025
4 Слава на Евроатлантическа България
Вече е ясно, че пожарите са целенасочини и предизвикани умишлено от европейските институции.
22:14 21.08.2025
5 мдааааа
22:25 21.08.2025