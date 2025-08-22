Номинационната комисия се събира на заседание, за да изслуша кандидатите за членове на КПК

Номинационната комисия се събира на четвърто заседание, за да изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), информират от bTV.

За трите места в антикорупционната комисия има четирима кандидати, като трима от тях са излъчени от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Депутатите все още са в лятна ваканция, но с началото на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.

Методиката за оценка на кандидатите е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10.

Първите - морални, нравствени и професионални качества, вторите - специфична подготовка, третите - концепцията на кандидата.