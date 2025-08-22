Новини
България »
Номинационната комисия се събира на заседание, за да изслуша кандидатите за членове на КПК

Номинационната комисия се събира на заседание, за да изслуша кандидатите за членове на КПК

22 Август, 2025 08:03 449 1

  • комисия-
  • антикорупция-
  • заседание-
  • членове

За трите места в антикорупционната комисия има четирима кандидати, като трима от тях са излъчени от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Номинационната комисия се събира на заседание, за да изслуша кандидатите за членове на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Номинационната комисия се събира на четвърто заседание, за да изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), информират от bTV.

За трите места в антикорупционната комисия има четирима кандидати, като трима от тях са излъчени от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Депутатите все още са в лятна ваканция, но с началото на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.

Методиката за оценка на кандидатите е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10.
Първите - морални, нравствени и професионални качества, вторите - специфична подготовка, третите - концепцията на кандидата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Корче

    1 0 Отговор
    Корупцията у нас и по високите етажи , но там не се разследва , корупцията е винаги у власт имащите независимо кои са, но там не се пипа така е тук в България и не е от сега

    08:23 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове