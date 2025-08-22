Новини
Георги Свиленски: Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ

22 Август, 2025 08:23 1 104 17

С голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във властта, в името на пет министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава, коментира още Свиленски

Георги Свиленски: Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ. Беше прието решение, с което се дава началото на концесионирането и унищожаването на българската железница. Единствения резултат от това решение ще е:
1.Новите влакове закупени с парите на българската държава ще бъдат предоставени безвъзмездно на частните превозвачи.
2.Полагащата се държавна субсидия за извършване на договора за обществена услуга също ще отиде в частните превозвачи.
3.За БДЖ ще останат единствено загубите, старите и счупени влакове и трудните и губещи линии.
Още веднъж искаме да напомним, че записаното в ПВУ условие за реформа в БДЖ не означава унищожаването на държавната железница, а напротив- нейното стабилизиране.

Това публикува на страницата си във фейсбук Георги Свиленски от "Непокорна България". Ето и още неговия коментар:

Не ни учудва поведението на ГЕРБ, тъй като те целенасочено през последните 15 г. работят за ликвидирането и унищожаването на българската държавна железница, за сметка на частни и корупционни интереси. Но с голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във властта, в името на пет министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава. Но предателите са винаги предатели. ОСТАВКА ПРЕДАТЕЛИ!!!
Позицията на ПП "НД Непокорна България" е:
1.Сключване на договор за обществена услуга единствено с БДЖ /Регламента на ЕС го разрешава/.
2.Предоставяне на новозакупените влакове единствено на БДЖ/Регламента на ЕС го разрешава/.
3.Предоставяне на държавната субсидия единствено на БДЖ.
4.Укрепване, стабилизиране и развитие на БДЖ."


Оценка 4.3 от 11 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    5 8 Отговор
    БАДЖАНАК, УТЕКОХТЕ!

    08:24 22.08.2025

  • 2 007 /агент/

    4 9 Отговор
    Баджо, нищо не е това в сравнение на онова, дето общата ти заби...

    08:26 22.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не си прав Свиленски...!

    8 4 Отговор
    Не са забили поредният пирон в ковчега на БДЖ...!
    Не,че не искат?!
    Просто вече дъските на ковчега на БДЖ,са тотално прогнили...

    08:30 22.08.2025

  • 5 Това

    17 4 Отговор
    правителство е ВРЕДНО за България !

    08:32 22.08.2025

  • 6 Ролъркоустър

    20 2 Отговор
    Тъй като енергетиката, водоснабдяването, пътната инфраструктура и БДЖ са основните елементи на националната сигурност, подобни действия биха могли да се тълкуват като национално предателство при бъдещи съдебни процеси.

    08:35 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Даа!

    5 1 Отговор
    И този узаконен грабеж ,ще бъде проспан от безропотното ,офф че стадо..Сглобката ги вкара със мощен шут в задника,във еврозоната,( с подкрепата на Зафирчо и сие) ти си тръгнал да му обясняваш за някаква схема с БДЖ? Я ги зарежете ,тези л,мпенизирани г,веда! Ще започнат да псуват ,едва когато отиде на касата за билети,и види ,че билета му е с50-60% по скъп, или пенсионерските ,инвалидни карти за намаление ,изведнъж не важат.Защото ,те са узаконенис решение на Парламент ,МС и Министерство на транспорта.Но това важи за Държавното БДЖ- пътнически превози.Частника ще ви покаже онзи- най дългия пръст...Търси си влак,който е държавен!

    08:56 22.08.2025

  • 9 гост

    5 1 Отговор
    Когато се приема първият закон за железниците в България СТАМБОЛОВ ИЗРИЧНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ САМО ДЪРЖАВНИ! Всички видяпа какво стана с частните оператори за товарни превози: Гърмят цистерните с пропан-бутан и нафта, вагони излизат от релсите, а какво ще стане с пътническите харизани на автобусния превозвач, който ги съсипа...............? Важното е "правилните хора" да си получат комисионните!

    08:58 22.08.2025

  • 10 БиБи

    4 0 Отговор
    БДЖ за хората!

    09:01 22.08.2025

  • 11 ИСТИНАТА ЗА БАДЖАНАКА

    0 3 Отговор
    Свиленски беше съучастник като председател на транспортна комисия! Ето за тези, които не помнят:Ваня Григорова припомни, че реформата в железопътния сектор е договорена именно през 2022 г., когато Корнелия Нинова беше вицепремиер в кабинета Петков, а Георги Свиленски – председател на транспортна комисия в парламента. "Либерализацията на ЖП превозите беше обещана през 2022 г., тогава БСП беше в правителството... Корнелия Нинова беше част от това правителство и сега се възмущава от последиците. Това е гьонсуратлък“, каза във видео Ваня Григорова. Според нея, политическото възмущение от предоставянето на мотриси на частни оператори е неискрено, тъй като самото решение за либерализация е взето именно с участието на тогавашното ръководство на БСП във властта.
    Планът за възстановяване и устойчивост: обещания към Брюксел
    В основата на текущия спор стои Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), приет през 2021 г. В него ясно е заложено:
    • Доставката на нов подвижен състав (моторовлакове и пуш-пул състави);
    • Извършване на анализ на действащия договор между МТИТС и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;
    • Подготовка на нов договор чрез открита, недискриминационна тръжна процедура, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2338;
    • Новоизбраният оператор ще ползва подвижния състав, а след края на договора ще го върне на държавата.
    С други думи, още по времето на кабинета „Петков“ България се е ангажирала да либерализира превоза на пътници. Днес,

    09:04 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    5 0 Отговор
    Вие негодници вече за 30 западна демокрация само това правите да забивате пирони в ковчега на България, ковчега е вече готов и трупа на България е вътре ,последния останал цървул на територията да зарови ковчега

    09:06 22.08.2025

  • 14 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Тоест, БДЖ отдавна е умряло и вече е в кофчег? А сега само забиват още пирони в кофчега?

    09:06 22.08.2025

  • 15 селяк

    3 0 Отговор
    Ба продавайте всичко държавно бе. Закво ви е.Разсипете я тая държава най накрая и да са приключва

    09:09 22.08.2025

  • 16 тутуту

    3 1 Отговор
    България е единствената държава сигурно която не се интересува от железниците си...Индия е по добре от нас

    09:10 22.08.2025

  • 17 Любопитен

    1 0 Отговор
    По-добре да се закрие БДЖ отколкото да се продължава с огромното разхищение парите на данъкоплатците. Толкова години не може да се спре кражбата на гориво от машнистите. Толкова много излишни гари имаме в населени места с 500-1000 души. Повечето от линиите много лесно могат да се заменят с автомобилен транспорт или да се закрият. Нямаме нужда от БДЖ.

    09:17 22.08.2025

