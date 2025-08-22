Георги Свиленски: Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ

"Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ. Беше прието решение, с което се дава началото на концесионирането и унищожаването на българската железница. Единствения резултат от това решение ще е:

1.Новите влакове закупени с парите на българската държава ще бъдат предоставени безвъзмездно на частните превозвачи.

2.Полагащата се държавна субсидия за извършване на договора за обществена услуга също ще отиде в частните превозвачи.

3.За БДЖ ще останат единствено загубите, старите и счупени влакове и трудните и губещи линии.

Още веднъж искаме да напомним, че записаното в ПВУ условие за реформа в БДЖ не означава унищожаването на държавната железница, а напротив- нейното стабилизиране.

Това публикува на страницата си във фейсбук Георги Свиленски от "Непокорна България". Ето и още неговия коментар:

Не ни учудва поведението на ГЕРБ, тъй като те целенасочено през последните 15 г. работят за ликвидирането и унищожаването на българската държавна железница, за сметка на частни и корупционни интереси. Но с голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във властта, в името на пет министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава. Но предателите са винаги предатели. ОСТАВКА ПРЕДАТЕЛИ!!!

Позицията на ПП "НД Непокорна България" е:

1.Сключване на договор за обществена услуга единствено с БДЖ /Регламента на ЕС го разрешава/.

2.Предоставяне на новозакупените влакове единствено на БДЖ/Регламента на ЕС го разрешава/.

3.Предоставяне на държавната субсидия единствено на БДЖ.

4.Укрепване, стабилизиране и развитие на БДЖ."