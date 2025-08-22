Георги Свиленски: Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ

"Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ. Беше прието решение, с което се дава началото на концесионирането и унищожаването на българската железница. Единствения резултат от това решение ще е:
1.Новите влакове закупени с парите на българската държава ще бъдат предоставени безвъзмездно на частните превозвачи.
2.Полагащата се държавна субсидия за извършване на договора за обществена услуга също ще отиде в частните превозвачи.
3.За БДЖ ще останат единствено загубите, старите и счупени влакове и трудните и губещи линии.
Още веднъж искаме да напомним, че записаното в ПВУ условие за реформа в БДЖ не означава унищожаването на държавната железница, а напротив- нейното стабилизиране.
Това публикува на страницата си във фейсбук Георги Свиленски от "Непокорна България". Ето и още неговия коментар:
Не ни учудва поведението на ГЕРБ, тъй като те целенасочено през последните 15 г. работят за ликвидирането и унищожаването на българската държавна железница, за сметка на частни и корупционни интереси. Но с голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във властта, в името на пет министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава. Но предателите са винаги предатели. ОСТАВКА ПРЕДАТЕЛИ!!!
Позицията на ПП "НД Непокорна България" е:
1.Сключване на договор за обществена услуга единствено с БДЖ /Регламента на ЕС го разрешава/.
2.Предоставяне на новозакупените влакове единствено на БДЖ/Регламента на ЕС го разрешава/.
3.Предоставяне на държавната субсидия единствено на БДЖ.
4.Укрепване, стабилизиране и развитие на БДЖ."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
08:24 22.08.2025
2 007 /агент/
08:26 22.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не си прав Свиленски...!
Не,че не искат?!
Просто вече дъските на ковчега на БДЖ,са тотално прогнили...
08:30 22.08.2025
5 Това
08:32 22.08.2025
6 Ролъркоустър
08:35 22.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Даа!
08:56 22.08.2025
9 гост
08:58 22.08.2025
10 БиБи
09:01 22.08.2025
11 ИСТИНАТА ЗА БАДЖАНАКА
Планът за възстановяване и устойчивост: обещания към Брюксел
В основата на текущия спор стои Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), приет през 2021 г. В него ясно е заложено:
• Доставката на нов подвижен състав (моторовлакове и пуш-пул състави);
• Извършване на анализ на действащия договор между МТИТС и "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;
• Подготовка на нов договор чрез открита, недискриминационна тръжна процедура, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2338;
• Новоизбраният оператор ще ползва подвижния състав, а след края на договора ще го върне на държавата.
С други думи, още по времето на кабинета „Петков“ България се е ангажирала да либерализира превоза на пътници. Днес,
09:04 22.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
09:06 22.08.2025
14 Неразбрал
09:06 22.08.2025
15 селяк
09:09 22.08.2025
16 тутуту
09:10 22.08.2025
17 Любопитен
09:17 22.08.2025