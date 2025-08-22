Новини
18-годишният Никола Бургазлиев остава за постоянно в ареста след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

22 Август, 2025 16:54 405 7

Обвинението ще бъде преквалифицирано, когато делото бъде върнато от съда при наличие на наличната медицинска документация. Вариантите за новото обвинение са два - нанасяне на тежка телесна повреда или за причиняване на смърт

Мария Атанасова

Най-тежката мярка „задържане под стража“ бе наложена на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август блъсна с АТВ петима души в курорта Слънчев бряг. Решението на съда е окончателно и беше посрещнато с аплодисменти. Изпълнението на мярката е преведено в действие веднага.

Днес стана ясно, че прокуратурата ще поиска от съда преквалификация на обвинението. Прокурор Христо Колев заяви, че това ще стане след като излезе официалното медицинско заключение за състоянието на пострадалите.

"Обвинението ще бъде преквалифицирано, когато делото бъде върнато от съда при наличие на наличната медицинска документация. Вариантите за новото обвинение са два - нанасяне на тежка телесна повреда или за причиняване на смърт", коментира Колев.

Ако бъде признат за виновен по най-тежкото обвинение, Наказателният кодекс предвижда от 15 до 20 години затвор.

Колев подчерта, че пробата за алкохол е взета на мястото на инцидента, а тази за наркотици - в полицейското управление в Несебър, каквато била обичайната практика.

„Незабавно след като той е привлечен като обвиняем, е разпоредено да му бъдат взети образци на кръв и урина, за да се разсее всяко съмнение. Назначена е и ДНК експертиза, която да даде отговор на тези въпроси.“

По думите му пробите са изпратени във Военномедицинска академия, но към момента резултатите все още не са готови. Той уточни, че касетата с пробата за наркотици е подложена на друга ДНК експертиза, която тази сутрин по категоричен начин е доказала, че Бургазлиев е лицето, което е направило теста в полицията в Несебър.

Адвокатът на обвиняемия Галина Колева също потвърди, че адвокатите са присъствали при взимането на пробата.

Според нея е имало техническа неизправност на АТВ-то и е била негодно за даване под наем.

"Ние присъствахме по наше желание, когато му взеха пробите в Спешния център. Ние изразяваме готовност да даде и ДНК и проби, всичко, което се налага"

Бургаският окръжен съд заседава днес по мярката за неотклонение на Бургазлиев. Държавното обвинение настоява домашният арест да бъде заменен с постоянно задържане под стража.

Преди заседанието пред съда се провежда мирен протест на близки на пострадалите.

По разпореждане на главния прокурор Борислав Сарафов разследването на случая е възложено на Националната следствена служба.


  • 1 1488

    7 0 Отговор
    как звучи само "мозьчна смьрт"
    не като "убийство"
    демек виновен няма

    явно някой плаща за манипулация на общественото мнение чрез медиите

    16:56 22.08.2025

  • 2 Петър

    5 0 Отговор
    Чудно ми е, дали водача направил това ПТП има шофьорска книжка за управление на такова АТВ(МПС)

    Коментиран от #6

    16:57 22.08.2025

  • 3 Сила

    8 0 Отговор
    Вижда се ясно на камера как келеша кара в насрещното , отсреща изскочи кола , той се ошашка и се качи на тротоара .....със сигурност е бил и надрусан !!!

    16:58 22.08.2025

  • 4 прокопи

    4 0 Отговор
    Спечелих бас с колега. Казах му, че ще изкарат машината неизправна.

    17:01 22.08.2025

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    Защо на обикновенните граждани правят тест на място , а не в участъка при колегите на мама и тате и в присъствието на адвокат !!! ???!!! Кога дойде толкова бързо тоя адвокат ...или толкова бавно ?!?

    17:01 22.08.2025

  • 6 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    и книжка , има и кола , както АТВ , с което премина през хора ! 18 годишния полицейски син , още ученик и го обзавели !

    17:03 22.08.2025

  • 7 бай герги

    0 0 Отговор
    споко мама и тати ще оправят нещата,той синсеят оправи глупавия киро и сега мама и тати ще свършат същото в България става с пари ако неможе с пари става с много пари

    17:04 22.08.2025

