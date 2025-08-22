Костадинов призова България да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници - Унгария и Словакия

Както стана ясно от последните новини, в помпената станция “Унеча” в Брянска област, която е част от петролопровода “Дружба”, е избухнал пожар, вследствие на атака с украински дрон.
През петролопровода се доставят петролни продукти от Руската федерация до Словакия и Унгария, които са съюзници на нашата страна. Двете държави нямат алтернативен източник на нефт.
Призоваваме българското правителство да осъди украинската страна за извършения от нея атентат, който обрича на криза двете страни Унгария и Словакия. Българският външен министър е добре веднага да се изкаже по така създалата се ситуация в Европа.
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 50 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Възрожденче олигофренче
Коментиран от #7, #42
20:32 22.08.2025
3 Майна
Коментиран от #11, #27
20:32 22.08.2025
4 Вашето Мнение
Коментиран от #110
20:33 22.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
Коментиран от #29
20:33 22.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Новак
Коментиран от #21
20:34 22.08.2025
9 Точно
20:34 22.08.2025
10 Майна
Пак мишкуваш..
Какво да очакваме от натовски генерал?
Коментиран от #106
20:34 22.08.2025
11 Петьо волгата
До коментар #3 от "Майна":Кланям са на Путин, но повече обичам евраците
20:34 22.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ДАЙТЕ НАПРАВО ДА УДАРИМ ЛУКОЙЛ НА АЗЕРА АЛИКПЕРОВ, КОЙТО ПРЕРАБОТВА АЗЕРСКИ НЕФТ
И СНАБДЯВА ВЕРМАХТА :))
20:36 22.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иво
20:38 22.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
20:38 22.08.2025
20 Как
Коментиран от #32
20:39 22.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 койдазнай
20:40 22.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Минск-16
20:41 22.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 😂😂😂
До коментар #3 от "Майна":Всичко друго но не и българи, както доказват за пореден път 🤣
20:42 22.08.2025
28 таксиджия 🚖
Не осъждам атаката Костадине, те са във война! Осъждам теб - твоето лицемерие да се представяш за евразиец русофил, а си купен Републиканец 🇺🇲🇮🇱
20:43 22.08.2025
29 😂😂😂
До коментар #6 от "1488":Викам да излезем на улицата да протестираме че унгарците нямали нефт, кво ще кажете!? 🤣
Коментиран от #83
20:44 22.08.2025
30 Не са ли били
До коментар #16 от "Шабан":Украинците.......и срещу турци и срещу Хитлер......трети украински фронт нещо са споменава ...за Хитлер де.
Коментиран от #107
20:44 22.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #20 от "Как":ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ И ЗА ТОВА ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ ХОДИ НА НОВИ ИЗБОРИ ЧЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ И ЩЕ УПРАВЛЯВАТ БСП И ИТН ОБЛИЗАХА ОНАЯ РАБОТА НА БОКО ТИКВАТА.НО ПИРЕДИ СГЛОБКАТА ППДБ И ГЕРБ -ППДБ ОТ 60И КУСУР СЕГА СА СЪС ДВАМА ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ТОВА ГИ ЧАКА И БСП И ИТН НО ТЕ И СЕГА СА МАЛКО И НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ СА ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА.
Коментиран от #78, #85, #94
20:44 22.08.2025
33 Факт
20:44 22.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 таксиджия 🚖
Коментиран от #61, #63, #70, #73
20:45 22.08.2025
36 Справедливия
Русия би постъпила точно така, ако я нападнат!
20:46 22.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Завърнал се
Коментиран от #47, #65
20:48 22.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Неподписан
До коментар #2 от "Възрожденче олигофренче":В Кремъл са чували за този от ТВ-то,няма нищо общо с тях.РБ даде договор за проучване и добив на нефт и газ в БГ на Шел.Шел са английско предприятие.Къде беше Костадин/Възраждане,защо не дадоха договора на Химимпорт?Четете Константин Иречек
20:49 22.08.2025
43 ха, ха, ха...
20:49 22.08.2025
44 !!!?
Аман от кремълски подлоги...!
20:50 22.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Лее се руска кръв, не натовска
До коментар #34 от "Вашето Мнение":Така ли са "оправят" руснаците....
20:50 22.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Путинистче идиотче
20:51 22.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Коцка, товариш
20:53 22.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 я па тоа
20:53 22.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Списаревски
Българските пилоти са нападали американските авиокрила по пътя им за Плоещ. Тогава американците са се върнали и са пуснали малко бомби върху София.
Интересно е, че най-много реват срещу американците русофилите заради бомбардировките, когато американските бомбардировски са спасявали руски животи и са съкратили войната с години.
20:54 22.08.2025
56 Анонимен
До коментар #24 от "Ветеран от Протеста":Я по полека със заканите. Какъв е този език на омразата. Унгария и Словакия защитават националния си интерес,за разлика от България, и трябва да бъдат подкрепени. Те са наши съюзници в ЕС за разлика от Украйна.
Коментиран от #58, #66
20:55 22.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Украйна
До коментар #56 от "Анонимен":Украйна е наш православен, братски народ, чийто език можеш да разбереш и без преводач за разлика от Хекеш-мекеш-маджаро-секеш.
20:57 22.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Коцка, товариш
Коментиран от #76
20:58 22.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Тим
До коментар #54 от "Последния Шоп":Варна е наша
20:59 22.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Възрожденче олигофренче
21:00 22.08.2025
65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #39 от "Завърнал се":КОЯ ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ ВЪВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПАРТИЯКАТО ВЪЗРАЖДАНЕ ,,ЕВРОПА НА СУВЕРЕНИТЕ НАЦИИ И ТАМ ИМА ЧЛЕНОВЕ ВЪВ НЕЯ И ОТ УНГАРИЯ И НА СЛОВАКИЯ.И ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ
Коментиран от #84, #90
21:00 22.08.2025
66 Айде бе,
До коментар #56 от "Анонимен":Може да са ваши съюзници, но не и наши! Ние не сме продажници за копейки, за да защитаваме чужди интереси
21:02 22.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Да,бе
21:03 22.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Последния Шоп
До коментар #57 от "Русцкий":Нито една от окупираните 22 " Федеративни" републики не ги управлява етнически руснак.Същото важи и за 12 те от ОНД.Използват местни предатели ,обучени в руски университети и тайни служби...Същото важи и за руската армия ,като на фронта в Украйна са етнически НЕ руснаци.
21:03 22.08.2025
72 Смехурко
Смешник!
Коментиран от #77
21:05 22.08.2025
73 Стенли
До коментар #35 от "таксиджия 🚖":Да много точно казано и макар че съм симпатизант на възраждане тук съм съгласен с теб че Орбан изобщо не е приятел на България
21:05 22.08.2025
74 Казуар
Коментиран от #86
21:05 22.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #60 от "Коцка, товариш":ЩЕ ВИДИШ НА 3 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА ПРЕДИ ОБЯД КОГАТО СЕ ОТКРИВА НОВАТА СЕСИЯ НА ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАКЪВ МИТИНГ ЩЕ ИМА ОТ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ПРЕД ПАРЛАМЕНТА А МОЖЕ И ВЪТРЕ СЪС ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.ГЛЕДАЙ ВСЕКИ ДЕН ДО ТОГАВА АКО ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ КАНАЛ ТРИ И ЩЕ СЕ УВЕРИШ
21:07 22.08.2025
77 Стенли
До коментар #72 от "Смехурко":Не че го защитавам обаче кажете ми с какво са по добри от него Борисов или Пеевски 🤔
Коментиран от #108
21:07 22.08.2025
78 Дядка
До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Много се възбуждаш от Костадинов ,да не ти е обещал нещо
21:07 22.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Оракула от Делфи
не е глупаво момче ,знае историята на България и Украйна и Русия на изуст,
но лакомията за парите на Путин и друсането с политическа власт го правят ,
да изглежда , неадекватен в реалността на събитията !
21:10 22.08.2025
81 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #75 от "Ветеран от Протеста":ИЗМЕНИЦИ СА ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ.НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ТАЗИ ЕВРОАНТЛЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА ОТКАЗВА ДА ГЛАСУВА И КАТО ПРИБАВИМЕ НАД 10 ПРОЦЕНТА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ ЕТО ГИ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА.И ОСТАВАТ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА.
21:10 22.08.2025
82 Хи хи
21:11 22.08.2025
83 хмм
До коментар #29 от "😂😂😂":Аз ще кажа, че унгарците не протестираха, когато руснаците ни спряха газа посред зима.
А на, тези които ще се опитат да адвокатстват, ще напомня, че договорите трябва да се изпълняват!
21:12 22.08.2025
84 Дядка
До коментар #65 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Гони те деменцията и цял ден едно и също повтаряш
21:12 22.08.2025
85 Я по сериозно!
До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Писаето само с главни букви не те прави нито по умен, нито по убедителен! Неспазването на това условие пък те приравнява с неграмотните.
21:13 22.08.2025
86 Стенли
До коментар #74 от "Казуар":За Словакия не знам да са защитавали македонският интерес но на Орбан трябва да му се иска обяснение
21:13 22.08.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Българин
21:14 22.08.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Стенли
До коментар #65 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Това е така но не може да се отрече че Орбан застана на страната на така наречената държава Северна Македония и пак казвам че съм симпатизант на възраждане защото те са най читавата партия в този парламент
21:15 22.08.2025
91 Кривоверен алкаш
21:16 22.08.2025
92 Факт
21:17 22.08.2025
93 Македонец
Гнусен продажник!!!
Коментиран от #97
21:19 22.08.2025
94 ИЗБИРАТЕЛ
До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Освен да цунеш биберона,друго не можеш да правиш!
21:19 22.08.2025
95 Пфф
21:20 22.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Е да де,
До коментар #93 от "Македонец":Те, неговите съюзници, всичките са такива.
21:21 22.08.2025
98 Ма Руския лакей
21:24 22.08.2025
99 Не е "извършения от нея атентат"
21:25 22.08.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Име
21:26 22.08.2025
102 Я па Тоя
21:27 22.08.2025
103 Майора
21:27 22.08.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 НАТО трябва да защити
21:28 22.08.2025
106 Стига вече ...
До коментар #10 от "Майна":Стига вече генералствали тоя мишок Радев и не го набеждавайте! В рамките на НАТО и за оператор на съдомиялня не става в някоя от базите.
21:29 22.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 С нищо не са по добри..
До коментар #77 от "Стенли":И тримата са изключително вредни за България, от едно продажно руско котило са и тримата.
21:30 22.08.2025
109 Че те така Украйна
21:31 22.08.2025
110 Българин
До коментар #4 от "Вашето Мнение":Абе вий че сте русофили, никой не се съмнява, ама децата ги пращате в Холандия, при гейовете. Що ли?
21:32 22.08.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
21:36 22.08.2025
114 Ха-ха
21:37 22.08.2025
115 инж. Ганчо Илков
21:37 22.08.2025