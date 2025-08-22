Новини
Костадинов призова България да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници - Унгария и Словакия

22 Август, 2025

Двете държави нямат алтернативен източник на нефт

Костадинов призова България да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници - Унгария и Словакия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Както стана ясно от последните новини, в помпената станция “Унеча” в Брянска област, която е част от петролопровода “Дружба”, е избухнал пожар, вследствие на атака с украински дрон.

През петролопровода се доставят петролни продукти от Руската федерация до Словакия и Унгария, които са съюзници на нашата страна. Двете държави нямат алтернативен източник на нефт.

Призоваваме българското правителство да осъди украинската страна за извършения от нея атентат, който обрича на криза двете страни Унгария и Словакия. Българският външен министър е добре веднага да се изкаже по така създалата се ситуация в Европа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Възрожденче олигофренче

    69 34 Отговор
    А ща осъди ли Копейка н руските удари върху украйна

    Коментиран от #7, #42

    20:32 22.08.2025

  • 3 Майна

    36 69 Отговор
    Единствената българска партия!

    Коментиран от #11, #27

    20:32 22.08.2025

  • 4 Вашето Мнение

    49 62 Отговор
    90% от българите сме русофили и поне 80% от населението на ес подкрепя Русия. Демокрацията обаче работи така, цензура и гласът на едно малцинство от дегенерати взема превес.

    Коментиран от #110

    20:33 22.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    52 10 Отговор
    Унгария каза че сме македонци.

    Коментиран от #29

    20:33 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Новак

    46 10 Отговор
    Коце, консултирай се с Волен!

    Коментиран от #21

    20:34 22.08.2025

  • 9 Точно

    32 10 Отговор
    пък призив от малкопишещ ?

    20:34 22.08.2025

  • 10 Майна

    17 14 Отговор
    Радев къде си?
    Пак мишкуваш..
    Какво да очакваме от натовски генерал?

    Коментиран от #106

    20:34 22.08.2025

  • 11 Петьо волгата

    35 10 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Кланям са на Путин, но повече обичам евраците

    20:34 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 7 Отговор
    КОЦЕ СТИГА С ТИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ КЕБАПЧЕТА
    ....
    ДАЙТЕ НАПРАВО ДА УДАРИМ ЛУКОЙЛ НА АЗЕРА АЛИКПЕРОВ, КОЙТО ПРЕРАБОТВА АЗЕРСКИ НЕФТ
    И СНАБДЯВА ВЕРМАХТА :))

    20:36 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иво

    31 10 Отговор
    Съюзници ама друг път...Копейкин лъже и маже.

    20:38 22.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    14 10 Отговор
    А,че ние имаме ли външен министър? Едно изявление не съм чула от него по теми в ресора му. Една идея по добър от Кая Калас понеже мълчи. Гледа от кумеца си.

    20:38 22.08.2025

  • 20 Как

    24 9 Отговор
    Възраждане са хулигани до един!

    Коментиран от #32

    20:39 22.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 койдазнай

    17 3 Отговор
    Ако костя беше учил история, щеше да знае, че петрола е кръвта на воймата. Няма петрол, няма война!

    20:40 22.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Минск-16

    15 6 Отговор
    Тоя сега за нато и ес ли се загрижи?!?

    20:41 22.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 😂😂😂

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Всичко друго но не и българи, както доказват за пореден път 🤣

    20:42 22.08.2025

  • 28 таксиджия 🚖

    16 8 Отговор
    Костадин Центаджиев отново защитава интересите на Републиканците!

    Не осъждам атаката Костадине, те са във война! Осъждам теб - твоето лицемерие да се представяш за евразиец русофил, а си купен Републиканец 🇺🇲🇮🇱

    20:43 22.08.2025

  • 29 😂😂😂

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Викам да излезем на улицата да протестираме че унгарците нямали нефт, кво ще кажете!? 🤣

    Коментиран от #83

    20:44 22.08.2025

  • 30 Не са ли били

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Шабан":

    Украинците.......и срещу турци и срещу Хитлер......трети украински фронт нещо са споменава ...за Хитлер де.

    Коментиран от #107

    20:44 22.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 23 Отговор

    До коментар #20 от "Как":

    ВЪЗРАЖДАНЕ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ И ЗА ТОВА ОТ СТРАХ ДА НЕ СЕ ХОДИ НА НОВИ ИЗБОРИ ЧЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ И ЩЕ УПРАВЛЯВАТ БСП И ИТН ОБЛИЗАХА ОНАЯ РАБОТА НА БОКО ТИКВАТА.НО ПИРЕДИ СГЛОБКАТА ППДБ И ГЕРБ -ППДБ ОТ 60И КУСУР СЕГА СА СЪС ДВАМА ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ТОВА ГИ ЧАКА И БСП И ИТН НО ТЕ И СЕГА СА МАЛКО И НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ СА ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА.

    Коментиран от #78, #85, #94

    20:44 22.08.2025

  • 33 Факт

    8 20 Отговор
    Подкрепяме Унгария и Словакия!

    20:44 22.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 таксиджия 🚖

    23 3 Отговор
    Какъв съюзник ни е дебелака Орбан бе Костадине!? Тоя който защитава фашистите във Скопие, Орбан буклука провежда анти-българска пропаганда на Балканите.

    Коментиран от #61, #63, #70, #73

    20:45 22.08.2025

  • 36 Справедливия

    17 6 Отговор
    Щом купуват руски нефт, двете държави участват в агресията срещу Украйна. Украйна има право дори да удари словашките и унгарските НПЗта.

    Русия би постъпила точно така, ако я нападнат!

    20:46 22.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Завърнал се

    17 5 Отговор
    Не му обръщайте внимание на тоя имбецил, скоро и той ще е при Волен.

    Коментиран от #47, #65

    20:48 22.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Неподписан

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възрожденче олигофренче":

    В Кремъл са чували за този от ТВ-то,няма нищо общо с тях.РБ даде договор за проучване и добив на нефт и газ в БГ на Шел.Шел са английско предприятие.Къде беше Костадин/Възраждане,защо не дадоха договора на Химимпорт?Четете Константин Иречек

    20:49 22.08.2025

  • 43 ха, ха, ха...

    13 7 Отговор
    Съюзниците на Путин не са наши съюзници, нас той ни обяви за неприятелска държава, а тях не!

    20:49 22.08.2025

  • 44 !!!?

    12 4 Отговор
    Копейката какво се е загрижила Орбан и Фицо...нали получават газ от "турски поток" !!!
    Аман от кремълски подлоги...!

    20:50 22.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лее се руска кръв, не натовска

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Вашето Мнение":

    Така ли са "оправят" руснаците....

    20:50 22.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путинистче идиотче

    8 3 Отговор
    Това да дойде при нас, да го опънеме на фронта...

    20:51 22.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Коцка, товариш

    9 3 Отговор
    Ти "оправи" българите, че са кахъриш за чужди народи....

    20:53 22.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 я па тоа

    10 4 Отговор
    Преброяване на дивите зайци. Това е един от най глупавите трикове, за да разбере колко са му останали привържениците.

    20:53 22.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Списаревски

    9 3 Отговор
    През Втората Световна Война американските бомбардировачи са прелитали над България, за да бомбардират румънските нефтени полета, откъдето Вермахта се е снабдявал с гориво, за танковите си дивизии, които са воювали в СССР.
    Българските пилоти са нападали американските авиокрила по пътя им за Плоещ. Тогава американците са се върнали и са пуснали малко бомби върху София.

    Интересно е, че най-много реват срещу американците русофилите заради бомбардировките, когато американските бомбардировски са спасявали руски животи и са съкратили войната с години.

    20:54 22.08.2025

  • 56 Анонимен

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ветеран от Протеста":

    Я по полека със заканите. Какъв е този език на омразата. Унгария и Словакия защитават националния си интерес,за разлика от България, и трябва да бъдат подкрепени. Те са наши съюзници в ЕС за разлика от Украйна.

    Коментиран от #58, #66

    20:55 22.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Украйна

    11 5 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Украйна е наш православен, братски народ, чийто език можеш да разбереш и без преводач за разлика от Хекеш-мекеш-маджаро-секеш.

    20:57 22.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Коцка, товариш

    5 4 Отговор
    Спретни едно митингче, в защита на Словакия и Унгария.....

    Коментиран от #76

    20:58 22.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Тим

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Последния Шоп":

    Варна е наша

    20:59 22.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Възрожденче олигофренче

    7 2 Отговор
    Подкрепям Путин, но от БГ не бегам.

    21:00 22.08.2025

  • 65 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "Завърнал се":

    КОЯ ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРИЯ НАПРАВИ ВЪВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПАРТИЯКАТО ВЪЗРАЖДАНЕ ,,ЕВРОПА НА СУВЕРЕНИТЕ НАЦИИ И ТАМ ИМА ЧЛЕНОВЕ ВЪВ НЕЯ И ОТ УНГАРИЯ И НА СЛОВАКИЯ.И ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАЙ ГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ

    Коментиран от #84, #90

    21:00 22.08.2025

  • 66 Айде бе,

    7 4 Отговор

    До коментар #56 от "Анонимен":

    Може да са ваши съюзници, но не и наши! Ние не сме продажници за копейки, за да защитаваме чужди интереси

    21:02 22.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Да,бе

    5 7 Отговор
    Българското правителство със сигурност ще осъди поредният укрофашистки терористичен акт,но нямаме българско правителство ...И не се предвижда в обозримо бъдеще.

    21:03 22.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Последния Шоп

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "Русцкий":

    Нито една от окупираните 22 " Федеративни" републики не ги управлява етнически руснак.Същото важи и за 12 те от ОНД.Използват местни предатели ,обучени в руски университети и тайни служби...Същото важи и за руската армия ,като на фронта в Украйна са етнически НЕ руснаци.

    21:03 22.08.2025

  • 72 Смехурко

    7 3 Отговор
    Този къде се вре между шамарите!
    Смешник!

    Коментиран от #77

    21:05 22.08.2025

  • 73 Стенли

    11 0 Отговор

    До коментар #35 от "таксиджия 🚖":

    Да много точно казано и макар че съм симпатизант на възраждане тук съм съгласен с теб че Орбан изобщо не е приятел на България

    21:05 22.08.2025

  • 74 Казуар

    12 1 Отговор
    Коце, саботьорите Унгария и Словакия са твои съюзници.

    Коментиран от #86

    21:05 22.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 9 Отговор

    До коментар #60 от "Коцка, товариш":

    ЩЕ ВИДИШ НА 3 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА ПРЕДИ ОБЯД КОГАТО СЕ ОТКРИВА НОВАТА СЕСИЯ НА ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАКЪВ МИТИНГ ЩЕ ИМА ОТ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД ПРЕД ПАРЛАМЕНТА А МОЖЕ И ВЪТРЕ СЪС ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.ГЛЕДАЙ ВСЕКИ ДЕН ДО ТОГАВА АКО ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ КАНАЛ ТРИ И ЩЕ СЕ УВЕРИШ

    21:07 22.08.2025

  • 77 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Смехурко":

    Не че го защитавам обаче кажете ми с какво са по добри от него Борисов или Пеевски 🤔

    Коментиран от #108

    21:07 22.08.2025

  • 78 Дядка

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Много се възбуждаш от Костадинов ,да не ти е обещал нещо

    21:07 22.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Оракула от Делфи

    4 2 Отговор
    Коцето от" Възраждане" , за разлика от много наши политици
    не е глупаво момче ,знае историята на България и Украйна и Русия на изуст,
    но лакомията за парите на Путин и друсането с политическа власт го правят ,
    да изглежда , неадекватен в реалността на събитията !

    21:10 22.08.2025

  • 81 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "Ветеран от Протеста":

    ИЗМЕНИЦИ СА ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ ПОДЛОГИ.НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТВРАТЕНИ ОТ ТАЗИ ЕВРОАНТЛЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА ОТКАЗВА ДА ГЛАСУВА И КАТО ПРИБАВИМЕ НАД 10 ПРОЦЕНТА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ ЕТО ГИ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА.И ОСТАВАТ ОКОЛО 20 ПРОЦЕНТА СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ГЛАСУВАЛИ ЗА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА.

    21:10 22.08.2025

  • 82 Хи хи

    4 6 Отговор
    уркотерористите удариха по Евросъюза !! А ние толкоз пари им дадохме ! За да удрят по нас !!!

    21:11 22.08.2025

  • 83 хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "😂😂😂":

    Аз ще кажа, че унгарците не протестираха, когато руснаците ни спряха газа посред зима.
    А на, тези които ще се опитат да адвокатстват, ще напомня, че договорите трябва да се изпълняват!

    21:12 22.08.2025

  • 84 Дядка

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Гони те деменцията и цял ден едно и също повтаряш

    21:12 22.08.2025

  • 85 Я по сериозно!

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Писаето само с главни букви не те прави нито по умен, нито по убедителен! Неспазването на това условие пък те приравнява с неграмотните.

    21:13 22.08.2025

  • 86 Стенли

    7 0 Отговор

    До коментар #74 от "Казуар":

    За Словакия не знам да са защитавали македонският интерес но на Орбан трябва да му се иска обяснение

    21:13 22.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Българин

    10 0 Отговор
    Копейкин, я да ни обясниш Унгария като ни е толкова добър "приятел", защо работи против българските интереси в Северна Македония? А?

    21:14 22.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Стенли

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Това е така но не може да се отрече че Орбан застана на страната на така наречената държава Северна Македония и пак казвам че съм симпатизант на възраждане защото те са най читавата партия в този парламент

    21:15 22.08.2025

  • 91 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор
    Каже ли нещо Костадинов,значи трябва да направиш обратното...да си видят политиката спрямо Украйна тези две държави....

    21:16 22.08.2025

  • 92 Факт

    5 2 Отговор
    Копейкин кога ще призове Путин да спре да убива българите живеещи в Украйна???

    21:17 22.08.2025

  • 93 Македонец

    4 0 Отговор
    Копейката нарича съюзници тези, които притискат българите с българско самосъзнание в Македония?!
    Гнусен продажник!!!

    Коментиран от #97

    21:19 22.08.2025

  • 94 ИЗБИРАТЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Освен да цунеш биберона,друго не можеш да правиш!

    21:19 22.08.2025

  • 95 Пфф

    3 1 Отговор
    Къв съюзник ти е Унгария дето подкрепя Македония...

    21:20 22.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Е да де,

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Македонец":

    Те, неговите съюзници, всичките са такива.

    21:21 22.08.2025

  • 98 Ма Руския лакей

    3 0 Отговор
    Защо не осъди руската атака над Аърбейджанската нефтобаза на Сокар в Украйна.Кажи бе,Кажи бе.

    21:24 22.08.2025

  • 99 Не е "извършения от нея атентат"

    1 2 Отговор
    А е извършения от Украйна терористичен акт

    21:25 22.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Име

    0 0 Отговор
    Долу Българските мутри!

    21:26 22.08.2025

  • 102 Я па Тоя

    1 0 Отговор
    Марш да смучеш на Митрофанова, русоРобе....

    21:27 22.08.2025

  • 103 Майора

    2 0 Отговор
    Копейкин , с кога ще осъдиш Путин и Русия заради варварската и с нищо непредизвикана война срещу Украйна!

    21:27 22.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 НАТО трябва да защити

    1 2 Отговор
    нашите съюзници Унгария и Словакия от терористичната държава Украйна. НАТО да бомбардира веднага Киев

    21:28 22.08.2025

  • 106 Стига вече ...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Стига вече генералствали тоя мишок Радев и не го набеждавайте! В рамките на НАТО и за оператор на съдомиялня не става в някоя от базите.

    21:29 22.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 С нищо не са по добри..

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Стенли":

    И тримата са изключително вредни за България, от едно продажно руско котило са и тримата.

    21:30 22.08.2025

  • 109 Че те така Украйна

    0 0 Отговор
    Може и някой наш нефтопровод или газопровод да бумнат. Примерно Турски поток

    21:31 22.08.2025

  • 110 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето Мнение":

    Абе вий че сте русофили, никой не се съмнява, ама децата ги пращате в Холандия, при гейовете. Що ли?

    21:32 22.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 0 Отговор
    Да го д .ат.

    21:36 22.08.2025

  • 114 Ха-ха

    1 0 Отговор
    Болимекура за Орбан. Ходи мудухай щом ти е важен.

    21:37 22.08.2025

  • 115 инж. Ганчо Илков

    0 0 Отговор
    Фицо, Орбан и Костадинов, Поклонниците на Путин, са притеснени от защитаваща се Украйна. Толкова ли им се иска да види Диктатора Путин, в Качеството на Кръвожаден победител. Едно е ясно: дори Путин да Анексира част от Територията на Украйна, в тази част ще се създаде Национално Освободително Движение. Кръвта поражда Отмъщение и Борба за Свобода.

    21:37 22.08.2025

