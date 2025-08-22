Новини
България »
Бурен вятър мина през Северна България

Бурен вятър мина през Северна България

22 Август, 2025 21:30 1 099 2

  • вятър-
  • порой-
  • северна българия-
  • русе-
  • шумен

Порой в Плевен

Бурен вятър мина през Северна България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Плевен при лятна буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър. Това съобщи за БТА директорът на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев.

Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк "Кайлъка" е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони.

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи за БТА, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Репортер на БТА видя, че движението по улица „Гренадерска“ в участъка след кръстовището с булевард „Георги Кочев“ е спряно за почистване на платното от паднали клони.

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валежи, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от пресцентъра на областната администрация в Шумен.

Както БТА информира малко по-рано, над Шумен падна градушка след буря, придружена със силен вятър. След преминаването на бурята в късните следени часове над Шумен продължи да превалява, но в голяма част от небето над града нямаше дъждовни облаци. Нямаше и информация от Областната дирекция на МВР да са постъпвали сигнали за произшествия, на които да са се отзовали спасителните и противопожарни екипи, но се чуха звукови сигнали от няколко специализирани екипа.

Бурен вятър събори клони и дървета в Русенско. Няма информация за пострадали хора. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха за БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе.

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства.

Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    8 1 Отговор
    В Плевен освен без вода вече са и без ток. Сигурно има факелно шествие пред общината

    22:06 22.08.2025

  • 2 да сме коректни

    1 0 Отговор
    Очевидно някой е чул молитвите за вода на плевенчани .... Дали е достатъчно?!?

    22:50 22.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове