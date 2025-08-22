Бурен вятър мина през Северна България

В Плевен при лятна буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър. Това съобщи за БТА директорът на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев.

Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк "Кайлъка" е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони.

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи за БТА, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Репортер на БТА видя, че движението по улица „Гренадерска“ в участъка след кръстовището с булевард „Георги Кочев“ е спряно за почистване на платното от паднали клони.

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валежи, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от пресцентъра на областната администрация в Шумен.

Както БТА информира малко по-рано, над Шумен падна градушка след буря, придружена със силен вятър. След преминаването на бурята в късните следени часове над Шумен продължи да превалява, но в голяма част от небето над града нямаше дъждовни облаци. Нямаше и информация от Областната дирекция на МВР да са постъпвали сигнали за произшествия, на които да са се отзовали спасителните и противопожарни екипи, но се чуха звукови сигнали от няколко специализирани екипа.

Бурен вятър събори клони и дървета в Русенско. Няма информация за пострадали хора. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха за БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе.

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства.

Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение.