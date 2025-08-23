Д-р Мими Виткова: Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е на доизживяване

Трябва да стигнем до катастрофа, за да се сетим, че години наред сме си затваряли очите и никой не е помислил какво се случва. Около този случай си задавам въпроса какво се случва по нашите курорти. Министерството на туризма, което отговаря за концесионери, за това какво правят тези хора по курортите, години наред не вижда ли парашутите, лодки, водни пързалки и не си ли задава въпроса кои са тези хора, които работят там. Какви държавни гаранции е гарантиран животът на хората там и на тези атракциони, та чак след смъртта на детето се наложи Министерският съвет да се занимае и да даде няколко дни да се въведат спешни мерки. Това каза бившият здравен министър д-р Мими Виткова в студиото на "Денят ON AIR". Според нея това е безумие.
"Нима не знаем какво е състоянието на спешната помощ? В конкретния случай ситуацията започва със сигнала, който е подаден оттам, вероятно. Но когато се съобщава за дете, което е паднало от такава височина, какъв екип изпраща спешната помощ? Доколкото разбирам от медиите, линейката е имала оборудване за оказване на спешна помощ. И в същото време се оказва, че изпратеният медицински персонал не е могъл и не е бил в състояние да окаже първичната спешна помощ", допълни Виткова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Спешната помощ у нас
"Години наред ние решихме, че фелдшери няма да произвеждаме, прекръстихме ги на парамедици. Въпросът е каква подготовка дадохме на тези хора. От основното му образование той трябва да има допълнителна квалификация за оказване на тези спешни услуги. Това са много тревожни въпроси. Дори космическа техника да докараме, ако нямаме подготвени хора - нищо няма да се случи. Нещо подобно е в цялата система, ние нямаме медицински сестри, не можем да вържем графика в болниците и се налага специализанти да дежурят. След дъжд качулка е излишна", коментира бившият здравен министър.
По думите ѝ не е нормално да продължава това безвремие.
"Това е политическо, административно и всякакво безвремие. Не може дефицитът на средства да бъде универсалното оправдание за всички проблеми. Трябва да разберем, че като общество и държава произвеждаме това. Не можем да се сравняваме с БВП нито с Германия, нито с Франция, Англия или която да е друга развита държава. Как не се коментира, че сме единствената държава, с изключение на Кипър, в ЕС, в която разходите за здравеопазване от джоба на болния са между 45 и 48%, след като критерият на СЗО от 90-те години е този процент да бъде под 15%", припомни бившият здравен министър.
Д-р Виткова подчерта, че работата в спешната помощ е тежка и трудна.
"Това е сблъскване със ситуации, които искат реакции в рамките на секунди и минути. Това не е толкова атрактивна работа и заради това възнаграждението трябва да бъде достатъчно. Дефицитът е голям навсякъде. Кой се грижи за хората по селата? Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е оставено на доизживяване. Ние виждаме, че нашите политици се занимават повече със себе си, отколкото с това, за което са изпратени. Нашите политици не се научиха да седнат на една маса, да видят проблема, да го оценят и да предложат разумни решения", добави тя.
1 Асен
08:39 23.08.2025
2 МОЖЕ
Коментиран от #20
08:40 23.08.2025
3 Мъжа на урсулЪ
Дайте на жена власт и й гледайте сеира. Дори жените казват ,,пази Боже от жена с власт,,
Гледайте кая, урсула...
08:41 23.08.2025
4 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
08:42 23.08.2025
5 Права е д-р Виткова, но
08:42 23.08.2025
7 Проста сметка
08:51 23.08.2025
8 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА
Коментиран от #26
08:51 23.08.2025
9 Явно
До коментар #6 от "Мими":Не си следиш мисълта!
08:54 23.08.2025
11 То и в 4 града нема здравеопазване
Коментиран от #37
08:58 23.08.2025
12 Лекар
09:00 23.08.2025
13 Българин
09:01 23.08.2025
14 Коментар
Стига сте я пробутвали като Кремка та
09:04 23.08.2025
15 Н.Колев
НО Е СЛАБО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕЩО В БЪЛГАРИЯ.
ПРАКТИКУВАТ МЯКАКВА МЕДИЦИНА ПОВЕЧЕТО МЕДИЦИ И ВЗОМАТ МНОГО ПАРИ.
КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ИЗЛЕКУВАНЕТО НАПЪЛНО НА НЯКОЙ ЧОВЕК ПАЦИЕНТ Е МИНИМАЛЕН В БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ХОДЯТ БЪЛГАРИТЕ ДА СЕ ЛЕКУВАТ В ЧУЖНИНА МНОГО ХОДЯТ И В ТУРЦИЯ И ДР.ДЪРЖАВИ. СЛАБИ ЛЕЧИТЕЛИ МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ ОБЩО ВЗЕТО. ФАКТ
09:05 23.08.2025
16 4434
09:06 23.08.2025
17 МИМИТО
09:08 23.08.2025
18 Йом
09:15 23.08.2025
19 хихи
И затова е вивен Бойко Борисов и ГЕРБ провеждащи и водещи и другите партии до
отрицателната селекция за Народни представители и администрация...
Мими ние и образование нямаме и правоохрана и провораздаване нямаме. Промишленост и селско стопанство също...
09:21 23.08.2025
20 хихи
До коментар #2 от "МОЖЕ":Те може да са търговски дружества и да са с юзди....
Заплати несвързани с оборота, а остойностен труд на лекари, мед. сестри, санитари и др.
Изпълняване на правилата за добра медицинсак практика брой, лекари, мед сестри, санитари в едно отделение съобразно с бройката легла и дежурства. Продължаващо задължително обучение за персонала.. Здравна Карта(заметена под килима)
Въвеждане на конкуриращи се здравни каси .
А сега сети се кого ще удари това и защо няма да се случи....
Коментиран от #25, #29
09:27 23.08.2025
21 разбор
09:29 23.08.2025
22 Тома
09:30 23.08.2025
23 Гост
09:31 23.08.2025
24 Ккйфйдкдкдйф
09:34 23.08.2025
25 хихи
До коментар #20 от "хихи":цъкналия минус,може ли да го обясни?
09:36 23.08.2025
26 чакай аз да кажа...
До коментар #8 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":Всеки от основателите на СДС бяха членове на БКП.Жадниза власт и пари.Неуспели да се пласират по време на "зрелия социализъм"по една или друга причина видяха шанс да се докопат до властта.Като гладни хиени заръфаха снагата на България.Грабежа беше потресаващ.Продължава и до днес от деца и внуци.В България опозиция не съществуваше.Имаше 1 млн.членове на БКП.Прибавете и семействата като мислене,стават поне 5 млн.
09:42 23.08.2025
27 Боклуците на Боклука
09:45 23.08.2025
28 ЕДГАР КЕЙСИ
10:00 23.08.2025
30 Примери много
10:02 23.08.2025
32 Левски
10:06 23.08.2025
33 хихи
10:07 23.08.2025
34 НЕма се пУашите!
10:09 23.08.2025
36 Пак съм аз
Готвачките взимат повече от сестрите в болниците.
Лекарят работи и на Коледа и на Великден и спасява хора. Дизайнерът работи от плажа в Гърция и на всички празници почива.
Кой ще иска да става лекар, че и в малко градче или на село?!
Това да обясни как става Виткова, а не да плаче и кълне наред!
Приемете закон за ДОБАВКИ към заплатата на лекарите и сестрите- за специализация, за работа в провинцията, за работа в планините, за извънреден труд, за нощен труд, направете ги задължителни за всички болници и медицински центрове, както държавни, така и частни, заплатата на кадърните и работливите медици да станат ПО ГОЛЕМИ от тези на дизайнерите и готвачките и пак ще си говорим!
Само с празни приказки не става!
10:12 23.08.2025
37 моряка
До коментар #11 от "То и в 4 града нема здравеопазване":Абе не е така.Стига с тая София.Във Варна също има отлични болници.Аман от шопи.
10:23 23.08.2025