Новини
България »
Всички градове »
Д-р Мими Виткова: Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е на доизживяване

Д-р Мими Виткова: Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е на доизживяване

23 Август, 2025 08:29 1 310 37

  • мими виткова-
  • здравеопазване-
  • четири града-
  • доизживяване

"Това е политическо, административно и всякакво безвремие. Не може дефицитът на средства да бъде универсалното оправдание за всички проблеми. Трябва да разберем, че като общество и държава произвеждаме това", коментира бившият здравен министър 

Д-р Мими Виткова: Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е на доизживяване - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва да стигнем до катастрофа, за да се сетим, че години наред сме си затваряли очите и никой не е помислил какво се случва. Около този случай си задавам въпроса какво се случва по нашите курорти. Министерството на туризма, което отговаря за концесионери, за това какво правят тези хора по курортите, години наред не вижда ли парашутите, лодки, водни пързалки и не си ли задава въпроса кои са тези хора, които работят там. Какви държавни гаранции е гарантиран животът на хората там и на тези атракциони, та чак след смъртта на детето се наложи Министерският съвет да се занимае и да даде няколко дни да се въведат спешни мерки. Това каза бившият здравен министър д-р Мими Виткова в студиото на "Денят ON AIR". Според нея това е безумие.

"Нима не знаем какво е състоянието на спешната помощ? В конкретния случай ситуацията започва със сигнала, който е подаден оттам, вероятно. Но когато се съобщава за дете, което е паднало от такава височина, какъв екип изпраща спешната помощ? Доколкото разбирам от медиите, линейката е имала оборудване за оказване на спешна помощ. И в същото време се оказва, че изпратеният медицински персонал не е могъл и не е бил в състояние да окаже първичната спешна помощ", допълни Виткова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Спешната помощ у нас
"Години наред ние решихме, че фелдшери няма да произвеждаме, прекръстихме ги на парамедици. Въпросът е каква подготовка дадохме на тези хора. От основното му образование той трябва да има допълнителна квалификация за оказване на тези спешни услуги. Това са много тревожни въпроси. Дори космическа техника да докараме, ако нямаме подготвени хора - нищо няма да се случи. Нещо подобно е в цялата система, ние нямаме медицински сестри, не можем да вържем графика в болниците и се налага специализанти да дежурят. След дъжд качулка е излишна", коментира бившият здравен министър.

По думите ѝ не е нормално да продължава това безвремие.

"Това е политическо, административно и всякакво безвремие. Не може дефицитът на средства да бъде универсалното оправдание за всички проблеми. Трябва да разберем, че като общество и държава произвеждаме това. Не можем да се сравняваме с БВП нито с Германия, нито с Франция, Англия или която да е друга развита държава. Как не се коментира, че сме единствената държава, с изключение на Кипър, в ЕС, в която разходите за здравеопазване от джоба на болния са между 45 и 48%, след като критерият на СЗО от 90-те години е този процент да бъде под 15%", припомни бившият здравен министър.
Д-р Виткова подчерта, че работата в спешната помощ е тежка и трудна.

"Това е сблъскване със ситуации, които искат реакции в рамките на секунди и минути. Това не е толкова атрактивна работа и заради това възнаграждението трябва да бъде достатъчно. Дефицитът е голям навсякъде. Кой се грижи за хората по селата? Не може да имаме здравеопазване в четири града в страната и всичко останало да е оставено на доизживяване. Ние виждаме, че нашите политици се занимават повече със себе си, отколкото с това, за което са изпратени. Нашите политици не се научиха да седнат на една маса, да видят проблема, да го оценят и да предложат разумни решения", добави тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    33 6 Отговор
    Когато държавата се управлява от мафиоти като Герб и ДПС и ИТН всичко е на доизживяване.

    08:39 23.08.2025

  • 2 МОЖЕ

    38 1 Отговор
    Болниците са ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА--Трябва им клиентела ТОВА определя и местонахожденията им

    Коментиран от #20

    08:40 23.08.2025

  • 3 Мъжа на урсулЪ

    4 26 Отговор
    Тая нали забрани цигарите. Значи народа оздравя. За какво й е вече здравеопазване???

    Дайте на жена власт и й гледайте сеира. Дори жените казват ,,пази Боже от жена с власт,,
    Гледайте кая, урсула...

    08:41 23.08.2025

  • 4 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    13 2 Отговор
    Може ! С "грижа" за хората !

    08:42 23.08.2025

  • 5 Права е д-р Виткова, но

    31 2 Отговор
    В държавата на Борисов и Пеевски, приоритетите на калинките им са простотия, кражби (включително от здравето на хората) и корупция.

    08:42 23.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Проста сметка

    26 1 Отговор
    На практика се доказа че демокрацията не работи еднакво във всички краища на света,а при нас е в пълен упадък,просто ни размазаха като народ.

    08:51 23.08.2025

  • 8 ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА

    21 3 Отговор
    Здравеопазването е само част от тоталната разруха на България. Нали беше СДС СДС СДС, а се оказа че сдс-то само крадци и предатели.

    Коментиран от #26

    08:51 23.08.2025

  • 9 Явно

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мими":

    Не си следиш мисълта!

    08:54 23.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 То и в 4 града нема здравеопазване

    22 2 Отговор
    София е град държава и след околовръза всичко е чужбина и пустош

    Коментиран от #37

    08:58 23.08.2025

  • 12 Лекар

    15 3 Отговор
    Колегите в провинцията им е спусната заповед от министерство на здравеопазването на да приключват болните по най-бързия начин за да не хабят излишни пари. Аз затова напуснах и направих погребална агенция, сега съм милионер, това е най-печелившият бизнес в България 🤑🤑🤑

    09:00 23.08.2025

  • 13 Българин

    16 3 Отговор
    Който иска да излезе с двата крака напред да отиде в българска болница

    09:01 23.08.2025

  • 14 Коментар

    6 14 Отговор
    Тази жена беше министър през отминалия век.
    Стига сте я пробутвали като Кремка та

    09:04 23.08.2025

  • 15 Н.Колев

    6 2 Отговор
    ИМА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ДА.
    НО Е СЛАБО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НЕЩО В БЪЛГАРИЯ.
    ПРАКТИКУВАТ МЯКАКВА МЕДИЦИНА ПОВЕЧЕТО МЕДИЦИ И ВЗОМАТ МНОГО ПАРИ.
    КРАЙНИЯ ЕФЕКТ ИЗЛЕКУВАНЕТО НАПЪЛНО НА НЯКОЙ ЧОВЕК ПАЦИЕНТ Е МИНИМАЛЕН В БЪЛГАРИЯ. ЗАТОВА ХОДЯТ БЪЛГАРИТЕ ДА СЕ ЛЕКУВАТ В ЧУЖНИНА МНОГО ХОДЯТ И В ТУРЦИЯ И ДР.ДЪРЖАВИ. СЛАБИ ЛЕЧИТЕЛИ МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ ОБЩО ВЗЕТО. ФАКТ

    09:05 23.08.2025

  • 16 4434

    7 0 Отговор
    Болниците са в 3 града, София, Пловдив и Варна. Ама във Варна надменните и самовлюбени болници решили, че ще лекуват само хора от Добрич и Силистра и отказват да лекуват хора от други градове. Варна живее още във времената на социализъма.

    09:06 23.08.2025

  • 17 МИМИТО

    5 9 Отговор
    Нали беше министър и строителка на нова България. Вижда се разрухата след вас.

    09:08 23.08.2025

  • 18 Йом

    8 1 Отговор
    Истинският въпрос е: Защо позволихме да се стигне до тук? Всъщност вината е наша, колкото и да се опитваме да я търсим на друго място. Основният проблем е, че позволихме да ни управляват некомпетентни и некадърни случайници, които знаят, че са временно на тези постове и се опитват да извлекат максиламна полза за краткото си време... а след тях - потоп. Сега страдаме от това. Във всички отрасли е така и се работи на парче без да има цялостна стратегия. Никой не ни е виновен, сами влязохме в блатото и сега не можем да излезем от него. В инервю преди повече от 15 години, на зададения му въпрос, какво ще направи за да спре изтичането на доктори от България, великият корифей на българската политика Бойко Борисов отговори:Ами...Германия изнася коли, ние пък изнасяме доктори. Защо политиците в България не носят отговорност?

    09:15 23.08.2025

  • 19 хихи

    11 2 Отговор
    Може, Може Мими!!! То се случи!!! Друг въпрос е че здравеопазване в истинския смисъл на думата НЯМАМЕ!!!
    И затова е вивен Бойко Борисов и ГЕРБ провеждащи и водещи и другите партии до
    отрицателната селекция за Народни представители и администрация...
    Мими ние и образование нямаме и правоохрана и провораздаване нямаме. Промишленост и селско стопанство също...

    09:21 23.08.2025

  • 20 хихи

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "МОЖЕ":

    Те може да са търговски дружества и да са с юзди....
    Заплати несвързани с оборота, а остойностен труд на лекари, мед. сестри, санитари и др.
    Изпълняване на правилата за добра медицинсак практика брой, лекари, мед сестри, санитари в едно отделение съобразно с бройката легла и дежурства. Продължаващо задължително обучение за персонала.. Здравна Карта(заметена под килима)
    Въвеждане на конкуриращи се здравни каси .
    А сега сети се кого ще удари това и защо няма да се случи....

    Коментиран от #25, #29

    09:27 23.08.2025

  • 21 разбор

    2 2 Отговор
    В този случай нищо не можеше да се направи.При падане от такава височина кинетичната енергия прави вътрешните органи на пихтия.Медицината е безсилна.Така,че не обвинявайте в некадърност медицинския екип.Че линейката нямала това,нямала онова.Аз пък питам :не обърна ли внимание майката кой и с какво и връзва детето?Че тези колани са парцал?Аз например бих обърнала внимание и бих проверила добре ли са стегнати.Не.Не я обвинявам.Други са виновните.Ако само беше казала :абе вижте с какво ми връзвате детето,то щеше да е живо днес.

    09:29 23.08.2025

  • 22 Тома

    1 4 Отговор
    Благодарение на герб ако влизаш в болница първо те питат имаш ли пари и ако нямаш ще чакаш докато ритниш камбаната.

    09:30 23.08.2025

  • 23 Гост

    2 3 Отговор
    Щом имаме сем. пеефски (бойко и делян) господари на тая кочина, значи може да имаме и здравеопазване в четири града. С двата шардена отпред и това, че има в четири града е много

    09:31 23.08.2025

  • 24 Ккйфйдкдкдйф

    7 2 Отговор
    Разбира се, че може. Тя цялата страна е на доизживяване. Оня ден минах през Румъния. Нови пътища, маркировка и табели навсякъде. Във всяко село лед осветление. Те влязоха с нас в ЕС.

    09:34 23.08.2025

  • 25 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "хихи":

    цъкналия минус,може ли да го обясни?

    09:36 23.08.2025

  • 26 чакай аз да кажа...

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПРЕЖИВЯЛ ПРЕХОДА":

    Всеки от основателите на СДС бяха членове на БКП.Жадниза власт и пари.Неуспели да се пласират по време на "зрелия социализъм"по една или друга причина видяха шанс да се докопат до властта.Като гладни хиени заръфаха снагата на България.Грабежа беше потресаващ.Продължава и до днес от деца и внуци.В България опозиция не съществуваше.Имаше 1 млн.членове на БКП.Прибавете и семействата като мислене,стават поне 5 млн.

    09:42 23.08.2025

  • 27 Боклуците на Боклука

    4 1 Отговор
    Може г-жо Виткова, тука е България. Кражби, корупция, рекет всичко това в името на Тиквата и Шиши.

    09:45 23.08.2025

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТАЗИ "МИМИ" Е ЗЛОБНА КАТО ZEЛЕНИЯ ЧОРАП И ПАТРИАРХ ДАНАИЛ ................ НАЛИ СА ОТ ЕДНА ПАРТИЯ ........................ ФАКТ !

    10:00 23.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Примери много

    0 1 Отговор
    Големи болници (в истинския смисъл на думата) трябва да има само в големите областни градове. Така е във всички по-развити от нас държави. Сегашното положение е за източване на касата. Лекар да има право да работи само в една болница.

    10:02 23.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Левски

    1 0 Отговор
    Ами то, и икономиката и всичко друго е в четири града(ако може да се нарече икономика).

    10:06 23.08.2025

  • 33 хихи

    0 0 Отговор
    29 много ми е интересно, какво толкова написа...

    10:07 23.08.2025

  • 34 НЕма се пУашите!

    0 0 Отговор
    Тошко - Африкански каза,на който БГ-лекар не му харесва,да оди в испанско село за повече пари...

    10:09 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пак съм аз

    1 0 Отговор
    Заплата на лекар в спешно отделение- 3500 лв. Заплата на дизайнер на програмни продукти- 13000 лв.
    Готвачките взимат повече от сестрите в болниците.
    Лекарят работи и на Коледа и на Великден и спасява хора. Дизайнерът работи от плажа в Гърция и на всички празници почива.
    Кой ще иска да става лекар, че и в малко градче или на село?!

    Това да обясни как става Виткова, а не да плаче и кълне наред!

    Приемете закон за ДОБАВКИ към заплатата на лекарите и сестрите- за специализация, за работа в провинцията, за работа в планините, за извънреден труд, за нощен труд, направете ги задължителни за всички болници и медицински центрове, както държавни, така и частни, заплатата на кадърните и работливите медици да станат ПО ГОЛЕМИ от тези на дизайнерите и готвачките и пак ще си говорим!

    Само с празни приказки не става!

    10:12 23.08.2025

  • 37 моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "То и в 4 града нема здравеопазване":

    Абе не е така.Стига с тая София.Във Варна също има отлични болници.Аман от шопи.

    10:23 23.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол