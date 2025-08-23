Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично

Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично, преглежда се нормативната уредба и подготовка на нови, по-строги правила. Защо сега – това е верен въпрос. В Гърция, при същите обстоятелства, загиват брат и сестра и правителството приема много строги закони. Това заяви в ефира на bTV Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, след трагедията с 8-годишно дете по морето, цитирана от novini.bg.
„Трябва обаче да има елемент на лична отговорност – не може да упражняваш дейност, в която здравето и живота на хората са под риск, и да си немарлив, да не провериш тези въжета. Трябва събуждане на цялото общество, защото пред очите ни умират невинни хора при нелепи обстоятелства”, на мнение е тя.
На въпрос защо не са проверени въжетата на атракциона, тя допълни: „Няма една строга и ясно описана процедура на експлоатация и контрол. Надявам се това да стане факт в следващите седмици.”
Карастоянова коментира отражението на трагедиите от последните дни върху туристическия сезон: „Сезонът е много активен, с висока степен благоприятни фактори, които работят. Всички предприемачи, инвеститори са в пълна мобилизация.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пътя на хранилката
Коментиран от #27
08:53 23.08.2025
2 Хмм
08:53 23.08.2025
3 ТЕ ТОВА Е ПОДМАЗВАЧКА
Коментиран от #32
08:54 23.08.2025
4 Сзо
08:55 23.08.2025
5 Факти
08:56 23.08.2025
6 Ами
08:56 23.08.2025
7 Българин
Коментиран от #9, #10
08:57 23.08.2025
8 Да бе
08:57 23.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
До коментар #7 от "Българин":във Афера е наредбата
09:00 23.08.2025
11 незнайко
09:04 23.08.2025
12 Мишел
09:06 23.08.2025
13 Асен
09:06 23.08.2025
14 Иван
09:07 23.08.2025
15 Наивник на средна възраст
09:07 23.08.2025
16 ПОЛИНА НА БАБА СИ ПЕНА
09:11 23.08.2025
17 боклук
09:13 23.08.2025
18 ЧОЧО
09:14 23.08.2025
19 Бялата краставица
Комбинацията на снимка и първото изречение = разстрел!
09:14 23.08.2025
20 Оракула от Делфи
колкото и да я удряш тя си стои и носи всеки удар !
Нищо не се е размърдало, и няма да се размърда , ако няма протести до дупка и смяна на правилтелството!
Клонингите на "ВИС" и" СИК" си управляват България съвсем не обезпокоявани,с цялата си мощ,
"Чекмеджето" винаги е пълно а октопода "Буда" се прави на ударен!
Коментиран от #23, #40
09:15 23.08.2025
21 Айде
09:17 23.08.2025
22 Н.КОЛЕВ
А ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПРОВЕРЯВАЩИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ СЕ ЗАДЕЙСТВАТ ЗА РАБОТА МНОГО УСЪРДНО САМО КОГАТО СТАНЕ ИНЦИДЕНТ.ИНАЧЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ПОВЕЧЕТО СА ЕДНО ДРЕМАЧИ ДЕН ДА МИНЕ ДРУГ ДА ДОИДЕ ЗА ЗАПЛАТА.
09:18 23.08.2025
23 За пръв път
До коментар #20 от "Оракула от Делфи":Силно ме впечатли реакцията на властта, когато водата заля село Бисер! Тогава напълно се уедих, що е то гьнсуратлък и че той няма да се изкорени лесно от постове и власт! Всяко друго правителство би било разтърсено от такава трагедия и претърпяло рейтингови щети! Нашите юнаци напротив! Медиите оповестиха как Бойко Борисов изпратил 9-10 министри ,,на терен" с ботуши да спасяват селото от бедствието! Военният хеликоптер се управлявал лично от генерал, защото младите летци нямали достатъчно нальот и щели да счупят хеликоптера! Всъщност - началството се перчи, вместо да създава политики, организация, превенция и да ръководи! Всяко бедствие и трагедия е добре дошла за власт с такъв манталитет! Веднага се използва за хвалене, ето и Полина говори как институциите светкавично реагират и усвояване пари за решаване на проблема!
09:23 23.08.2025
24 Тома
09:24 23.08.2025
25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:24 23.08.2025
26 Хохо Бохо
09:28 23.08.2025
27 Корупция навсякъде в България
До коментар #1 от "Пътя на хранилката":КАК ЛЪЖЕ И МАЖЕ ТАЯ ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА. ЛЪЖЕ И МАЖЕ ПО ГЕРБЕРСКИ НАГЛО И ГАДНО. Има специална наредба за тези водни атракциони, приета още през 2009 година и актуализирана през 2012. В нея много подробно са разписани задължителните условия, кой носи отговорност и какъв е контролът от страна на Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’ АЗ ПИТАМ, ИМА ЛИ КОРУПЦИЯ В МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИМА ЛИ НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ И КОГА? СЛЕД ЗАГИНАЛО ДЕТЕ НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА ЧЕ НЯКОЙ КОРУМПИРАН СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛ.
09:34 23.08.2025
28 гост
09:38 23.08.2025
29 Васил
09:43 23.08.2025
30 Колев
09:44 23.08.2025
31 Цък
09:44 23.08.2025
32 Коръпционерите не ги съдят както в Румън
До коментар #3 от "ТЕ ТОВА Е ПОДМАЗВАЧКА":На Бойко Борисов милите корупционери се задействали след като станала белята. Рибата се вмирисва от главата Бойко Борисов! Каквото и да лъже и маже тая, детето загина заради бездействието на корумпираната държава управлявана от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС. Все отбор корупционери. Заради тях и е загиналия в Свищов от полусанирания и изоставен блок. ВИНОВНИ И ОСЪДЕНИ НЕМА. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ!
09:45 23.08.2025
33 Това което аз видях
09:52 23.08.2025
34 ян бибиян
09:52 23.08.2025
35 идиоти вън
09:53 23.08.2025
36 Райчо Петков
Бъди сигурни
Коментиран от #37
09:59 23.08.2025
37 Всъщност
До коментар #36 от "Райчо Петков":Той вече наказва някои. Морските атракциони и скъпите спортни коли са за грабителите на народа и близките им.
10:16 23.08.2025
38 Таркалъ Бей
10:26 23.08.2025
39 Ватманяк
10:27 23.08.2025
40 Бог раздаде правосъдие , амин !
До коментар #20 от "Оракула от Делфи":Съдията от Перник, който се удави в Царево се опитал да блудства с 15-годишна в морето четете за корупционери съдия в свободно слово!
10:29 23.08.2025