Новини
България »
Всички градове »
Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично

Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично

23 Август, 2025 08:49 1 130 40

  • полина карастоянова-
  • трагедия-
  • несебър-
  • реакции-
  • институции

„Трябва обаче да има елемент на лична отговорност – не може да упражняваш дейност, в която здравето и живота на хората са под риск, и да си немарлив, да не провериш тези въжета. Трябва събуждане на цялото общество, защото пред очите ни умират невинни хора при нелепи обстоятелства”, на мнение е изпълнителният директор на Националния борд по туризъм

Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично, преглежда се нормативната уредба и подготовка на нови, по-строги правила. Защо сега – това е верен въпрос. В Гърция, при същите обстоятелства, загиват брат и сестра и правителството приема много строги закони. Това заяви в ефира на bTV Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, след трагедията с 8-годишно дете по морето, цитирана от novini.bg.
„Трябва обаче да има елемент на лична отговорност – не може да упражняваш дейност, в която здравето и живота на хората са под риск, и да си немарлив, да не провериш тези въжета. Трябва събуждане на цялото общество, защото пред очите ни умират невинни хора при нелепи обстоятелства”, на мнение е тя.

На въпрос защо не са проверени въжетата на атракциона, тя допълни: „Няма една строга и ясно описана процедура на експлоатация и контрол. Надявам се това да стане факт в следващите седмици.”
Карастоянова коментира отражението на трагедиите от последните дни върху туристическия сезон: „Сезонът е много активен, с висока степен благоприятни фактори, които работят. Всички предприемачи, инвеститори са в пълна мобилизация.”


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пътя на хранилката

    32 1 Отговор
    Е пътя ви.

    Коментиран от #27

    08:53 23.08.2025

  • 2 Хмм

    29 0 Отговор
    а лидерът на управляващите Борисов заяви да не го е качвала на парашут, такава му беше реакцията, той бил заключил тротинетките на внуците си, но кога - след трагедията с детето в Несебър и кой им е купил тези тротинетки?

    08:53 23.08.2025

  • 3 ТЕ ТОВА Е ПОДМАЗВАЧКА

    38 0 Отговор
    Институции няма, колежка. Затова умират хора по плажовете и по пътищата. И нормативните документи не се разработват след смърта на някой, а преди това.

    Коментиран от #32

    08:54 23.08.2025

  • 4 Сзо

    35 0 Отговор
    Институциите отговорили светкавично??? Да бе, веднага ьапочнаха да си прехвърлят топката.

    08:55 23.08.2025

  • 5 Факти

    21 1 Отговор
    Полина Карастоянова: Сезонът е много активен, с висока степен благоприятни фактори, които работят. Всички предприемачи, инвеститори са в пълна мобилизация, защото ден година храни !

    08:56 23.08.2025

  • 6 Ами

    25 0 Отговор
    какъв е пътят напред - трагедия след трагедия и после били реагирали, защо са допуснали смъртни инциденти, нищо в държавата не става без одобрението на Борисов, дори Трифонов му рапортува, а тошкото на барикадата го защитава

    08:56 23.08.2025

  • 7 Българин

    26 0 Отговор
    НЕ ИМ СЕ ВЪРЗВАЙТЕ! МИНИСТРИТЕ КАРАДЖОВ И БОРШОШ, ДЕПУТАТЪТ КИРИЛ ДОБРЕВ ЛЪЖАТ! ЕТО Я НАРЕДБАТА ОТ 2009 ГОДИНА – В НЕЯ ИМА ВСИЧКО! ЗАЩО МИНИСТРИ И 240 ДЕПУТАТИ ХАБЕР СИ НЯМАТ ОТ ТОВА? НЕГРАМОТНИ ЛИ СТЕ ИЛИ КРИЕТЕ НЕЩО?

    Коментиран от #9, #10

    08:57 23.08.2025

  • 8 Да бе

    25 0 Отговор
    министърът на туризма заяви, не е моя работа, такава му беше реакцията

    08:57 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    във Афера е наредбата

    09:00 23.08.2025

  • 11 незнайко

    14 0 Отговор
    Празни приказки ! Такова деяние трябва да се третира като непредумишлена смърт и виновник трябва да има и това е собственика на парашута ! Той трябва да бъде жестоко наказан със затвор !

    09:04 23.08.2025

  • 12 Мишел

    16 0 Отговор
    Институциите отговориха както винаги, с качулка след дъжд.

    09:06 23.08.2025

  • 13 Асен

    17 0 Отговор
    Кви институции кви пет лева когато виновните са на свобода.

    09:06 23.08.2025

  • 14 Иван

    17 0 Отговор
    Видя се че след милиони и милиони лева за здравеопазване няма линейки само боядисани коли но празни без медицински материали но пък за коли на НСО и ДАНС и парламента има в повече това е реалността

    09:07 23.08.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    19 0 Отговор
    Това изказване е поредната гавра с гражданите на България от страна на институциите.Това,че поредната драма е бил поводът същите да се събудят показва ясно колко заспали са всъщност те,тяхната некомпетентност да управляват професионално и съвестно.Това управление е водено единствено от мисълта за лично облагодетелствуване без значение от начините на постигането му.Ако в държавата имаше законост и ред,и се управляваше не от алчността,а от компетентни професионалисти в различните сфери на обществения живот,това нямаше да се случва отново и отново...Време е за предсрочни избори и е време всички граждани да гласуват водени от мисълта за собственият си и този на децата си живот.Водени от желанието България да просперира и в нея да царуват закоността и редът,прилагани от съвестни професионалисти...

    09:07 23.08.2025

  • 16 ПОЛИНА НА БАБА СИ ПЕНА

    17 0 Отговор
    Подобни елементарни личности са ясен пример защо туризма в България е пълна скръб.

    09:11 23.08.2025

  • 17 боклук

    15 1 Отговор
    Типичен представител на поставена на хубаво месетенце на държаваната трапеза, привилигерована пуйка! Бе по времето, когато Варели Симеонов заедно с още два патриота крепеше статуса на Бойко Борисов! Тогава все още Полка ставаше за гледане! Майка и я е кръстила на Пола Ракса от Четеримата танкиста и кучето!

    09:13 23.08.2025

  • 18 ЧОЧО

    14 0 Отговор
    Защо в БГ институциите се събуждат винаги като стане някаква трагедия! Дотогава,какво правят!

    09:14 23.08.2025

  • 19 Бялата краставица

    15 0 Отговор
    .........Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред......... -
    Комбинацията на снимка и първото изречение = разстрел!

    09:14 23.08.2025

  • 20 Оракула от Делфи

    16 0 Отговор
    Поли Стоянова ,... политическата мафия т.н. " Хунтата" в България е като "боксова круша" ,
    колкото и да я удряш тя си стои и носи всеки удар !
    Нищо не се е размърдало, и няма да се размърда , ако няма протести до дупка и смяна на правилтелството!
    Клонингите на "ВИС" и" СИК" си управляват България съвсем не обезпокоявани,с цялата си мощ,
    "Чекмеджето" винаги е пълно а октопода "Буда" се прави на ударен!

    Коментиран от #23, #40

    09:15 23.08.2025

  • 21 Айде

    15 0 Отговор
    Женицата не е добре! Какъв път напред!? Движим се устойчиво назад!

    09:17 23.08.2025

  • 22 Н.КОЛЕВ

    9 0 Отговор
    ЕЛЕМЕНТА ЗА ЛИЧНА ПТГОВОРНОСТ Е СЛАБ НО Е ОРЕДЕН В СЪДЕБНИТЕ ЗАКОНИ.
    А ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПРОВЕРЯВАЩИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ СЕ ЗАДЕЙСТВАТ ЗА РАБОТА МНОГО УСЪРДНО САМО КОГАТО СТАНЕ ИНЦИДЕНТ.ИНАЧЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ПОВЕЧЕТО СА ЕДНО ДРЕМАЧИ ДЕН ДА МИНЕ ДРУГ ДА ДОИДЕ ЗА ЗАПЛАТА.

    09:18 23.08.2025

  • 23 За пръв път

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оракула от Делфи":

    Силно ме впечатли реакцията на властта, когато водата заля село Бисер! Тогава напълно се уедих, що е то гьнсуратлък и че той няма да се изкорени лесно от постове и власт! Всяко друго правителство би било разтърсено от такава трагедия и претърпяло рейтингови щети! Нашите юнаци напротив! Медиите оповестиха как Бойко Борисов изпратил 9-10 министри ,,на терен" с ботуши да спасяват селото от бедствието! Военният хеликоптер се управлявал лично от генерал, защото младите летци нямали достатъчно нальот и щели да счупят хеликоптера! Всъщност - началството се перчи, вместо да създава политики, организация, превенция и да ръководи! Всяко бедствие и трагедия е добре дошла за власт с такъв манталитет! Веднага се използва за хвалене, ето и Полина говори как институциите светкавично реагират и усвояване пари за решаване на проблема!

    09:23 23.08.2025

  • 24 Тома

    12 0 Отговор
    Всичко в България се прави за пари.Това е държавна политика особено след като мутрите от сик и вис дойдоха на власт

    09:24 23.08.2025

  • 25 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор
    Този филм сме го гледали - хотелиерите имат интерес да се замаже и омаловажи случая! Печалбарите не се спират пред нищо!

    09:24 23.08.2025

  • 26 Хохо Бохо

    9 0 Отговор
    Ама уфсъ, аз плащам на институциите за да няма такива трагедии ма. Държава-имитиращ продукт, само с усещания за корупция, демокрация, полиция, здравеопазване.....

    09:28 23.08.2025

  • 27 Корупция навсякъде в България

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пътя на хранилката":

    КАК ЛЪЖЕ И МАЖЕ ТАЯ ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА. ЛЪЖЕ И МАЖЕ ПО ГЕРБЕРСКИ НАГЛО И ГАДНО. Има специална наредба за тези водни атракциони, приета още през 2009 година и актуализирана през 2012. В нея много подробно са разписани задължителните условия, кой носи отговорност и какъв е контролът от страна на Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’ АЗ ПИТАМ, ИМА ЛИ КОРУПЦИЯ В МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИМА ЛИ НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ И КОГА? СЛЕД ЗАГИНАЛО ДЕТЕ НЯМА НИКАКВА ПОЛЗА ЧЕ НЯКОЙ КОРУМПИРАН СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛ.

    09:34 23.08.2025

  • 28 гост

    4 0 Отговор
    Подир дъжд - КАЧУЛКА! И при АТВ-то и при парашута девизът е: МИНИМУМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ - МАКСИМУМ ПЕЧАЛБА! Макар, че при АТВ-то основния фактор е КЕЛЕШ НА ПЪТЯ!!!!!!!!!!!

    09:38 23.08.2025

  • 29 Васил

    6 0 Отговор
    Ние ли сме прости или ни имат за такива???

    09:43 23.08.2025

  • 30 Колев

    5 0 Отговор
    В Сърбия падна един навес преди година и уби 15 човека (не помня точно кога и точния брой на жертвите) и оттогава протестите още продължават и до днес. Тука у нашта територия деца са убивани от кражби и бездействие всеки месец и НИЩО

    09:44 23.08.2025

  • 31 Цък

    5 0 Отговор
    Каква реакция, поредната продажна овца. Нинова показа, че има много подробна наредба за регулиране дейността за този вид атракции. Хвърлят ни толкова много прах в очите, кого прикриват се пита в задачата

    09:44 23.08.2025

  • 32 Коръпционерите не ги съдят както в Румън

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТЕ ТОВА Е ПОДМАЗВАЧКА":

    На Бойко Борисов милите корупционери се задействали след като станала белята. Рибата се вмирисва от главата Бойко Борисов! Каквото и да лъже и маже тая, детето загина заради бездействието на корумпираната държава управлявана от ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС. Все отбор корупционери. Заради тях и е загиналия в Свищов от полусанирания и изоставен блок. ВИНОВНИ И ОСЪДЕНИ НЕМА. ГАРАНТИРАНО ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ!

    09:45 23.08.2025

  • 33 Това което аз видях

    4 0 Отговор
    Двама вършат нещо, след което около петдесет държавни институции трябвало да ги наглеждат какво правят. Не знам колко служители имат, предполагам не са малко. В много сфери е така, двама работят, много ги гледат и им пречат.

    09:52 23.08.2025

  • 34 ян бибиян

    4 0 Отговор
    Туризмът по Черноморието е в ръцете на комунистичесите наследници и мутрите им. Не очаквайте да си режат опашките. Това е наша работа.

    09:52 23.08.2025

  • 35 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Абе тия идиоти съвсем ни смятат за дебили, абе мерзавси нагли я си……!!!!

    09:53 23.08.2025

  • 36 Райчо Петков

    4 0 Отговор
    Полина, само за тези думи Бог ще те накаже.
    Бъди сигурни

    Коментиран от #37

    09:59 23.08.2025

  • 37 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Райчо Петков":

    Той вече наказва някои. Морските атракциони и скъпите спортни коли са за грабителите на народа и близките им.

    10:16 23.08.2025

  • 38 Таркалъ Бей

    0 0 Отговор
    Има проблем. Щото го няма товарриш Сталин

    10:26 23.08.2025

  • 39 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Председателка на прокси мафиотски борд

    10:27 23.08.2025

  • 40 Бог раздаде правосъдие , амин !

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оракула от Делфи":

    Съдията от Перник, който се удави в Царево се опитал да блудства с 15-годишна в морето четете за корупционери съдия в свободно слово!

    10:29 23.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол