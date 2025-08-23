Полина Карастоянова: Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично

Реакциите след трагедията в Несебър ни показаха пътя напред. Институциите отговориха светкавично, преглежда се нормативната уредба и подготовка на нови, по-строги правила. Защо сега – това е верен въпрос. В Гърция, при същите обстоятелства, загиват брат и сестра и правителството приема много строги закони. Това заяви в ефира на bTV Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, след трагедията с 8-годишно дете по морето, цитирана от novini.bg.

„Трябва обаче да има елемент на лична отговорност – не може да упражняваш дейност, в която здравето и живота на хората са под риск, и да си немарлив, да не провериш тези въжета. Трябва събуждане на цялото общество, защото пред очите ни умират невинни хора при нелепи обстоятелства”, на мнение е тя.

На въпрос защо не са проверени въжетата на атракциона, тя допълни: „Няма една строга и ясно описана процедура на експлоатация и контрол. Надявам се това да стане факт в следващите седмици.”

Карастоянова коментира отражението на трагедиите от последните дни върху туристическия сезон: „Сезонът е много активен, с висока степен благоприятни фактори, които работят. Всички предприемачи, инвеститори са в пълна мобилизация.”