Синдикатите в образованието се надяват, че Еврозоната ще гарантира повишаването на заплатите в сектора

23 Август, 2025 13:20 379 15

Статистика на ВУЗ-овете към момента показва, че Пловдивският и Софийският университет са най-добре платените измежду хуманитарните и правните специалности. ТУ в София е лидер по заплати за техническите специалности

Синдикатите в образованието се надяват, че Еврозоната ще гарантира повишаването на заплатите в сектора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикатите в образованието се надяват, че Еврозоната ще гарантира повишаването на заплатите в сектора. В започналия с министерството на образованието диалог, от синдиката за висше образование към КНСБ казват, че за 2026-а има въпроси за доуточняване, информират от БНР.

Лиляна Вълчева от синдиката за висше образование към КНСБ обясни на скорошна среща, че доходите в сектора у нас са на нивото като в Испания.

При средна работна заплата за 2413 у нас, само няколко висши училища са под това ниво. С поглед към бъдещия бюджет Лиляна Вълчева говори за притесненията на ВУЗ-овете.

"Разбираме, че има 2000 бройки намаление броя на студентите за следващата учебна година. Бюджетът се базира и на това количество. Ако сега в бюджета имаме 139 500 студента, означава ли, че за догодина смятаме за 137 000? Расте минималната работна заплата! Няма как таксите да намаляват, при положение, че всичко в държавата върви по посока нагоре. Диалогът е много напрегнат".

Статистика на ВУЗ-овете към момента показва, че Пловдивският и Софийският университет са най-добре платените измежду хуманитарните и правните специалности. ТУ в София е лидер по заплати за техническите специалности. Тракийският – по заплатите в аграрните науки. Медицинските в София, Варна и Пловдив са в челото на заплащането в медицинските университети. Музикалната академия е лидер за университетите по изкуствата.

На първо четене, в средата на юли НС коригира размера на таксата за платено обучение и по този начин тушира започналите студентски протести след вдигането в пъти на цените на висшето образование. Като цяло обаче в диалога за заплатите от МОН припомнят нуждата от деликатна политика за ВУЗ-овете при формиране на цените. Министър Красимир Вълчев препоръча на ВУЗ-овете да вдигат таксите всяка година, но с малко, а не рядко и скокообразно:


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Историк

    6 1 Отговор
    Е колко повече да й повишават заплатите на тия? Работят до обяд, цяло лято са почивка, не работят на официлани празници и накрая пак елементарни неша не знаят младите.

    13:41 23.08.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Ейййй, тия се не наядоха! И накрая Средеп 3! Пфууу...

    13:41 23.08.2025

  • 4 Коко

    2 0 Отговор
    Образованието трябва да се закрие защото произвежда само дебилчета.Всички влизат различно умни и излизат еднакво тъпи.

    13:45 23.08.2025

  • 5 Милена

    3 0 Отговор
    А какво работят по голямата част от полицаите,а военните ? Че са и първа категория труд ?А наясно ли си какви са им заплатите особено на вторите? И,не-не съм учителка !

    Коментиран от #10

    13:47 23.08.2025

  • 6 се надяват на парици, ама Еврозоната ще

    3 0 Отговор
    гарантира повишаването и зяпането на цените

    13:49 23.08.2025

  • 7 1488

    3 0 Отговор
    онуй дибеличкото парашутисче пеевски младши от кнсб и то ли е там

    13:49 23.08.2025

  • 8 Русенец

    1 0 Отговор
    Вкарайте в матурите и музика, и рисуване, и философия. Защо само математичките и учителите по български да трупат пачки от частни уроци?

    13:50 23.08.2025

  • 9 Тома

    2 0 Отговор
    Нали видяхме резултатите от изпитите на учениците и кандидат студентите и ни хвана срам от българското образование.Тези не си заслужават заплатите

    13:51 23.08.2025

  • 10 И,не-не съм учителка !

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Милена":

    а ква си

    ако търсиш внимание
    по добре в сайтовете за лапнишарани и фейса

    13:51 23.08.2025

  • 11 Да бе, да

    0 0 Отговор
    Поредният фейк, но няма да е последен!

    13:54 23.08.2025

  • 12 ЕВРОТО ИДВА

    0 0 Отговор
    ЗАПЛАТИ НАГЛРЕ А УЧАЩИТЕ СЕ НАДОЛУ НЕ ВЪЗПИТАНИ НЕ ОБУЧЕНИ ПРОСТО ЗА ВАС ВАЖИ МАКСИМАТА ДЕН ДА МИНЕ САМУН ДА ЗАГИНЕ. И УТОЧНЕНИЕ... ГОЛЯМА ВИНА ИМАТ И родата родителите и гена. КЪДЕ Е БАЙ ТОШОВОТО ВРЕМЕ СИСТЕМА НАЧИН НА ЖИВОТ РОДАТА ВЪЗПИТАВАШЕ ЯКО. БАЩА ОВЧАР КРАВАР ПОЛЕВЪД ЯКО ВЪЗПИТАВАХА. УМНИ ХОРА БЯХА.

    13:58 23.08.2025

  • 13 амче дедо роско

    1 0 Отговор
    значи да се пенционира има бая мераклии



    Премиерът Росен Желязков е станал дядо за втори път преди седмица. Бебето е момиченце и се казва Матея.

    Новината бе съобщена от бабата от страна на бащата на новороденото дизайнерката Евгения Борисова.

    13:58 23.08.2025

  • 14 Ганев

    0 0 Отговор
    Само софийският е университет! Всичко останало да се закрие! Университети повече от болниците във всяка паланка университет!

    14:01 23.08.2025

  • 15 В образУванието е пълно с калинки

    0 0 Отговор
    секретарки, сенретарки и всякакви подобни калинки!

    14:02 23.08.2025

