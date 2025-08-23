Новини
На 2 септември в НС ще се проведе изслушването на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова

На 2 септември в НС ще се проведе изслушването на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова

23 Август, 2025 16:20

Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество към настоящия момент е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби

Снимка: БГНЕС
Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе изслушване на кандидата за заместник -омбудсман Мария Филипова на 2 септември от 16:00 часа. Това се съобщава в сайта на Народното събрание, цитиран от novini.bg.
Оттам посочват, че кандидатурата на Филипова е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г., като към настоящия момент Комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби.
От парламента обясняват, че както и при избора на омбудсман, така и сега, съществува възможност неправителствените организации и медиите да отправят въпроси, на които кандидатът за зам.-омбудсман да отговори по време на изслушването. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването, допълват от Народното събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    На трети септември в осем часа всички пред Парламента!Почваме ги!

    Коментиран от #7

    16:24 23.08.2025

  • 2 Бошков

    27 0 Отговор
    Аз съм я преслушвал.Много е добра!

    Коментиран от #14

    16:25 23.08.2025

  • 3 Бичкиджиев

    15 1 Отговор
    Копчетата къртят мифки.

    16:25 23.08.2025

  • 4 Шиши балона

    22 0 Отговор
    Момичето е тамън, умее да прави мусака.

    16:29 23.08.2025

  • 5 И една

    22 0 Отговор
    Деса я изслушваха , тя изтича от лист отговора на първия въпрос , другите два не ги намери в папката с отговорите или не ги разбра , че да ги търси и каза , че ще ги представела писмено допълнително ! "Комисията" се съгласи и готово !

    16:30 23.08.2025

  • 6 1234

    9 0 Отговор
    Душичка,, ВиК Гинка, и Топлото ще ни опоскат

    16:31 23.08.2025

  • 7 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АМА ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗНЕСЪТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА ДА НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПОБЕРЕ ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТА ТА КОЛКОТО И ПОЛИЦИЯ ДА СТРУПАТ И ВОДНИ ОРЪДИЯ ДА НЕ МОЖЕ ДА НАТДЕЛЕЯТ НА МНОЖЕСТВОТО.ТА САМИТЕ ПОЛИЦАЙ ДА СЕ РАЗБЯГАТ АКО ИСКАТ ДА СЕ СПАСЯТ.

    Коментиран от #25

    16:32 23.08.2025

  • 8 Сталин

    22 0 Отговор
    Поредната герберски тутvрутка

    16:33 23.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    19 0 Отговор
    Ще минава на устен изпит.

    Коментиран от #16

    16:34 23.08.2025

  • 11 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Тази руса птица ли беше се оплакала ,че Васил Божков и правил неприлични предложения?

    16:34 23.08.2025

  • 12 По-добре!

    8 4 Отговор
    Да се кандидатира за манекенка...!
    Убавко си е момето...!
    Пък и там поне акъл не требе...

    16:36 23.08.2025

  • 13 Хххххххх

    18 0 Отговор
    На Бойко дър Жан ката, тая която подари на черепа 860 млн, а в последствие го обвини че искал да я из наси лва, смях ТАКАВА ДЪРЖАВА НЯМА! И сега Славуца и Кирчо Добрев ще я гласуват за кеф на ГЕРБ-ДПС. Смях голям смях, но върху нашия гръб.

    16:37 23.08.2025

  • 14 Сталин

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бошков":

    Личи и с тая кvрвенска муцуна

    Коментиран от #27

    16:37 23.08.2025

  • 15 Сталин

    16 1 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    Коментиран от #21, #29, #35

    16:39 23.08.2025

  • 16 Здрасти

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Тази, оня изпит го е минала няколко пъти. То за това е номинирана, а вероятно и ще я изберат. После ще се отплати в натура. Цялата ни държава е така.

    16:39 23.08.2025

  • 17 Ще доживеем и това!

    11 1 Отговор
    Мафията ГЕРБ подготвя Мария Филипова за следващ Служебен премиер!

    16:40 23.08.2025

  • 18 боклук

    10 1 Отговор
    Ооффхххх, не ме изтривайте, сериозно, диоптера, но като видях първом фотоса, не се шегувам, помислих, че лекцията е за Дама Габровска ли, как се казваше там, момичето от бранша!? То може и да няма кой знае каква разлика, но все пак тази е от кариерата!

    16:40 23.08.2025

  • 19 Изглеждаща,

    9 0 Отговор
    че умее да лапа па..ки

    16:40 23.08.2025

  • 20 ХА ХА ХА

    12 0 Отговор
    КАЛИНКИТЕ НА МУТРИТЕ НЯМАТ КРАЙ.

    16:41 23.08.2025

  • 21 Антикомуне

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Ами то и Тошко е бил пъдар със завършено 3 - то отделение. Какви други да назначи? Дал е постове на родната. От там и тръгва лафа: Този е мой човек, дай да го уредим на някакъв държавен пост.

    16:42 23.08.2025

  • 22 Гледам

    8 0 Отговор
    има всички качества! Единственият и недостиг е, че не се казва Десеслава, както повечето момичета на висок пост и известни, де!

    Коментиран от #32

    16:43 23.08.2025

  • 23 Тома

    8 0 Отговор
    Ще свири на саксофон на слушателите от парламента

    16:48 23.08.2025

  • 24 пешо

    6 0 Отговор
    още една послушна калинка

    16:54 23.08.2025

  • 25 То Убаво

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Ама кой ще плаща,у нас такива за без пари да си ги нямаме

    Коментиран от #33, #36

    16:55 23.08.2025

  • 26 мнение

    3 0 Отговор
    Не ми вдъхва доверие. Категоричен съм. Не знам по какви професионални критерии е стигнала дотук, но не става. Явно критерият не е професионализъм.

    16:55 23.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Доктор

    1 0 Отговор
    Абсурдно е всичко това, но го заслужаваме.

    16:57 23.08.2025

  • 29 Слушай

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Американците са виновни

    16:58 23.08.2025

  • 30 Поредното

    3 0 Отговор
    Лошо представление с предизвестен избор!!!Кому е нужно това изслушване,комисии и т.н. Жалко,че всичко в страната ни е толкова компрометирано!!!!

    16:58 23.08.2025

  • 31 Шпонтов

    1 0 Отговор
    Тия копчета са пълнозърнести

    16:59 23.08.2025

  • 32 Деса първата дама

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гледам":

    Ти ши мълчиш

    16:59 23.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Другарю

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Не си компетентен ,взимай го на Стата

    Коментиран от #40

    17:02 23.08.2025

  • 36 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "То Убаво":

    СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ МУТРИТЕ Е БЕЗПЛАТНО

    17:02 23.08.2025

  • 37 хасан двата у....

    3 0 Отговор
    ТОА МИН-ДИЛ НОСИ ПО ДВА НАРЪЧА НАТРОШЕНИ К0--Р0ВЕ ПОД ВСЯКА МИШНИЦА. БОЙЧЕ ТАЗ БУЗ-ИЛ ЛИ СИ Я БЕ КИР-ТИК

    17:03 23.08.2025

  • 38 Васко Божков

    0 0 Отговор
    Ох котьо...

    17:11 23.08.2025

  • 39 9689

    1 0 Отговор
    И на края шиши и мутрата решават.

    17:11 23.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Тая е същата калинка като Рая Назарян. Тиквьо не си е променил вкуса...

    17:13 23.08.2025

  • 42 Ракета носител

    0 0 Отговор
    Дайте да видим автобиографията и професионалния опит.

    17:15 23.08.2025

  • 43 Киро

    0 0 Отговор
    Абе тя тая кат манекенка кой я цепи.

    17:18 23.08.2025

  • 44 Оня

    2 0 Отговор
    Ясна работата...кухи ,алчни и послушни

    17:18 23.08.2025

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Таа поне става за опраскване, не като онаа Ебанчева грозилата на пемберугите!

    17:25 23.08.2025

