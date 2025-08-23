На 2 септември в НС ще се проведе изслушването на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова

Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе изслушване на кандидата за заместник -омбудсман Мария Филипова на 2 септември от 16:00 часа. Това се съобщава в сайта на Народното събрание, цитиран от novini.bg.
Оттам посочват, че кандидатурата на Филипова е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г., като към настоящия момент Комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби.
От парламента обясняват, че както и при избора на омбудсман, така и сега, съществува възможност неправителствените организации и медиите да отправят въпроси, на които кандидатът за зам.-омбудсман да отговори по време на изслушването. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването, допълват от Народното събрание.
