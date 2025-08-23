Спасен е капитанът на обърнала се яхта в морето край Бургас

Спасен е капитан на обърнала се в морето яхта край Северния плаж в Бургас. Това съобщи за БТА управителят на северната ивица Симеон Цветков.
Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ, каза Цветков.
За инцидент с бедстваща в морето лодка на близо 1500 м от брега, съобщил на спасителите сърфист. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност.
Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база, който също има завършен курс за водно спасяване, е проведена акция по спасяването.
Става въпрос за едноместна ветроходна яхта. Инцидентът стана преди около час, капитанът е български гражданин и е без наранявания, каза за БТА Цветков.
Спасеният мъж е благодарил на екипа, участвал в спасителната акция, за бързата и успешна реакция.
Лодката също е изведена на брега с помощта на джет.
1 Сатана Z
Коментиран от #2
20:20 23.08.2025
2 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Сатана Z":Един човек е екипажа! Важното е,че човека макар и сам не е напуснал кораба, а се е хванал за него!!! Достоен капитан!!!
20:28 23.08.2025
3 Факт
20:33 23.08.2025