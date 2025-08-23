Новини
Спасен е капитанът на обърнала се яхта в морето край Бургас

Спасен е капитанът на обърнала се яхта в морето край Бургас

23 Август, 2025 20:07 669 3

  • яхта-
  • плаж-
  • бургас

Лодката също е изведена на брега с помощта на джет

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Спасен е капитан на обърнала се в морето яхта край Северния плаж в Бургас. Това съобщи за БТА управителят на северната ивица Симеон Цветков.

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ, каза Цветков.

За инцидент с бедстваща в морето лодка на близо 1500 м от брега, съобщил на спасителите сърфист. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност.

Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база, който също има завършен курс за водно спасяване, е проведена акция по спасяването.

Става въпрос за едноместна ветроходна яхта. Инцидентът стана преди около час, капитанът е български гражданин и е без наранявания, каза за БТА Цветков.

Спасеният мъж е благодарил на екипа, участвал в спасителната акция, за бързата и успешна реакция.

Лодката също е изведена на брега с помощта на джет.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 2 Отговор
    А къде е екипажът на това корито?

    Коментиран от #2

    20:20 23.08.2025

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Един човек е екипажа! Важното е,че човека макар и сам не е напуснал кораба, а се е хванал за него!!! Достоен капитан!!!

    20:28 23.08.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Лодка, която се пълни потъва, не се преобръща!

    20:33 23.08.2025

