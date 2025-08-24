Новини
България »
Плевен »
Вече са ясни тръбопроводите с най-големи загуби в Плевен

24 Август, 2025 08:26 1 142 34

  • плевен-
  • тръбопроводи-
  • загуби

Предприети са три незабавни действия за преодоляване на кризата в Плевен. Те предвиждат спешна подмяна на най-компрометираните водопроводи в града, зониране на мрежата и регулиране на налагането, коментира проф. Ганчо Димитров, председател на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града.

Вече са ясни тръбопроводите с най-големи загуби в Плевен - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вече са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен, обяви пред БНТ проф. Ганчо Димитров, председател на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града.
Той добави, че са предприети три незабавни действия за преодоляване на кризата в Плевен. Те предвиждат спешна подмяна на най-компрометираните водопроводи в града, зониране на мрежата и регулиране на налагането. Според доц. Димитров от УАСГ част от средносрочните мерки като сондиране и вода от язовир "Сопот" няма да дадат бърз резултат.

Вече са ясни кварталите с най-големи загуби в Плевен, обяви проф. Ганчо Димитров.

"Това са "Дружба" 1 и "Дружба" 2 . Това са 2 района, в които има значителни загуби на вода и трябва да се започне оттам - подмяна на водопроводната мрежа. Може да се приложи селективна подмяна на най-износените тръбни участъци, които са амортизирани с чести аварии. Второто нещо, което трябва да се направи, е зониране на водопроводната мрежа. Т.е. поддържане на оптимални налягания чрез зониране. И третото - това е регулиране на налягането и да се намалят физическите загуби. Не само загубите, но и честотата на авариите", каза проф. Ганчо Димитров.

Преди това обаче ВиК дружеството в града трябва да направи селекция на мрежата според нейното натоварване.

"Трябва да има райониране на водопроводна мрежа, измерване на нощни разходи, измерване на дневни разходи и измерване на налягането, за да може точно да определят физическите загуби", коментира проф. Ганчо Димитров.

Според преподавателят от УАСГ доцент Божков довеждане на вода от Дунав към Плевен няма да сработи.

"Един от вариантите е да се използват кладенци от терасата на р. Дунав, но за съжаление нямаме такъв водопровод, който да свързва тези кладенци, водата от тези кладенци и да я кара в гр. Плевен. Трябва да се изгради такъв водопровод, включително и пречиствателна станция, което изисква време. Няма как да стане", заяви доц. д-р. инж. Венци Божков, преподавател в УАСГ.

Намерението за захранване от яз. "Сопот" също е под въпрос.

"Водата, която е в яз. "Сопот" може да достигне до Плевен по трасе, дълго около стотина километра по повърхностен път, течейки по долини на реки, магистрален напоителен канал, да стигне до яз. "Горни Дъбник", след това Долни Дъбник, и пак оттам. Тъй като няма работещ тръбопровод, тази вода абсолютно трябва да се пречисти, защото колкото и да е чиста, тя вече се е замърсила по пътя си", каза доц. д-р. инж. Венци Божков.

Сондажите, на които се възлагат големи надежди, не решават проблема.

"Пак тази вода не знаем колко ще излезе, каква ще излезе, пак може би няма да може директно да бъде подадена на гражданите на гр. Плевен. Тази вода абсолютно трябва да се пречисти", коментира доц. д-р. инж. Венци Божков.

Вариантът за изграждане на язовир "Черни осъм" остава на дневен ред като възможност за трайно решаване на проблема с водата на Плевен, Троян и Ловеч, но заради Натура 2000, строежът му може да се забави поради екологични ограничения.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛЗО БЪРЗО ГИ ОТКРИХТЕ

    19 0 Отговор
    Като хората излязоха на улицата. Мръсници - държат толкова хора без вода години наред.

    Коментиран от #5, #14

    08:37 24.08.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    17 0 Отговор
    "... но заради Натура 2000, строежът му/на язовира/ може да се забави поради екологични ограничения."
    ... Натура 2000 не брои човека за животно
    и за растение не го брои!

    Коментиран от #31

    08:39 24.08.2025

  • 3 Ужас

    12 0 Отговор
    Че досега не бяха ли ясни? Как пък до сега не са знаели.

    08:39 24.08.2025

  • 4 Здрасти

    15 0 Отговор
    Какво чакаха толкова??? Защо накараха хората да страдат толкова години без да пипат нещо? Защо бе глупаци? Щото сте тъпи и те го знаят. Могат да ви правят каквото си искат. Щото сте като животни,, едно морковче и сте готови.

    08:40 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТИГО

    12 0 Отговор
    А дали е ясно кой е лапнал комисионната при продажбата на ВиК ?? И кой е нашият човек дето се е отчел по въпроса и на кого се е отчел ? В едно предаване по БНР един немец дето е участвал в приватизацията от едно време каза" Когато преговаряхме за продажбата на ,,,дружества , преговарящите като чуеха за комисионна парите от милиарди ставаха милиони" Та не ни крадат западняците .нашите родните ни продадоха за стотинки и комисионна!

    08:42 24.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещастници

    11 0 Отговор
    Проблемът КРАДЦИ И ИЗМАМНИЦИ НА ВЛАСТ се сваля до пукнати тръби, течове и други локални неудобства, за да се скрие истината, а тя е, че бандата на Борисов няма мозък да управлява. Типично като него се бутат напред други, за да не се вижда истината.

    08:46 24.08.2025

  • 9 Видиш

    9 0 Отговор
    ли думата "трябва" значи всичко отече Трябва това да се направи, трябва онова да се направи... Приказки безкрай. Най-сигурният гарант че нищо няма да стане е наличието на думичката "трябва"

    08:46 24.08.2025

  • 10 Някой

    5 0 Отговор
    Няколко пъти пиша, че по мрежата бих наслагал водомери и кранове за спиране. Да се разбере между кои точки се губи водата. Да може да се спре там за нататък, без да се спира за другите, докато поправят.

    08:48 24.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тези

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЪЛЗО БЪРЗО ГИ ОТКРИХТЕ":

    Работата е същата като в Перник но по-тежка.Гербаджиите с некадърните си хора ги оставят без вода а после ги спасяват.Също и народа само мрънка вместо да ги омете.На протест излезли 20-30 човека.

    08:52 24.08.2025

  • 15 демократ

    1 10 Отговор
    Вижте бай Тодар какво е построил освен че нямаме един нормален път поради факта че преди 90-та за кола се чакаше по списък над 30 години и ни беше докарал до там че със самолет беше по изгодно да се движиш отколкото с кола която нямаше да си жив да дочакаш, нямаме и елементарна водопреносна мрежа и то до основни градове не говорим за села и паланки.
    Това е направил бай ви Тодар едно нищо.

    Коментиран от #16, #20, #22

    08:53 24.08.2025

  • 16 Един

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    с капаци !

    08:55 24.08.2025

  • 17 DW смърди

    9 0 Отговор
    Вече?
    След като свърши водата?
    Досега къде им бяха наврени главите и какво са правели?

    08:56 24.08.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Ако ще да направите кладенци и на луната, намерете кои крадат вода, това е голям процент от загубите.

    08:56 24.08.2025

  • 19 ТИГО

    6 0 Отговор
    Хайде и друго да погледнем,Боце за нула време построи потока !Това са километри тръби да ама Путин го заплаши с нещо и вкара руснаци да строят ! Плевен с десетки години е в кърпеж ,пари ли няма или хора или какво?И не е само там в Младост са оградили едно "изворче" и така тече вече месец!Сигурно са десетки такива ,,,ама докато не се изведе кмета по тази част за косата да види няма да се оправят нещата ! Хората казват "Бий за да те уважават"

    Коментиран от #29

    08:57 24.08.2025

  • 20 Седемте козякливи джуджета:

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Добре се изказа!
    Иди сега си налей чаша водица от същия този бай Тошов водопровод, че ти пресъхна пискуня!

    08:57 24.08.2025

  • 21 Хи хи хи

    6 1 Отговор
    Европейска му работа. Иначе сме готови за еврозоната.

    09:00 24.08.2025

  • 22 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Искаш да кажеш, че бай Тодор едно нещо да направят е оставил на демократите, и вие и това не сте направили?

    09:00 24.08.2025

  • 23 Свойствата

    3 0 Отговор
    На Етернита, тръбите от него, въведен след 1960 година, в България са проблемът и азбеста в него за здравето на хората!

    09:02 24.08.2025

  • 24 Голям

    5 0 Отговор
    напредък в 21 век !

    09:03 24.08.2025

  • 25 Пак теория

    5 0 Отговор
    Вместо да ви изтрепат плевенчанин отново слушат лакърдии.

    Коментиран от #30

    09:03 24.08.2025

  • 26 Асен

    2 0 Отговор
    У нас загубата на вода по тръбите е над 70% а накрая ВиК дружествата искат да им я плащаме къде го има по света това нещо както се казва станали са без аналогови.

    09:06 24.08.2025

  • 27 Престъпниците

    2 0 Отговор
    няма ли да понесат отговорност или българския народ ще продължава да ги хрантути за золумите им ?

    09:06 24.08.2025

  • 28 Т. Живков

    3 3 Отговор
    Казвах ли ви аз, че това, което построихме до 89-а вие не можахте дори да пребоядисате?
    Камо ли да извършите подмяната на изградената от нас вече амортизирана довеждаща водопроводна мрежа?
    По наше време Плевен беше 130 000 души и вода имаше за всички, сега е 92 000, а стоят на сухо.
    Кефите се, нали?

    Коментиран от #32

    09:06 24.08.2025

  • 29 За Плевен като за Украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ТИГО":

    Ми сега същия строи друг газопровод - ВЕРТИКАЛЕН за Украйна!
    Няколко стотин километра от ГКПП Кулата до Силистра!
    И спешно от Индия, от Индия докараха тръби за щастливия газ за щастливата Украйна.
    Същия този.
    А за Плевен трябват едни 70 км и то покарай шосето от язовир Сопот до Горни Дъбник.
    Точно за 100 дни може да се реши проблема.
    Едновременно се изгражда Пречиствателна станция за питейна вода.
    Точно за 100 дни се прави!
    Държавата няма ресурс ли?
    Как има ресурс за щастливата Украйна, така ще намери ресурс и за Плевен!
    Да докажат, че не са неможачи, некадърни...

    09:07 24.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коня Солтуклиева":

    Що бе човека не се брои
    Защо има щастливи кокошки, прасета и крави,но няма щастливи хора

    09:09 24.08.2025

  • 32 демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Т. Живков":

    А какви режими на тока имаше а. Какво зависеше от тебе бе правешки козар руснаците ти направиха Аец само за да изнасят плутония от отработеното ядрено гориво за ябг на балистичните си ракети добре че сега новите реактори ще са Американски.
    Какви тръби бе кремиковски корозирали отдавна хората в развития свят ползват пвц тръби.

    09:12 24.08.2025

  • 33 факт

    0 0 Отговор
    Точно преди големия протест на плевенчани днес, изведнъж се разработиха. Хората са бесни, водата от скъпа по-скъпа, такса водомер да плащаш дори когато с по седмици нямаш вода, когато има вода никой не знае какво има в нея, но се води питейна, всеки от нас харчи допълнително за бутилирана вода. От протестите има полза, понякога се размърдват и посвършват нещо, за което им плащаме. Това е на локално ниво, най-важното е протестите да са на национално ниво за цялостното творчество на управляващите ни вече 35 години, в резултат на което управление затъваме все повече и изчезваме с 200.

    09:13 24.08.2025

  • 34 Чочо

    1 0 Отговор
    Това не е от сега,както твърди тиквата.Това си е от "негово време..
    Абсолютно на перде се прави.

    09:13 24.08.2025

