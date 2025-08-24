Вече са ясни тръбопроводите с най-големи загуби в Плевен

Вече са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен, обяви пред БНТ проф. Ганчо Димитров, председател на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града.
Той добави, че са предприети три незабавни действия за преодоляване на кризата в Плевен. Те предвиждат спешна подмяна на най-компрометираните водопроводи в града, зониране на мрежата и регулиране на налагането. Според доц. Димитров от УАСГ част от средносрочните мерки като сондиране и вода от язовир "Сопот" няма да дадат бърз резултат.
Вече са ясни кварталите с най-големи загуби в Плевен, обяви проф. Ганчо Димитров.
"Това са "Дружба" 1 и "Дружба" 2 . Това са 2 района, в които има значителни загуби на вода и трябва да се започне оттам - подмяна на водопроводната мрежа. Може да се приложи селективна подмяна на най-износените тръбни участъци, които са амортизирани с чести аварии. Второто нещо, което трябва да се направи, е зониране на водопроводната мрежа. Т.е. поддържане на оптимални налягания чрез зониране. И третото - това е регулиране на налягането и да се намалят физическите загуби. Не само загубите, но и честотата на авариите", каза проф. Ганчо Димитров.
Преди това обаче ВиК дружеството в града трябва да направи селекция на мрежата според нейното натоварване.
"Трябва да има райониране на водопроводна мрежа, измерване на нощни разходи, измерване на дневни разходи и измерване на налягането, за да може точно да определят физическите загуби", коментира проф. Ганчо Димитров.
Според преподавателят от УАСГ доцент Божков довеждане на вода от Дунав към Плевен няма да сработи.
"Един от вариантите е да се използват кладенци от терасата на р. Дунав, но за съжаление нямаме такъв водопровод, който да свързва тези кладенци, водата от тези кладенци и да я кара в гр. Плевен. Трябва да се изгради такъв водопровод, включително и пречиствателна станция, което изисква време. Няма как да стане", заяви доц. д-р. инж. Венци Божков, преподавател в УАСГ.
Намерението за захранване от яз. "Сопот" също е под въпрос.
"Водата, която е в яз. "Сопот" може да достигне до Плевен по трасе, дълго около стотина километра по повърхностен път, течейки по долини на реки, магистрален напоителен канал, да стигне до яз. "Горни Дъбник", след това Долни Дъбник, и пак оттам. Тъй като няма работещ тръбопровод, тази вода абсолютно трябва да се пречисти, защото колкото и да е чиста, тя вече се е замърсила по пътя си", каза доц. д-р. инж. Венци Божков.
Сондажите, на които се възлагат големи надежди, не решават проблема.
"Пак тази вода не знаем колко ще излезе, каква ще излезе, пак може би няма да може директно да бъде подадена на гражданите на гр. Плевен. Тази вода абсолютно трябва да се пречисти", коментира доц. д-р. инж. Венци Божков.
Вариантът за изграждане на язовир "Черни осъм" остава на дневен ред като възможност за трайно решаване на проблема с водата на Плевен, Троян и Ловеч, но заради Натура 2000, строежът му може да се забави поради екологични ограничения.
1 БЪЛЗО БЪРЗО ГИ ОТКРИХТЕ
Коментиран от #5, #14
08:37 24.08.2025
2 Коня Солтуклиева
... Натура 2000 не брои човека за животно
и за растение не го брои!
Коментиран от #31
08:39 24.08.2025
08:39 24.08.2025
08:40 24.08.2025
08:42 24.08.2025
8 Нещастници
08:46 24.08.2025
08:46 24.08.2025
08:48 24.08.2025
14 Тези
До коментар #1 от "БЪЛЗО БЪРЗО ГИ ОТКРИХТЕ":Работата е същата като в Перник но по-тежка.Гербаджиите с некадърните си хора ги оставят без вода а после ги спасяват.Също и народа само мрънка вместо да ги омете.На протест излезли 20-30 човека.
08:52 24.08.2025
15 демократ
Това е направил бай ви Тодар едно нищо.
Коментиран от #16, #20, #22
08:53 24.08.2025
16 Един
До коментар #15 от "демократ":с капаци !
08:55 24.08.2025
17 DW смърди
След като свърши водата?
Досега къде им бяха наврени главите и какво са правели?
08:56 24.08.2025
08:56 24.08.2025
19 ТИГО
Коментиран от #29
08:57 24.08.2025
20 Седемте козякливи джуджета:
До коментар #15 от "демократ":Добре се изказа!
Иди сега си налей чаша водица от същия този бай Тошов водопровод, че ти пресъхна пискуня!
08:57 24.08.2025
09:00 24.08.2025
22 Гост
До коментар #15 от "демократ":Искаш да кажеш, че бай Тодор едно нещо да направят е оставил на демократите, и вие и това не сте направили?
09:00 24.08.2025
09:02 24.08.2025
09:03 24.08.2025
25 Пак теория
Коментиран от #30
09:03 24.08.2025
26 Асен
09:06 24.08.2025
27 Престъпниците
09:06 24.08.2025
28 Т. Живков
Камо ли да извършите подмяната на изградената от нас вече амортизирана довеждаща водопроводна мрежа?
По наше време Плевен беше 130 000 души и вода имаше за всички, сега е 92 000, а стоят на сухо.
Кефите се, нали?
Коментиран от #32
09:06 24.08.2025
29 За Плевен като за Украйна
До коментар #19 от "ТИГО":Ми сега същия строи друг газопровод - ВЕРТИКАЛЕН за Украйна!
Няколко стотин километра от ГКПП Кулата до Силистра!
И спешно от Индия, от Индия докараха тръби за щастливия газ за щастливата Украйна.
Същия този.
А за Плевен трябват едни 70 км и то покарай шосето от язовир Сопот до Горни Дъбник.
Точно за 100 дни може да се реши проблема.
Едновременно се изгражда Пречиствателна станция за питейна вода.
Точно за 100 дни се прави!
Държавата няма ресурс ли?
Как има ресурс за щастливата Украйна, така ще намери ресурс и за Плевен!
Да докажат, че не са неможачи, некадърни...
09:07 24.08.2025
31 Хаха
До коментар #2 от "Коня Солтуклиева":Що бе човека не се брои
Защо има щастливи кокошки, прасета и крави,но няма щастливи хора
09:09 24.08.2025
32 демократ
До коментар #28 от "Т. Живков":А какви режими на тока имаше а. Какво зависеше от тебе бе правешки козар руснаците ти направиха Аец само за да изнасят плутония от отработеното ядрено гориво за ябг на балистичните си ракети добре че сега новите реактори ще са Американски.
Какви тръби бе кремиковски корозирали отдавна хората в развития свят ползват пвц тръби.
09:12 24.08.2025
09:13 24.08.2025
34 Чочо
Абсолютно на перде се прави.
09:13 24.08.2025