Пореден пожар- този път между Стралджа и пътен възел "Петолъчката"

Пожар гори между Стралджа и пътен възел "Петолъчката". Огънят е обхванал сухи треви и храсти, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова.
Сигналът за пожара е подаден около 12:00 часа. Пламъците гасят екипи с три противопожарни автомобила. Към момента няма опасност за близки населени места, посочиха от полицията.
Поради задимяване на участък от главния път, на място са и полицейски служители, които оказват съдействие на пътуващите.
1 🚒🚒🚒
14:20 24.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
14:33 24.08.2025