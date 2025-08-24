Новини
Гневни плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на ВиК и Общината

24 Август, 2025 19:05, обновена 24 Август, 2025 20:46

  • плевен-
  • протест-
  • вода

Водоснабдяването в града тази вечер ще бъде възстановено за три часа

Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входвете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието, предаде БНТ.

Гражданското недоволство, което се организира за втора поредна неделя това лято, започна пред сградата на ВиК в Плевен. Чуха се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието.

След като за около половин час бе блокирано движението в района на водоснабдителното дружество участниците в протеста се насочиха към сградата на Общината. Там протестът стана още по-многолюден, като се даде възможност за изказване на всеки, който може да даде предложение на проблема с безводието.

Отново, както и предишната седмица, участниците в протеста затрупаха входа на Общината с празни бутилки и туби от вода, но и с различни отпадъци. Чуха се и призиви, че ако проблемът не започне да се решава, ако няма конкретни действия и ефект от тях, може да се стигне и до блокиране на главни пътища.

Протестът днес продължи около три часа.

Както БТА писа, миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.

Водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БТА.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

За тази вечер в Плевен отново е обявен протест заради проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието, предаде БТА. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.

При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.

От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.

„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.

Жителите на село Ситово излязоха на протест днес срещу системните проблеми със снабдяването с питейна вода, предаде БТА.

Това съобщи в писмо до медиите Борислав Матеев, общински съветник от групата на “Демократична България” в Общински съвет - Пловдив. Според информацията проблемите с безводието в селото са от години, но ескалират от 2024 г. и продължават до момента.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.

Общинския съветник от „Демократична България“ и член на Националния съвет на „Да, България“ доктор Борислав Матеев е присъствал на протеста и заявява, че исканията на жителите на селото са справедливи.

Матеев е поел ангажимент чрез депутатите на „Да, България“ да се съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева и кмета на Община „Родопи“ Павел Михайлов, се посочва още в писмото.

„Тук не става въпрос просто за безводие! Касае се за лошо управление, остаряла инфраструктура и липса на координация и адекватно управление на процесите! Затова още днес запознах народните ни представители, за да се търси и намери устойчиво и справедливо решение. Необходими са бързи и целенасочени действия. Недопустимо е в 21 век да има населени места, които са потърпевши от безводието“, казва още Борислав Матеев.

Жителите на Ситово са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.


Плевен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен

    48 5 Отговор
    По скоро трябва да протестират пред къщата на Боко защото той ги доведе до това положение.

    Коментиран от #10, #83, #87

    18:10 24.08.2025

  • 2 Ъъъъъъъъъ

    59 1 Отговор
    В 21-ви век, в държава от Европа, член на ЕС, има режим на водата....Все едно сме в Африка!😂

    Коментиран от #15, #34

    18:11 24.08.2025

  • 3 България

    65 9 Отговор
    Имаше вода да захранва 9 милиона
    и беше на първо място в Европа по поливни земеделски земи.
    След демокрацията новите феодални демократи даже не могат да поддържат язовирите, изградената инфраструктура и ВиК съоръжения !

    Коментиран от #20, #23, #27

    18:11 24.08.2025

  • 4 Българин

    55 6 Отговор
    68% от плевенчани гласуваха за герб! Заслужават си го! Другият път пак за същите да гласуват!

    Коментиран от #22, #55, #72

    18:11 24.08.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    36 5 Отговор
    А се смееха, че през комунизма имало режим на тока 🤡🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    18:12 24.08.2025

  • 6 САНДОКАН

    17 5 Отговор
    В неделя вечер на протест. Странно.

    18:13 24.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Време беше.

    18:16 24.08.2025

  • 8 БгТопИдиот🇧🇬

    24 3 Отговор
    В Буковлък си ганите плащат ли водата?

    18:16 24.08.2025

  • 9 Ква вода бре?

    16 8 Отговор
    Олигофрените от Столична община ..Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична община с радост ви канят да отбележим заедно Деня на Независимостта на Украйна....

    18:17 24.08.2025

  • 10 Прав си!

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Простата и крадлива Тиква Борисов краде всичко от всички ни.

    18:18 24.08.2025

  • 11 Герб като краде е така

    29 1 Отговор
    Мафията това може

    18:19 24.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работеш беден

    27 1 Отговор
    Като ни управлява пожарникар и шиши, ще има пожари и безводен.

    18:19 24.08.2025

  • 14 Какъв

    23 3 Отговор
    е тоя протест по никое време, бе. Кой ще ви види и чуе. Протест пред общината от която нищо не зависи, а. В и К е държавно дружество. Блокират се пътища, министерства , НС, а за да има смисъл се прави до 12,00 часа.

    18:20 24.08.2025

  • 15 Защо се чудиш?!

    31 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":

    Борисов, Пеевски и коалиционните им партньори правят от китното ни Отечество миризливо блато.

    18:20 24.08.2025

  • 16 Работеш беден

    19 1 Отговор
    Като ни управлява пожарникар и шиши, ще има пожари и безводен.

    18:20 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Ако Мити Тангото беше шеф на ВиК ,щяха да имат вода!🌈🛴🥳🤣👍

    18:21 24.08.2025

  • 19 Ква вода бре? Кви протести..

    12 3 Отговор
    Олигофрените от Столична община ..Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична община с радост ви канят да отбележим заедно Деня на Независимостта на Украйна....

    18:22 24.08.2025

  • 20 Така е!

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Всичко което бай Тошо ни остави-язовири, образование, здравеопазване и сигурност бе разрушено от герберо-сини, червени, царски и какви ли не крадливи и прости индивиди.

    18:23 24.08.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 1 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО КАНАЛ ТРИ ПРОТЕСТА НО НИЩО НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КАКВО ГОВОРЯТ СМУЩЕНИЕ ВЪВ ЗВУКА

    18:23 24.08.2025

  • 22 Ще те допълня

    34 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Много плевенчани гласуваха за мумията Слави Трифонов, който е в любовна прегръдка с Тиквата Борисов и Пеевски.

    18:24 24.08.2025

  • 23 Хеми значи бензин

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    Ах как ти се иска да затвориш границите и да стреляш по бременни жени "диверсантки" а кумндел избушен

    Коментиран от #26, #30

    18:25 24.08.2025

  • 24 Водата

    13 0 Отговор
    им направи дерета , блата и какво ли не и не достига до хората ! Безстопанствено коландрене , никакъв контрол и организация !

    18:26 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 6 Отговор

    До коментар #23 от "Хеми значи бензин":

    ЧОВЕКЪТ Е ПРАВ ТАКА БЕШЕ ПРЕЗ СОЦА,А СЕГА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПОДЛОГИ ПОЧТИ 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИХА ВСИЧКО.

    Коментиран от #29

    18:28 24.08.2025

  • 27 Марш

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    на село ! Вода "бол" , кенефите по градините , канализация няма , а къпане само през лятото в реките !

    18:29 24.08.2025

  • 28 Ква вода бре? Кви протести..

    7 3 Отговор
    Интеграционно-образователен център "Украински Вулик" и Столична Община ви поздравяват за "Деня на Независимостта на Украйна" с песента "Палестинскии Мир" ...

    18:30 24.08.2025

  • 29 Бак ин дъ дей

    6 15 Отговор

    До коментар #26 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Наистина е така велик пример за социалистическата глу пост е например Монтанският язовир най големият с насипна стена на Балканите . Освен че ще залее града при инцидент не сшужи за нищо водата е с арсен и е неизползваема ни за поливане ни за пиене грандиозно безсмислен проект залял и три села. Такива гении бяха комундерите олимпииски медалисти по инфроматика.

    Коментиран от #37, #57

    18:31 24.08.2025

  • 30 Реплика

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хеми значи бензин":

    То че не си много наясно с нещата - не си, ама си взимай и хапченцата .

    18:36 24.08.2025

  • 31 хер ФЛИК

    28 0 Отговор
    Чудя се следното - защо Бойко не отиде на среща с тези хора в Плевен , а се втурна да се пъчи пред някакъв стадион в Добрич , който е направен с парите на данъкоплатците ?
    Да не би , защото го е СТРАХ , че плевенчани ще го насолят хубаво , че няма да е обиколен от мазните си слуги , че хората ще искат отговори ще му търсят ОТГОВОРНОСТ ?
    Хитрец е човека от Банкя. Знае къде да се крие и къде да ходи. Знае и как да топи другите за своите си грешки и лъжи !

    18:36 24.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Весело

    4 4 Отговор
    Гавазов казва, че това безводие, което се случва в Плевен било КАРМА.

    18:37 24.08.2025

  • 34 Бацо Гацов

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъъъъъъ":

    Баце вода има. Проблеът е, че се създава изкуствен проблем с водата, за да могат да изкарат хората навън да протестират и след това да оправят изкуствения проблем с водата. Номера е да бъдат оправдани парите, които ще бъдат гласувани за крадене. Толкова е просто. Щом имаме вода за Гърция, значи имаме бол вода. ВиК взима 6 лв. за кубик вода, а след това няма пари за ремонт. Бегай ве. Сметни абонатите и след това сридна цена и ще разбереш за КО иде реч.

    Коментиран от #41

    18:38 24.08.2025

  • 35 ОлятО тялО

    22 2 Отговор
    Аз пък очаквах плевенчани да поканят Борисов ! Все пак кмето на Плевен е от ГЕРБ.
    Ама на , друг ли пак ще опере пешкира на тези , които ги наричат с думата ШАЙКА ?

    18:39 24.08.2025

  • 36 Социалист

    14 2 Отговор
    Чак сега сдаде багажа и последното, останало още от соца - инфраструктурата за водоподаване.

    Замазват проблема, че бил климатичен, но не е това основното, просто сега в безводието лъсват проблемите на 70 годишните етернитови водопрободи и др.

    18:39 24.08.2025

  • 37 Я па тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":

    Ти пък кво си бе?

    18:39 24.08.2025

  • 38 Културен Антрополог

    19 2 Отговор
    Протеста трябва да е пред ЗАЙЧАРНИКА във БАНКЯ и хотел Берлин

    Коментиран от #43, #44

    18:40 24.08.2025

  • 39 гтгнтг

    14 1 Отговор
    В България докато не започне да се пали троши на никой не му пука.

    18:40 24.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ,хотел Miraggio 5 Halkidiki

    17 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бацо Гацов":

    Данчо Цонев-Ментетата и Дебелян Пеевски да СПРАТ да ПОДАРЯВАТ водата 66 милиона хектолитра на река Арда
    на Северна Гърция и да я пренасочат към Плевен

    18:44 24.08.2025

  • 42 Ричард ЕстеС

    20 0 Отговор
    С тихи и мирни протести НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ !
    Ако плевенчани бяха ПОЛИЦАИ , Бойко и Делян на мига щяха да им решат проблема. Ама на , не са.
    Виж , ако почнат да бействат , да трошат , палят , чупят и рушат , но ВСИЧКИ МАСОВО и на тълпи , дали бойковото МВР ще може да ги арестува всичките ? Нищо , че е с 50 % качена заплата !
    А ?

    18:44 24.08.2025

  • 43 БайБоцимир

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "Културен Антрополог":

    Можеше да си избират по-умно управниците. Важи за цяла България. Корупцията убива! Но явно ще го разберат по труьния начин едни хорица.

    Коментиран от #46

    18:44 24.08.2025

  • 44 Ян БибиЯН

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "Културен Антрополог":

    И то протести с КАМЪНИ и ДЪРВЕ ! А не кротки и мирни. Така няма да ги чуят !

    18:45 24.08.2025

  • 45 Петер Брьогел

    15 0 Отговор
    Явно е , че с добрина , молби и искания няма да се оправи работата на СУХИТЕ ПЛЕВЕНЧАНИ. Така правят вече толкова дни и ......НИЩО !
    Трябва да ударят по масата здраво. А ако това не помогне , да ударят и по мутрите виновните и техните НАЧАЛНИЦИ. Така по ще ги чуят и ще им обърнат внимание.
    Иначе Тиквите и Шопарите ще продължат да се гаврят и да вилнеят на воля !

    18:51 24.08.2025

  • 46 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "БайБоцимир":

    ДА ТАКА Е ТЕЗИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО НА ИЗБОРИ НЕ ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ.ЗАРАДИ ТЯХ СМЕ НА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ.

    18:55 24.08.2025

  • 47 э абаротное

    12 2 Отговор
    Айде , бат Бойкоооо , хвърли им на плевенчани няколко бидона с вода от джипката !
    Нали така направи с автобусните карачи и мазните полицаи !
    Или едните за едните може , а за хората - НЕ !

    Коментиран от #59

    18:59 24.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Иии

    8 0 Отговор
    Но премиера е изградил в София собствен хотел с водопад на фасадата

    19:07 24.08.2025

  • 52 Ний ша Ва упрайм

    9 1 Отговор
    виновни основно са тия дето уж ни управляват всяка политическа "сила" си назначава ВИК управител. Демек държавата назначава парушутисти дето нищо не отбират от материята. Целта е изпълнение на ужким проекти финансирани от европейския съюз а парите цапцарапца за лично позване на партия и родата. Никаква последователност и стратегия за бъдеще. Нищо чудно тоя де е в момента да е парушутист от ППДБ или ГЕРБ.

    19:09 24.08.2025

  • 53 ГОСТ

    13 1 Отговор
    да попитам плевенчани от кога е тая криза. кого смятат за виновен и най вече за кого гласуват. ако са гласували за герберите и техните коалиционни партньори сами са си избрали това което им се случва. знам че там беше крепост на демократичните сили СДС зелени и сега може би на герберите. Борисов им обещава че правителството работело къде беше преди от както парчето го постави на политическата сцена.

    Коментиран от #56, #58

    19:19 24.08.2025

  • 54 Гост

    12 1 Отговор
    Протестиращите да докарат безкнижника, шиши, желязков, всички министри, депутати, кмет и общинари от Плевен, шефове на местното вик и да ги блокират в панелки в Дружба и Сторгозия, от където да "работят" дистанционно /и без това нищо не работят/, докато сменят всички тръби и потече питейна вода безпроблемно! До тогава да нямат право да напускат панелките, каквото и са става да видите как за 3 денонощия ще подменят тръбите и докарат водата...

    19:20 24.08.2025

  • 55 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    ПЛЕВЕН Е ЧЕРВЕН 50 ГОДИНИ ДА ЗНАЕШ А ТВОИТЕ ДРАСКАНИЦИ СА ЛЪЖИИИИИИ

    19:20 24.08.2025

  • 56 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСТ":

    53 Виждам че много разбирате най добре е с магическа пръчка вода незабавно да доставите на Плевен хахахаха

    Коментиран от #61

    19:22 24.08.2025

  • 57 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Бак ин дъ дей":

    Е ДА АМА ЯЗОВИР ,,СРЕЧЕНСКА БАРА,,КРАЙ БЕРКОВИЦА СНАБДЯВА СЪС ВОДА ПОЧТИ ЦЯЛА МОНТАНСКА ОБЛАСТ ДОРИ ВРАЦА И МЕЗДРА.И ПРЕДИ МЕСЕЦ ДВА КОГАТО ЗАПОЧНА ДА СЕ ГОВОРИ ЗА БЕЗВОДИЕТО ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ДАДОХА ЯЗОВИРИТЕ КОИТО СНАБДЯВАТ СЪС ВОДА,ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ БЯХА КРИТИЧНИ А СРЕЧЕНСКА БАРА БЕШЕ НА 93 ПРОЦЕНТА ПЪЛЕН.А АЗ КАТО УЧЕНИК ПРЕДИ 1974-5 ГОДИНА СА НИ ВОДИЛИ НА БРИГАДА НА ЯЗОВИРА КОГАТО ГО ИЗГРАЖДАХА.

    19:22 24.08.2025

  • 58 ГОСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "ГОСТ":

    гугал точно го определи като парче но аз изказ да пиша царче.

    19:22 24.08.2025

  • 59 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "э абаротное":

    Не си прав! Да предположим, че всички тези 70 гласуват, щом мишо от ИО брои гласовете и реди протоколите както му наредят🐷, то какъв е смисъла от гласуването!? И КС отсъди, че изборите са фалшини, но какво от това....

    Коментиран от #60

    19:24 24.08.2025

  • 60 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    АКО 80-90 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ИЗЛЯЗАТ ДА ГЛАСУВАТ ТОГАВА КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ НЯМА ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ДОРИ ИМЪРТВИТЕ ДУШИ НЯМА ДА ПОВЛИЯЯТ.НО БЪЛГАРИТЕ СА ПРОФЕСОРИ И ПРЕДПОЧИТА ДА ОТИДЕ ЗА ГЪБИ ЗА РИБА ИЛИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ НО ДА НЕ ГЛАСУВА.

    19:34 24.08.2025

  • 61 ГОСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    видяхме първо промяна след това замяна и тъпчем дъното на тоя ЕС който трябваше да ни цивилизова управниците но найси нашите ги поквариха.. аз не знам от къде ще дойде водата но знам че герберите са на власт от близо над 15 години с малки прекъсвания и какво свършиха едно нищо. всичко извършено от тях е една бутафория след това ремонти и то след година от пускане.

    19:36 24.08.2025

  • 62 просто и логично

    3 3 Отговор
    Вода няма, защото я разделят за добив на водород. А защо Плевен? Разделянето става чрез електролиза с много ток, а Плевен-Козлодуй е само 100 км, а и Чирен ще се разшири и за нещо ра,лично.

    20:10 24.08.2025

  • 63 Без име

    6 0 Отговор
    За всичко трябва да сме непримирими,защото очевидно управляващите в България за нищо не стават без обществен натиск!

    20:15 24.08.2025

  • 64 Гост

    2 0 Отговор
    Само така.
    Никакво мълчане пред кожодерите.
    Десетилетия наред взимаха скъпо за всяка капка вода, а тръбите бяха оставени на доизживяване.
    Къде потъваха средствата от таксите, предвидени за подмяна на тръбопровода?

    Коментиран от #66

    20:51 24.08.2025

  • 65 най-после

    1 0 Отговор
    Тези накрая стоплиха, че ги взеха за мющерии! Остава и останалата част от страната да разбере, че далаверата се вихри за тяхна сметка!

    20:51 24.08.2025

  • 66 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    В някое златно чекмедже са потъвали...

    20:52 24.08.2025

  • 67 си дзън

    2 0 Отговор
    Само Румен Петков ще оправи плевнчани, както досега.

    20:52 24.08.2025

  • 68 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Изпратете ги на Тиквата във банкя .....да ви ги напълни със минерална вода защото продаде водите на реките и язовирите !!!!!

    20:52 24.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 1488

    3 0 Отговор
    общинарите да им сипят вода от машините с туби около които си лафят в почивките

    20:54 24.08.2025

  • 71 Ми то.....

    4 0 Отговор
    Както е тръгнало и цяла година да вали сняг , дъжд ....пак ще има режим на водата ......ЩО ТЪЙ ????

    Коментиран от #73

    20:55 24.08.2025

  • 72 68% от плевенчани гласуваха за герб!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    гребавите миряни им прощават
    всичко

    такива не се ли казваха мазохисти

    20:55 24.08.2025

  • 73 Тъй е защото Баба Ванга

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ми то.....":

    Го е казала ,че ше ни управляват магарета ....не човеци !!!

    20:57 24.08.2025

  • 74 Банкя

    1 0 Отговор
    Направено от ГЕРБ! Иначе днес се снима на някакъв стадион,по неясни причини!

    20:58 24.08.2025

  • 75 Никой

    2 1 Отговор
    ГЕРБ викога не са обещавала и вода - Граждани за европейско развитие на България - тип ГЕРБ, къда има буквата В - няма. Няма и Вода. Само граждани се предвиждат да се развиват, не и вода.
    Говорим за сухоземни граждани - не сладководни или тип - морски. Вода ще се внесе.

    20:58 24.08.2025

  • 76 ДЕ ГЕ

    2 0 Отговор
    ИДЕТЕ В СОФИЯ И ЗАПАЛЕТЕ ТЕЗИ ТУБИ ИНАЧЕ НИКОИ НЕ ВИ СМЯТА ЗА ЖИВИ

    20:59 24.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Уса

    0 0 Отговор
    Тая власт се сваля с камъни и сопи а не с пластмасови бутилки.Изглежда предварително уговорено да се използват само бутилки от които не боли.Докато не ги заболи няма да си мръднат пръста за народа а най-малкото,което могат да направят е да се разкарат от власта.Проблема е много голям и с мирни протести ще им накривите шапките.Предателя соросоид няма род и родина

    21:04 24.08.2025

  • 79 Трябва в София да отидат

    1 0 Отговор
    И да накъртяят малко кратуни

    21:08 24.08.2025

  • 80 Джелязков съм Бати Тиква не е виновен

    1 0 Отговор
    Виновна е голямата лакомия за пари ....които да влязат в шкафа !!!

    21:10 24.08.2025

  • 81 Хи хи

    0 2 Отговор
    При комунизма няма ток, а при демокрацията няма вода !

    Коментиран от #86

    21:10 24.08.2025

  • 82 Къде са парите

    0 0 Отговор
    Събирани от хората за последните 20 години примерно. Колко са

    21:11 24.08.2025

  • 83 Що така?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    През соца хората нямаха скъпи вили, коли, милиони в банката, а се строяха АЕЦ, язивири, мостиве, прокопаваха се тунели, електрифицираха се затънтени села и себпрокарваха магистрални водопроводи. Нещо не се вързват сметките. Много милионери, хилава държава.

    21:16 24.08.2025

  • 84 Дедо Знайко ( пожарникаря)

    0 0 Отговор
    Абе аз ви направих богати европейски Българи , защо ревете още не сте опитате сладостта на европа ....после ще виете като кучета ама ще има камък между гумите !!!!! Който крал крал ....които седял ....седял ...всичко ще е узаконено , не , че сега не е ....!!!!!

    21:18 24.08.2025

  • 85 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР ТРЯБВАЩЕ ДА ОТИДАТ ДА ПРОТЕСТИРАТ ПРЕД СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪДЕТО ПРАЗНУВАТ НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗДНИК НА УКРИТЕ.БЪЛГАРИЯ ГОРИ ОТ ПОЖАРИ,ХОРА ЗАГИВАТ ПО ПЪТИЩАТА И ТРОТОАРИТЕ ,ДЕЦА ЗАГИВАТ ПАДАЩИ ОТ ПАРАШУТИ ЗАРАДИ ИЗНОСЕНИ КОЛАНИ,ХИЛЯДИ СТРАДАТ ЗАРАДИ БЕЗВОДИЕ ,А ЕВРОАНТЛАНТИЦИТЕ ПРАЗДНУВАТ ЧУЖД НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК.

    21:18 24.08.2025

  • 86 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Хи хи":

    ИМАШЕ ТОК,ФАБРИКИТЕ И ЗАВОДИТЕ РАМОТЕХА НА МАКС,А СЕГА НЯМА НИТО ФАЛРИКИ НИТО ЗАВОДИ И ВОДА НЯМА.

    21:22 24.08.2025

  • 87 Той ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Асен":

    Бате Бойко май ви е виновен за всичко.
    Това е голяма глупост.
    Харвардските шарлатани опропастиха страната.

    21:22 24.08.2025

  • 88 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

