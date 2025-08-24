Гневни плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на ВиК и Общината

Плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входвете на сградите на Общината и на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града в знак на протест срещу безводието, предаде БНТ.

Гражданското недоволство, което се организира за втора поредна неделя това лято, започна пред сградата на ВиК в Плевен. Чуха се призиви за оставка, за поемане на отговорност от страна на държавните и местните власти, за ефективни действия и мониторинг при решаване на проблема с безводието.

След като за около половин час бе блокирано движението в района на водоснабдителното дружество участниците в протеста се насочиха към сградата на Общината. Там протестът стана още по-многолюден, като се даде възможност за изказване на всеки, който може да даде предложение на проблема с безводието.

Отново, както и предишната седмица, участниците в протеста затрупаха входа на Общината с празни бутилки и туби от вода, но и с различни отпадъци. Чуха се и призиви, че ако проблемът не започне да се решава, ако няма конкретни действия и ефект от тях, може да се стигне и до блокиране на главни пътища.



Протестът днес продължи около три часа.



Както БТА писа, миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.



Според взетите решения на свикания в петък в Плевен Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия от понеделник „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, трябва да започнат да идентифицират места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода.



Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.

Водоснабдяването в Плевен тази вечер ще бъде възстановено за три часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен, предаде dariknews.bg, позовавайки се на БТА.

Оттам допълват, че във водоснабдителната система на Плевенска област постъпват недостатъчни водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от местните водоизточници. В тази връзка водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 06:00 ч.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от Водоснабдителна група "Черни Осъм" – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Утре вода ще има от 07:00 до 10:00 часа.

Подадената вода достига до потребителите в отделните селища според техническите възможности на водоснабдителната система и инфраструктура.

ВиК- Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

За тази вечер в Плевен отново е обявен протест заради проблемите с водоснабдяването на града и близките населени места.

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски ще представи пред общинските съветници в града информация за предприетите мерки за справяне с безводието, предаде БТА. Това ще стане на следващото заседание на Общинския съвет в Ловеч, което е насрочено за 28 август. Точката е част от проекта за дневния ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В писмото си до Общинския съвет Събевски посочва, че предприетите от дружеството мерки за справяне с безводието са насочени основно към намаляване загубите на вода от водоснабдителната система.

След направено проучване, моделиране и анализ на водопроводните мрежи на населените места, ползващи вода от водоснабдителна група „Черни Осъм” — гр. Ловеч и селата Лешница, Абланица, Българене, Казачево, Хлевене, Сливек, Изворче, Скобелево, Лисец, Баховица, Славяни и Слатина, както и направени измервания на водни количества и налягане в продължение на месец, се набелязаха проблемни зони и участъци. От първостепенно значение са съоръженията, захранващи по-голям брой потребители и по тази причина предприетите мерки са свързани основно с водоснабдителната мрежа на град Ловеч.

При проведените срещи с кмета на община Ловеч са посочени и обсъждани набелязаните проблемни зони и участъци, дадени са препоръки за търсене на финансиране за цялостната им реконструкция.

От началото на годината по магистрален водопровод (ВМ) „Черни Осъм” и населените места водоснабдени от водоснабдителна система (ВС) „Черни Осъм” са отстранени общо 238 аварии по водопроводната мрежа, отчита Събевски.

„ВиК” АД - гр. Ловеч е аварийно дружество, разполага с ограничен финансов ресурс, което означава, че разчита изцяло на финансиране от Ваша страна за цялостна реконструкция на установените проблемни участъци от водопроводната мрежа описани по горе“, се казва още в писмото на изпълнителния директор.

Жителите на село Ситово излязоха на протест днес срещу системните проблеми със снабдяването с питейна вода, предаде БТА.

Това съобщи в писмо до медиите Борислав Матеев, общински съветник от групата на “Демократична България” в Общински съвет - Пловдив. Според информацията проблемите с безводието в селото са от години, но ескалират от 2024 г. и продължават до момента.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки“, заявиха протестиращите.

Общинския съветник от „Демократична България“ и член на Националния съвет на „Да, България“ доктор Борислав Матеев е присъствал на протеста и заявява, че исканията на жителите на селото са справедливи.

Матеев е поел ангажимент чрез депутатите на „Да, България“ да се съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева и кмета на Община „Родопи“ Павел Михайлов, се посочва още в писмото.

„Тук не става въпрос просто за безводие! Касае се за лошо управление, остаряла инфраструктура и липса на координация и адекватно управление на процесите! Затова още днес запознах народните ни представители, за да се търси и намери устойчиво и справедливо решение. Необходими са бързи и целенасочени действия. Недопустимо е в 21 век да има населени места, които са потърпевши от безводието“, казва още Борислав Матеев.

Жителите на Ситово са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.