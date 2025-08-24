От 1 януари всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път

От 1 януари 2026 година - датата на въвеждане на еврото у нас като официално платежно средство, всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път, става известно от сайта на Агенцията, съобщи NOVA.
В периода на двойно обращение на левове и евро, тоест през целия месец януари, в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой ще могат да се извършват и в левове.
В подготовката за въвеждане на новата валута се отчита, че до този месец успешно са преминали тестови изпитания 18 информационни системи на Агенция "Митници", адаптирани за работа с евро, включително всички външни системи, които не са нейна собственост. До края на септември ще бъдат завършени и останалите три.
В акцизна декларация, подавана през януари догодина за данъчния период месец декември 2025 г., задълженията за акциз следва да се посочват в лева. От февруари за данъчен период януари и нататък те ще бъдат вече в евро.
Коригиращи акцизни декларации следват същото правило - валутата на периода, който се коригира.
Това означава, че за данъчен период декември тази година подаването на декларацията е през януари догодина в лева, а плащането в евро. Съответно за януари подадената през феруари декларация ще бъде както декларирана, така и платена в евро.
Заплащането на декларираните задължения за месец декември се извършва в нормативно определения 14-дневен срок, тоест от 1 януари до 14 януари 2026 година.
Както вече бе обявено, превалутирането ще бъде автоматично по фиксирания курс 1 евро - 1,95583 лева. Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая по математическото правило, според което ако следващият трети знак е по-малък от пет, вторият знак не се променя, а ако е равен или по-голям от пет, се увеличава с една единица.
От 1 януари всички публични вземания към държавата и общините ще се плащат и събират в евро. В периода на двойно обращение на левове и евро в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, те могат да се извършват и в левове.
От началото на следващата година всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банковите сметки на Агенцията в Българската народна банка (БНБ).
Има изключение за плащания в брой в левове при конкретни условия по закона за акцизите единствено в периода на двойното обращение, който ще е през целия януари и само от физически лица, които не са еднолични търговци.
Всички неплатени публични задължения и недължимо платени или събрани преди въвеждането на еврото суми по публични задължения се превалутират в евро към датата на въвеждане на еврото у нас.
Всяко вземане и всяко задължение, събирано от Националната агенция за приходите по предадените ѝ за принудително събиране, което е 1 стотинка към последния ден преди деня на въвеждане на еврото, не се превалутира на 1 януари 2026 г. и се счита за отписано.
Възстановяване на надвнесени суми след тази дата се извършва в евро, независимо от момента на надвнасяне.
Тютюневи изделия, които са били в продажба или обръщение на територията на страната преди въвеждане на еврото и съответно са с цена в левове, ще се използват и след 1 януари 2026 година. Тяхната продажба в търговската мрежа ще е до изчерпване на наличностите (изтичане на срока на годност) при прилагане на официалния валутен курс и в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване.
Изискването за двойно обозначаване на цените, което е в сила от 8 август, не се прилага за тях, когато цената е изписана на потребителската опаковка или на бандерола (за пури и пурети) за продажба на дребно. Изключението от правилото е с цел улесняване на търговията с тютюневи изделия, където цените са вече посочени.
В Регистъра на цените на тютюневите изделия, поддържан от Агенция "Митници", ще се визуализират цени както в лева, така и в евро.
За издадените удостоверения за регистрирани цени преди 1 януари 2026 г. няма да е необходимо да бъдат подавани уведомления за промяна, касаеща единствено и само превалутиране на регистрираната цена на тютюневи изделия от лева в евро.
