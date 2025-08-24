Новини
От 1 януари всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път

От 1 януари всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път

24 Август, 2025 21:32, обновена 24 Август, 2025 20:43 393 6

През януари, в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой ще могат да се извършват и в левове

Снимка: Агенция Митници
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 1 януари 2026 година - датата на въвеждане на еврото у нас като официално платежно средство, всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банков път, става известно от сайта на Агенцията, съобщи NOVA.

В периода на двойно обращение на левове и евро, тоест през целия месец януари, в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, плащанията в брой ще могат да се извършват и в левове.

В подготовката за въвеждане на новата валута се отчита, че до този месец успешно са преминали тестови изпитания 18 информационни системи на Агенция "Митници", адаптирани за работа с евро, включително всички външни системи, които не са нейна собственост. До края на септември ще бъдат завършени и останалите три.

В акцизна декларация, подавана през януари догодина за данъчния период месец декември 2025 г., задълженията за акциз следва да се посочват в лева. От февруари за данъчен период януари и нататък те ще бъдат вече в евро.

Коригиращи акцизни декларации следват същото правило - валутата на периода, който се коригира.

Това означава, че за данъчен период декември тази година подаването на декларацията е през януари догодина в лева, а плащането в евро. Съответно за януари подадената през феруари декларация ще бъде както декларирана, така и платена в евро.

Заплащането на декларираните задължения за месец декември се извършва в нормативно определения 14-дневен срок, тоест от 1 януари до 14 януари 2026 година.

Както вече бе обявено, превалутирането ще бъде автоматично по фиксирания курс 1 евро - 1,95583 лева. Получената сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая по математическото правило, според което ако следващият трети знак е по-малък от пет, вторият знак не се променя, а ако е равен или по-голям от пет, се увеличава с една единица.

От 1 януари всички публични вземания към държавата и общините ще се плащат и събират в евро. В периода на двойно обращение на левове и евро в случаите, в които е допустимо плащане в брой на публични задължения, те могат да се извършват и в левове.

От началото на следващата година всички задължения за акциз, събирани от Агенция "Митници", ще се заплащат само в евро по банковите сметки на Агенцията в Българската народна банка (БНБ).

Има изключение за плащания в брой в левове при конкретни условия по закона за акцизите единствено в периода на двойното обращение, който ще е през целия януари и само от физически лица, които не са еднолични търговци.

Всички неплатени публични задължения и недължимо платени или събрани преди въвеждането на еврото суми по публични задължения се превалутират в евро към датата на въвеждане на еврото у нас.

Всяко вземане и всяко задължение, събирано от Националната агенция за приходите по предадените ѝ за принудително събиране, което е 1 стотинка към последния ден преди деня на въвеждане на еврото, не се превалутира на 1 януари 2026 г. и се счита за отписано.

Възстановяване на надвнесени суми след тази дата се извършва в евро, независимо от момента на надвнасяне.

Тютюневи изделия, които са били в продажба или обръщение на територията на страната преди въвеждане на еврото и съответно са с цена в левове, ще се използват и след 1 януари 2026 година. Тяхната продажба в търговската мрежа ще е до изчерпване на наличностите (изтичане на срока на годност) при прилагане на официалния валутен курс и в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване.

Изискването за двойно обозначаване на цените, което е в сила от 8 август, не се прилага за тях, когато цената е изписана на потребителската опаковка или на бандерола (за пури и пурети) за продажба на дребно. Изключението от правилото е с цел улесняване на търговията с тютюневи изделия, където цените са вече посочени.

В Регистъра на цените на тютюневите изделия, поддържан от Агенция "Митници", ще се визуализират цени както в лева, така и в евро.

За издадените удостоверения за регистрирани цени преди 1 януари 2026 г. няма да е необходимо да бъдат подавани уведомления за промяна, касаеща единствено и само превалутиране на регистрираната цена на тютюневи изделия от лева в евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    кат немам пари да видим как ше ги земат

    Коментиран от #5

    20:44 24.08.2025

  • 2 И кво ?!

    1 0 Отговор
    Щом щатско-турските колонизатори искат да затрият българската идентичност ... Явно владеят политиците ни , медиите ни ...Ще трябва да се подчиним . Ние сме си ... робско народ .

    20:47 24.08.2025

  • 3 Помак

    1 0 Отговор
    Се Ено (...) открихме топлата вода с тва евро ,Бат Милене ..или открихме може би вряштата вада 100 градусивата..дето се правят...Ено за коледа

    20:49 24.08.2025

  • 4 ЗАААЩОООО БЕЕЕЕ

    5 0 Отговор
    НАЛИ ЛЕВА ВАЖИ ОЩЕ ГОДИНАААА....

    Коментиран от #6

    20:59 24.08.2025

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Елементарно е - ЧСИ ще ти разпродаде Партакешите и ще спиш на пейка в Градинката.

    21:00 24.08.2025

  • 6 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗАААЩОООО БЕЕЕЕ":

    Защото България (това което е останало от нея) ще го подаравят на световната мафия!
    Изобщо не им дреме за мнението на българите!
    За съжаление отново се повтарят събитията от ВСВ, и отново държавата ни е на грешната страна на историята!

    21:18 24.08.2025

