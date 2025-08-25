Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

Представители на ВиК - Плевен и общината заедно с „Басейнова дирекция“ започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода. Наред с това ще обходят всички налични каптажи, като организират тяхното своевременно почистване.
Ще се направи и анализ на състоянието на всеки водоизточник. Тези действия са дело на Кризисния щаб в града.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АКО ГИ БЯХА ПОБИЛИ
07:51 25.08.2025
2 и кво ше я правят водата
07:51 25.08.2025
3 оня с коня
08:06 25.08.2025
4 др Гей Билтс
08:12 25.08.2025
5 ООрана държава
08:34 25.08.2025