Новини
България »
Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен

25 Август, 2025 07:48 478 5

  • сондажи-
  • вода-
  • плевен

Ще се направи и анализ на състоянието на всеки водоизточник

Набелязват нови места за сондажи за вода в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на ВиК - Плевен и общината заедно с „Басейнова дирекция“ започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода. Наред с това ще обходят всички налични каптажи, като организират тяхното своевременно почистване.

Ще се направи и анализ на състоянието на всеки водоизточник. Тези действия са дело на Кризисния щаб в града.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО ГИ БЯХА ПОБИЛИ

    2 0 Отговор
    Вече сондажите да са направени, не само планирани.

    07:51 25.08.2025

  • 2 и кво ше я правят водата

    2 0 Отговор
    като са им надупчени тръбите ?

    07:51 25.08.2025

  • 3 оня с коня

    4 1 Отговор
    Безпомощното ВиК и "Басейнова Дирекция" чийто Басейн отдавна е пресъхнал ще проведат показно Мероприятие с малкото Багерче и Големия Свредел как се търси вода на принципа "Тука - има,тука - няма".Ако обаче се окаже че никъде няма,нищо не ги бърка да излеят един Варел в някоя от дупките и да отчетат че са Намерили вода,но тя не е "много",като по тоя начин ще си оправдаят Заплатите.Всъщност това всеки го може,Мурафетът е да се намерят 30-те МИЛИАРДА ЛВ за нови тръби,както бе изнесено в Пресата!

    08:06 25.08.2025

  • 4 др Гей Билтс

    3 0 Отговор
    Плевенчани трябва да сондират кмета отазад.

    08:12 25.08.2025

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пробвайте да сондирате в централата на герп, ще текне водица и други работи. И пак за тях да си гласувате

    08:34 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове