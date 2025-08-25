Новини
България »
Радев ще разгледа изложбата от археологически находки от Хераклея Синтика

25 Август, 2025 08:04 415 7

  • хераклея синтика-
  • румен радев-
  • статуя

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите

Радев ще разгледа изложбата от археологически находки от Хераклея Синтика - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният глава Румен Радев ще посети Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“.

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г.

През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Президентът Радев ще разгледа и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар“, която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 2 Отговор
    ама ушатото юмруче освен от руски параШУТизъм и от археология ли разбира ??

    Коментиран от #2, #5

    08:07 25.08.2025

  • 2 Да те светна по въпроса:

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Умее да мачка прости и крадливи герберски Тикви.

    08:10 25.08.2025

  • 3 !!!?

    4 1 Отговор
    Чак да се просълзи човек от умиление...!

    08:13 25.08.2025

  • 4 Дедо

    2 0 Отговор
    Държавата му едновременно гори , градове страдат от безводие , деца падат от парашути и биват псчкани от АТВ-та, ромляни торпилират с лимузини автобуси , а той Президентът разглежда скулптури

    08:28 25.08.2025

  • 5 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    кое е "руски параШУТизъм" - твърденито, че конфликтът в Украйна няма военно решение ли? Защото той все още не е решен след няколкократното изчерпване на всички руски ресурси и няколкото вида оръжия-чудо, които печелеха войната.

    08:30 25.08.2025

  • 6 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:33 25.08.2025

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Ушатио Пембен че го водат на колтурно мероприатие,различно од партийно сборище? Да не стане на дърти години умен тоа бе? Я си мислиме каде од толко по умен не мож стане тоа каликанзер!

    08:37 25.08.2025

