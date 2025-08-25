Радев ще разгледа изложбата от археологически находки от Хераклея Синтика

Държавният глава Румен Радев ще посети Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“.
Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г.
През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.
Президентът Радев ще разгледа и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар“, която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.
